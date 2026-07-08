Du lịch Đắk Lắk: Từ quy hoạch đến động lực phát triển

Sau sáp nhập, Đắk Lắk không chỉ mở rộng địa giới hành chính mà còn mở ra không gian phát triển du lịch mới, kết nối đại ngàn với biển. Trong quy hoạch điều chỉnh vừa được công bố, du lịch được xác định là một trong những động lực tăng trưởng của địa phương. Nhưng lợi thế chỉ phát huy khi đi cùng hạ tầng đồng bộ, những dự án đủ sức dẫn dắt và các sản phẩm có thể giữ chân du khách.

Từ sức hút đến kỳ vọng đánh thức tiềm năng

Những ngày cuối tuần gần đây, khu vực hồ Ea Kao, phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk trở thành điểm đến sôi động với hàng nghìn lượt người dân và du khách. Các hoạt động như cắm trại, chèo SUP, thả diều hay dù lượn thử nghiệm đang tạo nên một không gian trải nghiệm mới, giàu tính khám phá và gắn với thiên nhiên. Từ một vùng hồ yên tĩnh, hồ Ea Kao đang dần trở thành điểm đến cuối tuần của người dân và du khách.

Khu vực hồ Ea Kao, phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk trở thành điểm đến sôi động với nhiều hoạt động trải nghiệm mới đang hình thành. (Ảnh: Hoàng Quang Thịnh)

Theo quy hoạch, phường Ea Kao được định hướng trở thành cực phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch sinh thái của đô thị Buôn Ma Thuột, với các đô thị sinh thái mật độ thấp, du lịch nghỉ dưỡng, sân golf và các khu ở sinh thái chất lượng cao. Tuy nhiên, giữa những chuyển động tích cực, ông Lê Trương Quân, ở buôn Cư Mlim, vẫn mong các quy hoạch đã có từ nhiều năm, đặc biệt là dự án sân golf Ea Kao, sớm được triển khai để khai thác hiệu quả hơn tiềm năng sẵn có.

“Mấy hôm nay tôi thấy du khách tới hồ Ea Kao rất là đông, đặc biệt là vào buổi chiều. Ở đây có các hoạt động cắm trại, chèo thuyền, ca nhạc, du khách tới rất phấn khởi, đông vui. Tôi cũng có nghe tới dự án sân golf tại Ea Kao nhưng mà tới giờ vẫn chưa có khởi công, cũng kỳ vọng có khởi công cho Ea Kao được khởi sắc, du khách tới ngày càng đông hơn, người dân có thêm điều kiện kinh doanh”, ông Lê Trương Quân chia sẻ.

Kỳ vọng ấy cũng là điều địa phương phải giải quyết nếu muốn khai thác hiệu quả tiềm năng của Ea Kao. Dự án sân golf Ea Kao đã nằm trong quy hoạch từ nhiều năm nhưng đến nay vẫn chưa được triển khai. Nếu được đầu tư đồng bộ cùng hệ thống nghỉ dưỡng, thương mại và dịch vụ trải nghiệm quanh hồ, khu vực này có thể khai thác tốt hơn lợi thế cảnh quan, đồng thời tạo thêm việc làm và gia tăng giá trị cho du lịch địa phương.

Trong danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn đầu tại Đắk Lắk, có 32 dự án thuộc lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, sân golf và thể thao với tổng vốn gần 127 nghìn tỷ đồng.

Đắk Lắk có tiềm năng du lịch lớn nhưng đến nay chưa có sân golf tiêu chuẩn đi vào hoạt động. Trong khi đó, du lịch golf là phân khúc đang tăng trưởng nhanh, thu hút nhóm khách có mức chi tiêu cao và thời gian lưu trú dài. Theo quy hoạch mới, Đắk Lắk dự kiến phát triển 6 dự án sân golf với tổng vốn hơn 11.000 tỷ đồng tại Ea Kao, Buôn Đôn, Bình Kiến, Tuy An Nam... hướng tới kết nối golf với nghỉ dưỡng, văn hóa và du lịch sinh thái.

Theo ông Trần Tiến Lợi, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản tỉnh Đắk Lắk, du lịch golf là phân khúc có khả năng tạo đột phá cho du lịch địa phương. Do đó, cần chuyển từ tư duy xem golf là môn thể thao giải trí sang coi đây là ngành kinh tế dịch vụ mũi nhọn, tạo động lực cho du lịch và thu hút đầu tư. Ông Lợi cũng cho rằng, phát triển sân golf phải gắn với chuỗi dịch vụ gồm hàng không, lưu trú và điểm đến để hình thành sản phẩm du lịch trọn gói, nâng cao sức cạnh tranh. Các dự án quy hoạch sân golf bài bản đã biến những vùng đất cằn cỗi thành những mảnh đất vàng, tạo ra hàng chục nghìn việc làm.

Mở rộng không gian, đón dòng vốn đầu tư

Không chỉ mở đường cho các dự án sân golf, quy hoạch điều chỉnh sau sáp nhập còn tạo ra một không gian phát triển du lịch hoàn toàn mới, khi lần đầu tiên Đắk Lắk kết nối được lợi thế của đại ngàn với biển. Trong 257 dự án ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn đầu, lĩnh vực du lịch chiếm tỷ trọng đáng kể với 32 dự án nghỉ dưỡng, sân golf và thể thao, tổng vốn gần 127 nghìn tỷ đồng. Khu vực phía Đông được định hướng phát triển nghỉ dưỡng biển, sân golf và đô thị dịch vụ; phía Tây khai thác lợi thế rừng, nông nghiệp và văn hóa của gần 50 dân tộc để hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng.

Quy hoạch mới được điều chỉnh mở ra cho Đắk Lắk không gian phát triển du lịch mới khi hội tụ đồng thời lợi thế đại ngàn và biển. (Ảnh: Nhat Lisa)

Theo ông Lê Phúc Long, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, quy hoạch lần này không chỉ mở rộng không gian phát triển mà còn tạo cơ sở pháp lý quan trọng để thu hút các nhà đầu tư chiến lược.

“Đây là căn cứ pháp lý quan trọng nhất để thu hút, mời gọi các nhà đầu tư lớn đang rất quan tâm đến các khu tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái. Mục tiêu của du lịch Đắk Lắk trong thời gian tới là đầu tư phát triển các sản phẩm du lịch xanh, bền vững và thân thiện với môi trường”, ông Long khẳng định.

Với cộng đồng doanh nghiệp, việc quy hoạch mở ra không gian phát triển mới được kỳ vọng sẽ tạo thêm sức hút đối với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành dự án cụ thể, cần có sự đồng hành chặt chẽ giữa Trung ương, địa phương và doanh nghiệp. Ông Nguyễn Huỳnh Vĩnh Huy, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk cho rằng: "Đắk Lắk thuận lợi khi vừa có rừng vừa có biển, hiện tại dư địa rất nhiều, còn nhiều dự án, công trình có thể kêu gọi đầu tư. Mong muốn rằng sau đợt này có sự vào cuộc của Chính phủ, các bộ, ngành, hợp lực với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk thì sẽ thu hút được nhiều nhà đầu tư cùng vào thúc đẩy kinh tế Đắk Lắk phát triển".

Đắk Lắk có dư địa phát triển lớn, song cần sự phối hợp mạnh mẽ hơn giữa Trung ương và địa phương để thu hút đầu tư hiệu quả.

Để những định hướng trong quy hoạch sớm trở thành hiện thực, Đắk Lắk xác định song song với hoàn thiện hạ tầng sẽ tập trung xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, chủ động tạo quỹ đất sạch, tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng và đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án.

Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk khẳng định: “Tỉnh Đắk Lắk cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong toàn bộ vòng đời của dự án, cam kết chủ động tạo quỹ đất sạch, đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng. Đối với các dự án trọng điểm, dự án động lực, các dự án có tác động lớn đến kinh tế xã hội của tỉnh, lãnh đạo tỉnh sẽ trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện đồng bộ, đúng quy định”.

Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk khẳng định địa phương cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình triển khai các dự án.

Từ sức sống mới đang hình thành bên hồ Ea Kao đến tầm nhìn phát triển trải dài từ đại ngàn ra biển, Đắk Lắk đang có cơ hội hiện thực hóa một không gian phát triển rộng mở. Nhưng giá trị của quy hoạch không nằm ở những con số trên giấy, mà ở khả năng biến thành dự án cụ thể, sản phẩm du lịch thực chất và sinh kế bền vững cho người dân. Khi đó, du lịch mới thực sự trở thành động lực tăng trưởng của địa phương trong giai đoạn phát triển mới.

Du lịch Đắk Lắk: Nhiều điểm nghẽn cần sớm được khai thông VOV.VN - Sau sáp nhập, Đắk Lắk trở thành địa phương có không gian du lịch trải dài từ đại ngàn Tây Nguyên xuống vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Tuy nhiên phía sau lợi thế ấy, những điểm nghẽn và bất cập cố hữu của du lịch địa phương vẫn hiện diện, gây cản trở sự phát triển của ngành kinh tế quan trọng này.