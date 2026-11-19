UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Tổng kết 05 năm thực hiện Kế hoạch số 149 của UBND thành phố triển khai Chỉ thị 10 ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch trong tình hình mới; đồng thời triển khai Kế hoạch số 369 thực hiện Chỉ thị số 24 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố.

Quang cảnh Hội nghị

Giai đoạn 2021-2026, du lịch đóng góp khoảng 24% đến gần 30% GRDP của thành phố, tạo việc làm cho gần 71.000 lao động trực tiếp, với khoảng 2.400 cơ sở lưu trú và 716 đơn vị lữ hành. Cùng với phục hồi và phát triển du lịch, công tác bảo đảm an ninh, trật tự được chú trọng. Các lực lượng chức năng đã giải quyết hiệu quả hơn 40 vụ việc với gần 700 lượt người tập trung khiếu kiện tại các dự án căn hộ du lịch, không để hình thành điểm nóng; tỷ lệ điều tra, khám phá án hình sự đạt trên 85%, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị

Lực lượng chức năng khởi tố 32 vụ với 50 bị can liên quan lĩnh vực du lịch có yếu tố nước ngoài; bắt, bàn giao 30 đối tượng người nước ngoài trốn truy nã quốc tế, trục xuất 43 đối tượng và xử phạt hành chính 1.792 tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực xuất nhập cảnh, với tổng số tiền hơn 22,3 tỷ đồng.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Tuy nhiên, tình hình vẫn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, như người nước ngoài lợi dụng hoạt động du lịch để vi phạm pháp luật; bất cập trong quản lý các loại hình lưu trú mới, dịch vụ du lịch mạo hiểm; tình trạng chèo kéo, ép giá du khách và những hạn chế trong phối hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi (áo dài), PCT UBND thành phố Đà Nẵng trao bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố tặng các tập thể, cá nhân xuất sắc

Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị các sở, ngành, địa phương chủ động nắm tình hình, tăng cường quản lý cư trú, quản lý chặt các cơ sở homestay, villa trong khu dân cư; kiên quyết xử lý các hành vi ảnh hưởng đến môi trường du lịch.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, khai thác dữ liệu dân cư và hệ thống camera giám sát để phòng ngừa, phát hiện vi phạm từ sớm, từ xa: “Với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan Trung ương, sự đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân thành phố, chúng ta tin tưởng rằng công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong hoạt động du lịch của Đà Nẵng sẽ đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần đưa du lịch thành phố Đà Nẵng thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, giữ vững thương hiệu điểm đến “An toàn - Văn minh - Thân thiện - Mến khách” trong kỷ nguyên mới”.