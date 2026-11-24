Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị, người dân nơi đây cùng tái hiện, lan tỏa những nét văn hóa đặc sắc của người Nguồn, mời gọi du khách đến khám phá vùng đất có làng du lịch Tân Hóa được vinh danh tốt nhất thế giới.

Các hoạt động hưởng ứng ngày Văn hóa Việt Nam tại xã Kim Phú mang đậm bản sắc của địa phương

Tiếng chày giã xuống cối vang nhịp nhàng giữa đêm hội. Những đôi trai gái cùng nhau đâm pồi, người giã, người đảo, người cổ vũ. Tiếng hô “Hôi lên là hôi lên” hòa cùng điệu hò thuốc cá mộc mạc, tạo nên không khí náo nhiệt tại xã miền núi Kim Phú, tỉnh Quảng Trị. Trong đêm khai mạc chuỗi hoạt động hưởng ứng Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Quảng Trị và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), những nét văn hóa đặc trưng của người Nguồn ở (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ) được tái hiện sinh động, mời gọi du khách cùng khám phá, trải nghiệm.

Đâm pồi của người Nguồn được tái hiện trong đêm hội văn hóa du lịch xã Kim Phú

Chị Trương Thị Ngọc Bé, người dân thôn Tân Hóa, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị cho hay, đâm pồi là dịp để người dân cùng nhau tái hiện nếp sinh hoạt đã gắn bó qua nhiều thế hệ. Từ những hạt ngô, củ sắn quen thuộc, người Nguồn làm nên món cơm bồi dẻo thơm, trở thành món ăn đặc trưng trong đời sống hằng ngày. Nhịp chày giã cơm bồi cũng gắn với những câu hát dân gian, thể hiện sự gần gũi, gắn kết trong sinh hoạt cộng đồng.

Chị Trương Thị Ngọc Bé mong muốn: “Bà con ở đây muốn lan tỏa những đặc sản như cơm bồi, ốc suối, văn hóa có hò thuốc cá, đâm pồi, để du khách trong và ngoài nước biết tới, về đây để cùng bà con thưởng thức, trải nghiệm”.

Giới thiệu các món đặc sản của người dân xã Kim Phú

Người Nguồn có câu hát: “Trời mưa nước chảy quanh hồi/Anh không lấy vợ ai đâm pồi anh ăn”. Câu hát hóm hỉnh ấy cho thấy, cơm bồi không đơn thuần là món ăn mà còn hiện diện trong đời sống, tình cảm và văn hóa của người dân địa phương. Cùng với đâm pồi, điệu hò thuốc cá cũng được giới thiệu đến du khách. Đây là làn điệu dân gian có mối liên hệ mật thiết với lao động sản xuất, bắt nguồn từ tập quán giã cây rừng lấy thuốc để đánh bắt cá tập thể trên các khe suối. Trong quá trình lao động, tiếng hò vang lên để tạo nhịp, kết nối mọi người và làm cho công việc thêm sôi nổi. Hò thuốc cá đã được đưa vào Danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia ngày 3/2/2021.

Du khách nước ngoài hào hứng theo từng nhịp chày đâm pồi của người dân địa phương

Ông Trương Xuân Năm, trưởng thôn Yên Thọ, xã Kim Phú nói rằng, câu chuyện văn hóa ở Kim Phú được kể qua những món ăn mang đậm dấu ấn núi rừng như ốc lèn, ốc đực, rau tớn, lá bún nấu trứng kiến, lóng (canh chuối rừng), mắm thính, rượu đoác và bột nhúc của người Rục. Mỗi món ăn đều gắn với sản vật tự nhiên, cách chế biến và kinh nghiệm thích nghi với môi trường sống của cư dân bản địa.

Ông Trương Xuân Năm giới thiệu món mắm thính được làm từ các loài cá được đánh bắt ở khe suối địa phương

Theo ông Trương Xuân Năm, đây cũng là những chất liệu để địa phương xây dựng sản phẩm du lịch mang bản sắc riêng, mời gọi du khách.

“Đây là dịp để quảng bá hình ảnh con người, vẻ đẹp thiên nhiên và các món ăn dân gian đặc sắc, trải nghiệm nhà nổi của Tân Hóa. Cảnh quan ở đây hùng vĩ, đặc sắc, người dân mến khách. Đây cũng là dịp để bà con được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, sự sáng tạo và tạo ra sự gắn kết cộng đồng”.

Người dân, du khách hòa mình vào cuộc thi đâm pồi

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã Tân Hóa, Thượng Hóa, Trung Hóa và Minh Hóa, thuộc huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ. Với diện tích hơn 550 km², địa phương sở hữu trên 60 hang động cùng nhiều cảnh quan nổi bật như hệ thống hang Tú Làn, Rục Mòn, Tam Giới, hồ Yên Phú, thung lũng Hung Trâu và làng đá mọc.

Làng du lịch Tân Hóa được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc công nhận là một trong những Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2023. Đặc biệt, địa phương có hơn 620 nhà phao thích ứng thiên tai, giúp người dân chủ động ứng phó mưa lũ và mở ra du lịch trải nghiệm mô hình thích ứng của cộng đồng địa phương. Kim Phú còn có những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Chứt, trong đó có người Rục sinh sống tại bản Yên Hợp. Những câu chuyện về lịch sử cư trú, phong tục, tập quán và hành trình thay đổi sinh kế của đồng bào là nguồn tài nguyên văn hóa có thể kết nối với các sản phẩm du lịch cộng đồng.

Món cơm bồi sau khi đã giã và hấp chín

Ông Hoàng Tự Quốc Hùng, Chủ tịch UBND xã Kim Phú cho biết, hưởng ứng ngày Văn hóa Việt Nam, địa phương tổ chức chuỗi hoạt động trong 2 ngày 23/11 và 24/11 với nhiều chương trình văn hóa, thể thao và trải nghiệm dành cho người dân, du khách. Bên cạnh các môn thể thao truyền thống như đẩy gậy, kéo co, ném xoang, địa phương còn tổ chức hội thi làm pồi, trò chơi dân gian đánh đu, bắn nỏ, đập niêu, nhảy bao bố; không gian ẩm thực và trưng bày sản phẩm địa phương với các gian hàng nông sản.

Mỗi hoạt động đều do chính bà con các thôn, bản chuẩn bị và thực hiện, nhân dân thực sự là chủ thể của văn hóa, là người kể câu chuyện của quê hương mình. Bà con cũng gìn giữ, phát huy nét văn hóa mà cha ông đã gìn giữ qua bao thế hệ, giới thiệu, sẻ chia, chung vui cùng du khách.

Ra mắt thương hiệu du lịch Visit Kim Phú, website visitkimphu.com

Ông Hoàng Tự Quốc Hùng cũng thông tin, dịp này, địa phương cũng ra mắt thương hiệu du lịch Visit Kim Phú, website visitkimphu.com và các kênh truyền thông du lịch trên mạng xã hội giúp du khách tìm hiểu điểm đến, lịch trình, sản phẩm, dịch vụ và những câu chuyện văn hóa của địa phương. “Muốn lan tỏa văn hóa địa phương qua làn điệu hò thuốc cá gắn với đời sống của bà con, đâm pồi để ăn theo từng nhịp chày, làn điệu “Hôi lên”. Chúng tôi muốn truyền tải điều này qua sự giúp bà con nhân dân, du khách tận hưởng nét văn hóa Việt Nam và văn hóa vùng miền, tạo không khí vui tươi phấn khởi”.