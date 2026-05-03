Hải Phòng đón hơn 892.000 lượt khách dịp 30/4 - 1/5, nhiều điểm du lịch kín phòng

Theo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hải Phòng, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, thành phố Hải Phòng ước đón và phục vụ trên 892.000 lượt khách (trong đó: khách nội địa là gần 806.500 lượt; khách quốc tế trên 85.500 lượt). Trước đó, trong dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương (từ ngày 25/4 - 27/4/2026), thành phố Hải Phòng ước đón và phục vụ hơn 472.100 lượt (trong đó, khách nội địa trên 426.800 lượt; khách quốc tế gần 45.300 lượt).

Trong 9 ngày (từ ngày 25/4/2026 đến hết ngày 3/5/2026), thành phố Hải Phòng ước đón và phục vụ gần 1,5 triệu lượt khách, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2025; doanh thu ước đạt 1.120 tỷ đồng. Công suất sử dụng buồng phòng bình quân toàn thành phố ước đạt 70%. Đặc biệt, trong 5 ngày cao điểm (25/4, 26/4, 30/4, 1/5, 2/5), nhiều cơ sở lưu trú tại khu vực nội thành, Đồ Sơn, Cát Bà đạt công suất 100%.

Các khu du lịch, nghỉ dưỡng tại Cát Bà (Hải Phòng) sôi động trong kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5

Một số trọng điểm du lịch trên địa bàn Hải Phòng thu hút đông đảo du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng trong dịp nghỉ lễ, như: khu du lịch Cát Bà, khu du lịch Đồ Sơn, khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, khu vui chơi giải trí Vũ Yên. Trong đó, khu du lịch Đồ Sơn ghi nhận lượng khách tăng cao nhờ vị trí gần trung tâm, giao thông thuận tiện, phù hợp tham quan trong ngày. Đồng thời, các hoạt động lễ hội, vui chơi tại Tháp Tường Long, Đồi Rồng cùng các điểm tâm linh như Chùa Hang, Đền Bà Đế đã thu hút đông đảo du khách.

Đối với khu du lịch Cát Bà, lượng khách tăng mạnh nhờ cảnh quan thiên nhiên hấp dẫn, thời tiết thuận lợi và các hoạt động tham quan vịnh, tắm biển, trải nghiệm sinh thái được nhiều du khách lựa chọn trong dịp nghỉ lễ.

Bên cạnh đó, hoạt động du lịch ẩm thực (foodtour) tiếp tục là sản phẩm du lịch hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách đến trải nghiệm và khám phá văn hóa ẩm thực đặc trưng của Hải Phòng. Nhiều tuyến phố ẩm thực, quán ăn nổi tiếng và các món đặc sản địa phương như bánh đa cua, bún cá, nem cua bể, hải sản… đã thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài thành phố, góp phần tạo không khí du lịch sôi động trong dịp nghỉ lễ.

Ngoài các bãi biển, các hoạt động lễ hội, vui chơi tại Tháp Tường Long, các điểm tâm linh như Chùa Hang, Đền Bà Đế tại Đồ Sơn (Hải Phòng) cũng thu hút đông đảo du khách

Theo đánh giá của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hải Phòng, các hoạt động trong dịp nghỉ lễ diễn ra sôi động, đảm bảo an toàn. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường tại các bến tàu, bến xe, khu du lịch được triển khai đồng bộ; đặc biệt công tác cứu hộ, cứu nạn tại các bãi tắm khu vực Đồ Sơn, Cát Bà được tăng cường, đảm bảo an toàn cho du khách.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác giám sát các hoạt động du lịch tại các khu, điểm du lịch, bến tàu, sân bay tập trung đông khách; duy trì trực đường dây nóng, kịp thời xử lý các phản ánh của doanh nghiệp và du khách.