Du lịch Đắk Lắk vượt kịch bản tăng trưởng 6 tháng đầu năm

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch tỉnh Đắk Lắk, trong 6 tháng qua, các hoạt động của ngành diễn ra sôi động. Địa phương đã hoàn thành hồ sơ đề nghị UNESCO ghi danh “Tri thức trồng và chế biến cà phê”, lập hồ sơ di sản “Lễ cúng bến nước của dân tộc Êđê”; đồng thời ban hành chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa cồng chiêng giai đoạn 2026-2030.

Hội nghị sơ kết ngành văn hóa, thể thao, du lịch tỉnh Đắk Lắk được tổ chức kết hợp truyến với các điểm cầu ở khu vực phía Đông của tỉnh.

Đắk Lắk cũng tổ chức nhiều giải đấu thể thao quy mô cấp tỉnh và quốc gia; cử các đoàn vận động viên tham gia 32 giải, giành 186 huy chương các loại. Duy trì thường xuyên các hoạt động nghệ thuật, triển lãm, chiếu phim lưu động, phục vụ vùng sâu, vùng xa.

Du lịch tiếp tục là điểm sáng khi đã đón hơn 5,33 triệu lượt khách đến Đắk Lắk trong 6 tháng qua, đạt hơn 56% kế hoạch năm, tăng hơn 37% so với cùng kỳ năm trước và vượt hơn 15% so với kịch bản tăng trưởng 6 tháng đầu năm. Tổng thu từ du lịch ước đạt 9.600 tỷ đồng, tăng gần 38% so với cùng kỳ và vượt gần 8% so với kịch bản tăng trưởng.

Theo ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, thời gian tới, đơn vị sẽ tập trung triển khai các nội dung Đề án phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030, chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, đồng thời đẩy mạnh phát triển sản phẩm du lịch mới, chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Du lịch tiếp tục là điểm sáng của Đắk Lắk khi lượng khách và doanh thu đều vượt kịch bản tăng trưởng đề ra trong nửa đầu năm nay.

Ông Trần Hồng Tiến cho biết: “Chúng tôi tiếp tục tập trung chỉ đạo các hoạt động nhằm kích cầu du lịch, có một số sự kiện rất lớn sẽ tập trung chỉ đạo vào cuối năm. Một là tổ chức thành công Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Thứ hai là tổ chức hoạt động Tuần văn hóa kỷ niệm Ngày văn hóa Việt Nam vào ngày 24/11 kết hợp với tổ chức các hoạt động về tuần di sản văn hóa. Và từ nay đến cuối năm thì phải hoàn thành tất cả các chỉ tiêu mà Ban Thường vụ cũng như là HĐND, UBND tỉnh đặt ra cho ngành Văn hóa”.

Đắk Lắk thu 9.600 tỷ đồng từ du lịch 6 tháng đầu năm 2026 VOV.VN - Hôm nay (23/6), Đoàn giám sát Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Đắk Lắk làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác quản lý, chấp hành quy định pháp luật và bảo đảm chất lượng dịch vụ tại các doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.