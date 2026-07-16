Lào Cai quyết tâm khơi thông nguồn lực, tạo đột phá phát triển

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lào Cai năm 2026, thu hút 150 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các chuyên gia kinh tế, tổ chức quốc tế cùng cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Quang cảnh tọa đàm.

Trên cơ sở đánh giá thực tiễn, lãnh đạo tỉnh và đại diện VCCI xác định tư duy phát triển trong giai đoạn mới cần chuyển dịch từ kinh tế cửa khẩu đơn thuần sang tư duy kết nối chuỗi giá trị. Với vị thế chiến lược trên hành lang kinh tế ASEAN – Trung Quốc và hệ thống hạ tầng đang được đầu tư trọng điểm, Lào Cai đặt mục tiêu tối ưu hóa các lợi thế so sánh để thu hút nguồn lực chất lượng cao.

Kết quả kinh tế 6 tháng đầu năm 2026 với mức tăng trưởng GRDP trên 9% là minh chứng cho sự phục hồi và phát triển tích cực. Việc xử lý dứt điểm 66 dự án tồn đọng thể hiện cam kết mạnh mẽ của chính quyền trong việc cải thiện môi trường kinh doanh và thực thi công vụ.

Tại tọa đàm, các chuyên gia và đại diện doanh nghiệp đã tập trung thảo luận các giải pháp trọng tâm: hoàn thiện hạ tầng logistics; đẩy mạnh chuyển đổi số; cải cách thủ tục hành chính theo hướng thống nhất, giảm thiểu thời gian và chi phí tuân thủ.

Ông Nguyễn Đức Vũ, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Châu Âu cho biết: "Tôi biết ở đây mình cũng có Trung tâm xúc tiến, nhưng đối với chức năng điều phối chúng ta thử nghĩ xem mình có thể làm gì đó để điều phối các ban ngành. Tôi là nhà đầu tư, tôi chỉ cần đến cơ quan một cửa và ở đó họ sẽ đứng ra điều phối tất cả các ban ngành để xử lý các thủ tục cũng như toàn bộ thắc mắc, doanh nghiệp không cần phải đi đâu. Có như vậy nhà đầu tư sẽ yên tâm hơn".

Các ý kiến tại tọa đàm sẽ được tỉnh Lào Cai tiếp thu, cụ thể hóa thành cơ chế, chính sách để xây dựng chính quyền kiến tạo, đồng hành thực chất cùng cộng đồng doanh nghiệp.

Đây là cơ sở để Lào Cai khẳng định vai trò là cực tăng trưởng năng động, tạo đà bứt phá cho khu vực Trung du và miền núi phía Bắc trong thời gian tới.