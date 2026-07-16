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Để Lào Cai là nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc

Thứ Năm, 20:36, 16/07/2026
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VOV.VN - Chiều 16/7, UBND tỉnh Lào Cai phối hợp với Báo Lao động tổ chức chương trình tọa đàm xúc tiến, thu hút, quảng bá du lịch với chủ đề “Lào Cai - Nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc”.

Hơn 100 chuyên gia, doanh nghiệp, nhà đầu tư và hộ kinh doanh du lịch đã chia sẻ những kinh nghiệm quý để góp phần đưa Lào Cai trở thành trung tâm du lịch quốc tế vùng Tây Bắc.

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UBND tỉnh Lào Cai nhận được ý kiến tâm huyết của các chuyên gia, nhà đầu tư.

Bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho biết: Sau hợp nhất, sự giao thoa, hòa quyện về địa giới hành chính và dòng chảy văn hóa hội tụ đã mở ra một không gian phát triển mới, rộng lớn hơn, đồng bộ hơn, giàu bản sắc hơn, định vị Lào Cai thành một “Tây Bắc thu nhỏ”, cực tăng trưởng động lực và tâm điểm kết nối du lịch của cả vùng. Trong không gian mới này, Lào Cai sở hữu nguồn tài nguyên du lịch độc đáo, kỳ vĩ và vô cùng phong phú; là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa của hơn 30 dân tộc anh em với các di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO vinh danh như: Nghệ thuật Xòe Thái, Thực hành Then Tày…

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Lào Cai - nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.

Với nhiều tiềm năng, lợi thế trong phát triển du lịch, những năm qua, Lào Cai luôn dành sự quan tâm ưu tiên phát triển du lịch, không ngừng đổi mới, đa dạng hóa các loại hình sản phẩm du lịch mang thương hiệu Lào Cai. Năm 2025, Lào Cai đón 10,5 triệu lượt khách; 6 tháng đầu năm 2026, tổng lượt khách du lịch đạt 6,75 triệu lượt, bằng 60% kế hoạch năm, tăng 35,1% so với cùng kỳ; tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 25.370 tỷ đồng, bằng 50% kế hoạch.

Tuy nhiên, yêu cầu cấp bách của tỉnh không còn là phát triển riêng lẻ từng điểm đến, mà phải xây dựng một hệ sinh thái du lịch thống nhất, kết nối chặt chẽ giữa tài nguyên thiên nhiên với di sản văn hóa, giữa đô thị với nông thôn; khơi thông các "điểm nghẽn" về cơ chế, chính sách, nâng cấp hạ tầng giao thông kết nối nội vùng, nâng cao chất lượng dịch vụ và đa dạng hóa thị trường khách quốc tế trong bối cảnh mới.

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Bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai  ghi nhận những đóng góp của các nhà đầu tư.

Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả xúc tiến, quảng bá, xây dựng thương hiệu du lịch Lào Cai trong giai đoạn mới. Đồng thời, thảo luận các giải pháp tăng cường liên kết phát triển du lịch với các địa phương trong nước và quốc tế; kết nối sản phẩm, tour, tuyến du lịch liên vùng; phát triển du lịch gắn với công nghiệp văn hóa, làng nghề và du lịch biên giới. Mục tiêu là thu hút khách quốc tế, đặc biệt từ thị trường Trung Quốc, cùng các thị trường trọng điểm, truyền thống và tiềm năng như Tây Âu, Đông Bắc Á (Hàn Quốc, Nhật Bản) và ASEAN, theo định hướng phát triển du lịch xanh, bền vững.

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Các chuyên gia đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho du lịch Lào Cai

Đặc biệt, các đại biểu đã hiến kế, đưa ra nhiều giải pháp thiết thực nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; thu hút các nhà đầu tư chiến lược, các tập đoàn lớn; phát triển các sản phẩm du lịch chất lượng cao, có sức cạnh tranh, nhất là phân khúc du lịch cao cấp...

Ông Vũ Đình Huê, Phó Chủ tịch CLB Lữ hành UNESCO Hà Nội, cho rằng để giữ chân du khách tại những vùng có bản sắc văn hóa riêng và tài nguyên thiên nhiên hấp dẫn, địa phương cần phát triển các mô hình du lịch nông nghiệp như trang trại, nhà vườn kết hợp dịch vụ lưu trú. "Khi có sản phẩm đủ sức giữ khách ở lại, các địa phương sẽ có nhiều cơ hội phát triển du lịch bền vững hơn", ông Huê gợi mở.

Nhằm tạo cơ hội để các doanh nghiệp tăng cường liên kết, hợp tác đầu tư, truyền thông và khai thác du lịch, tại tọa đàm đã diễn ra lễ ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác. Trong đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai ký kết với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng về thu hút đầu tư phát triển du lịch; Công ty Hellopang Korea ký hợp tác với Sân Golf Ngôi sao Yên Bái nhằm khai thác thị trường khách du lịch; Công ty Cổ phần Phát triển Du lịch Xanh Minh Đức ký kết hợp tác với Công ty Cổ phần Nam dược Đại Phú An để phát triển các sản phẩm, dịch vụ du lịch.

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Kí kết các hợp tác quan trọng

Tại buổi toạ đàm, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã công bố Logo và Slogan mới của du lịch Lào Cai. Báo Lao động đã trao kinh phí 300 triệu đồng hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Đinh Tuấn/VOV - Tây Bắc
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