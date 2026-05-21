Để Đồ Sơn lột xác thành đô thị du lịch biển "bốn mùa không ngủ"

Đồ Sơn là vùng đất nằm ở phía Đông Nam thành phố Hải Phòng, từ lâu du lịch Đồ Sơn đã được biết đến là khu nghỉ mát và tắm biển nổi tiếng ở miền Bắc Việt Nam. Đây là một vùng biển bán sơn địa, sơn thủy hữu tình; khí hậu nhiệt đới gió mùa; có nhiều di tích lịch sử văn hóa, lễ hội… cùng với 20 km bờ biển, trong đó có hơn 2 km bãi biển tạo thành các bãi tắm có cảnh quan đẹp.

Những năm gần đây, du lịch Đồ Sơn đang khai thác hiệu quả những tiềm năng, thế mạnh vốn có, góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương. Năm 2026, Du lịch Đồ Sơn phấn đấu đón 4,9 triệu lượt khách tham quan; trong đó, khách quốc tế trên 45 nghìn lượt; doanh thu du lịch đạt gần 4.800 tỷ đồng. Theo ông Nguyễn Quang Diện, Chủ tịch UBND phường Đồ Sơn, những con số trên đã khẳng định Đồ Sơn đang trở thành một trong những địa bàn trọng điểm có tốc độ phát triển du lịch nhanh và mạnh của thành phố Hải Phòng.

Hội thảo “Nhận diện du lịch Đồ Sơn trong không gian phát triển mới” thu hút đông đảo chuyên gia, các đơn vị lữ hành, du lịch.

“Đồ Sơn đang bước vào bối cảnh mới với cơ hội to lớn hơn, nhưng đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức không nhỏ trong việc cần thay đổi tư duy, cách làm du lịch, phát triển hạ tầng kết nối đồng bộ, nâng cao chất lượng dịch vụ trên địa bàn và liên kết, mở rộng không gian phát triển du lịch với các địa phương nhằm bổ sung, gia tăng giá trị trải nghiệm cho du khách. Thực tế đó buộc phải có những hành động quyết liệt, kịp thời”, ông Nguyễn Quang Diện chia sẻ.

Cùng với phác họa bức tranh toàn cảnh về động lực tăng trưởng của du lịch Đồ Sơn, hội thảo cũng nhận diện các điểm nghẽn trong phát triển du lịch Đồ Sơn những năm qua. Trong đó, điểm nghẽn lớn nhất, lâu đời nhất và tạo ra định kiến tiêu cực nhất trong tâm trí du khách chính là hiện tượng “nước biển đục”; nhiều tham luận cũng chỉ rõ các điểm nghẽn về thể chế và quản trị, nổi bật là điểm nghẽn về quản lý, quy hoạch tài nguyên đất và thể chế cho phát triển kinh tế đêm. Các chuyên gia tại hội thảo đã đề xuất đổi mới tư duy mang tính cách mạng: từ bỏ tư duy quy hoạch theo “dự án đơn lẻ” để tiến tới kiến tạo một siêu quần thể hệ sinh thái thương mại, dịch vụ, du lịch liên thông mang tên “Mega Hub Đồ Sơn”.

Các ý kiến tại hội thảo đã phác họa bức tranh toàn cảnh về động lực tăng trưởng và đề xuất nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch Đồ Sơn.

Tiến sỹ Trần Văn Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng đánh giá, nhiều giải pháp được đưa ra tại hội thảo mang tính đột phá, hệ thống, giúp các ban ngành thành phố Hải Phòng và chính quyền địa phương nhận diện lại và đưa Đồ Sơn trở thành một trung tâm du lịch đa chức năng, khu vực hậu cần về thương mại, dịch vụ cho Khu kinh tế phía Nam và Khu thương mại tự do Hải Phòng, từng bước vươn lên trở thành đô thị du lịch biển “bốn mùa không ngủ” tầm quốc gia, quốc tế.

“Hiện nay, Đồ Sơn đang trong một “không gian phát triển mới”, được định vị không chỉ là một điểm du lịch ven biển đơn thuần, mà là trung tâm du lịch quốc tế đa chức năng. Trong không gian này, Đồ Sơn được quy hoạch để kết nối chặt chẽ với quần đảo Cát Bà và Vịnh Hạ Long, tạo thành một trục hành lang du lịch biển tầm quốc tế, đồng thời đóng vai trò là cực hậu cần dịch vụ quan trọng cho hệ sinh thái đô thị, cảng biển và công nghệ cao của Hải Phòng”, ông Trần Văn Ngọc cho biết.

Không chỉ có du lịch biển, Đồ Sơn còn có nhiều di tích văn hoá lịch sử đã được xếp hạng.