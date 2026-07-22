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Đắk Lắk nghiên cứu nghị quyết mới về phát triển du lịch cộng đồng

Thứ Tư, 08:56, 22/07/2026
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VOV.VN - Sau khi được Nhà nước hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng, nhiều hộ dân ở Đắk Lắk đã chủ động đối ứng nguồn lực, mở rộng đầu tư, hình thành các sản phẩm trải nghiệm gắn với văn hóa truyền thống, nghề thủ công và sản xuất nông nghiệp, từng bước tạo sinh kế cho người dân địa phương.

Trong 2 ngày (20-21/7), Ban Dân tộc HĐND tỉnh Đắk Lắk khảo sát thực tế tại một số mô hình du lịch cộng đồng trên địa bàn nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời làm cơ sở nghiên cứu, đề xuất cơ chế hỗ trợ phù hợp trong giai đoạn mới. 

Đoàn khảo sát đã làm việc tại buôn Kli A (phường Buôn Hồ), buôn Tuôr (xã Hòa Phú), buôn Tơng Jú (xã Ea Kao) và buôn Akŏ Dhông (phường Buôn Ma Thuột). Qua khảo sát cho thấy, sau khi được Nhà nước hỗ trợ, nhiều hộ dân đã chủ động đối ứng nguồn lực, mở rộng đầu tư, hình thành các sản phẩm trải nghiệm gắn với văn hóa truyền thống, nghề thủ công và sản xuất nông nghiệp, từng bước tạo sinh kế cho người dân địa phương.

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Ban Dân tộc HĐND tỉnh Đắk Lắk khảo sát thực tế tại một số mô hình du lịch cộng đồng vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Các địa phương cũng kiến nghị tiếp tục hoàn thiện chính sách theo hướng tăng cường tập huấn, hỗ trợ quảng bá, xây dựng sản phẩm đặc trưng, nâng cao kỹ năng làm du lịch, ngoại ngữ và thúc đẩy liên kết giữa các hộ dân tham gia du lịch cộng đồng.

Ông Y Kle Knul, Phó trưởng phòng văn hóa xã Hòa Phú nêu ý kiến: “Cần tiếp tục quan tâm hỗ trợ nguồn lực bảo tồn nhà dài truyền thống, nghề dệt thổ cẩm, không gian văn hóa cồng chiêng, các lễ hội truyền thống và xây dựng sản phẩm lưu niệm mang bản sắc văn hóa địa phương. Tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá, xây dựng tour kết nối Buôn Tuôr với các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh nhằm mở rộng thị trường khách và nâng cao hiệu quả khai thác các sản phẩm du lịch cộng đồng”.

Theo bà Đỗ Thị Như Tình, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Đắk Lắk, du lịch cộng đồng chỉ có thể phát triển bền vững khi người dân thực sự là chủ thể tham gia, cùng hưởng lợi từ hoạt động du lịch. Việc khai thác đúng hướng các giá trị văn hóa truyền thống không chỉ góp phần bảo tồn di sản mà còn tạo sức hấp dẫn, nâng cao giá trị các điểm đến của Đắk Lắk. Kết quả khảo sát sẽ là cơ sở quan trọng để cơ quan chức năng đánh giá hiệu quả chính sách hiện hành và đề xuất giải pháp phù hợp trong giai đoạn mới.

Dak lak nghien cuu nghi quyet moi ve phat trien du lich cong dong hinh anh 2
Nhiều mô hình du lịch cộng đồng đã hình thành các sản phẩm trải nghiệm gắn với văn hóa truyền thống, nghề thủ công, từng bước tạo sinh kế cho người dân địa phương.

“Đoàn khảo sát cũng ghi nhận những phản ánh thực tế trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết và các chính sách trên địa bàn. Trên cơ sở đó thì cũng sẽ nghiên cứu đề xuất triển khai một nghị quyết mới về phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa trong giai đoạn mới thì sẽ mang lại hiệu quả hơn”, bà Đỗ Thị Như Tình cho biết.

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H Xíu/VOV-Tây Nguyên
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