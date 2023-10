Doanh nghiệp thắt chặt hợp tác “phá băng” du lịch Phú Quốc

Kể từ cuối năm 2012, việc nâng cấp hạ tầng và mở rộng các đường bay đến Phú Quốc đã thúc đẩy các hoạt động du lịch và phát triển bất động sản nghỉ dưỡng tại địa phương.

Du lịch Phú Quốc còn thiếu tính liên kết

Theo thống kê của Công ty tư vấn Savills Hotels, hiện nay ngành lưu trú Phú Quốc cung cấp khoảng 25.000 phòng, với phần lớn là các cơ sở nhỏ, do hộ kinh doanh địa phương tự vận hành. Trong đó, số lượng phòng thuộc phân khúc hạng sang, cao cấp (upper upscale – luxury) mới chiếm khoảng 15% tổng nguồn cung.

Phía Savills Hotels đánh giá, so với các địa điểm du lịch khác trong khu vực, tổng nguồn cung lưu trú tại Phú Quốc chỉ tương đương 27% so với Phuket và 31% so với Bali. Con số đó cho thấy, để có thể trở thành một điểm đến đủ sức cạnh tranh trên bản đồ du lịch thế giới, Phú Quốc cần tiếp tục cải thiện hạ tầng cơ sở, bên cạnh kết nối giao thông và đường bay.

Bãi biển hoang sơ tại khu vực Gành Dầu, kế bên khu tổ hợp du lịch Grand World Phú Quốc.

Trước thực tế này, Phú Quốc còn nhiều dư địa về phát triển du lịch, bất động sản nghỉ dưỡng. Tuy nhiên nhiều dự án đang được triển khai một cách riêng lẻ mà chưa tạo được sự cộng hưởng cần thiết để hình thành một hệ sinh thái du lịch xuyên suốt. Sự liên kết giữa các bên để hoàn thiện chuỗi cung ứng du lịch là điều mà các nhà đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng tại Phú Quốc cần đặc biệt quan tâm.

Ông Vũ Tiến Văn – Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ quốc tế Đại Việt (Adavigo), đơn vị kinh doanh nhiều lĩnh vực tại Phú Quốc như lữ hành, vận chuyển và lưu trú cho biết hiện nay, các doanh nghiệp du lịch đang chủ động tìm kiếm cơ hội và thắt chặt hợp tác, đón đầu làn sóng phục hồi du lịch tại Phú Quốc trong giai đoạn trung hạn và dài hạn.

“Chúng tôi tiếp tục hợp tác chặt chẽ với cơ quan quản lý, các hãng hàng không và nhà cung ứng dịch vụ địa phương để đảm bảo phát triển du lịch lâu dài tại Phú Quốc. Mới đây Adavigo ký kết hợp tác với dự án The 5Way Phú Quốc - một phần của khu tổ hợp du lịch Grand World Phú Quốc, cùng nhau cam kết khai thác, vận hành gần 10.000 căn hộ dịch vụ nhằm cung cấp đa dạng hơn loại hình lưu trú với nhiều mức giá khác nhau cho khách du lịch”.

Công ty Adavigo ký kết hợp tác với dự án The 5Way Phú Quốc

Trong bối cảnh đến năm 2025 khi The 5Way Phú Quốc sẽ bổ sung 10.000 căn hộ dịch vụ vào quỹ phòng nghỉ tại Phú Quốc, dự báo các combo du lịch Phú Quốc kết hợp vé máy bay và căn hộ dịch vụ sẽ phát triển mạnh. Điều này giúp chi phí du lịch tại Phú Quốc ngày càng hợp lý và ổn định, tránh tình trạng du khách phải chật vật vì “cháy phòng” hoặc giá phòng tăng đột ngột trong mùa cao điểm. Ngoài khai thác theo hình thức timeshare (chia sẻ thời gian sử dụng), chủ sở hữu cũng có thể sử dụng căn hộ để lưu trú du lịch nghỉ dưỡng cho nhu cầu của chính mình.

Sự kết nối giữa nhà đầu tư, đơn vị phân phối và doanh nghiệp du lịch tại The 5Way Phú Quốc được kỳ vọng sẽ nâng cao hình ảnh du lịch Phú Quốc, tạo nguồn khách du lịch ổn định và bền vững. Trên hết, khách du lịch là những người được hưởng lợi nhiều nhất, khi nguồn cung lưu trú đa dạng giúp giảm chi phí khách sạn, đồng thời mô hình căn hộ du lịch mang đến sự riêng tư, thoải mái “như ở nhà” và có thể lưu trú dài ngày hơn. Đây là mô hình đã phổ biến ở một số điểm du lịch lớn như Hà Nội, Nha Trang hay TP.HCM.

Cơ hội vẫn rộng mở cho du lịch Phú Quốc

Theo báo cáo của Sở Du lịch Kiên Giang, tính chung 9 tháng đầu năm 2023, Phú Quốc đón khoảng 4,73 triệu lượt khách (tăng 15,5% so với cùng kỳ); trong đó khách quốc tế là 470.538 lượt khách (tăng 275,9% so với cùng kỳ). Tổng thu từ du lịch tại Phú Quốc đạt trên 12.225 tỷ đồng, tăng 117,7% so với cùng kỳ.

Trước những thông tin gần đây về nạn “chặt chém” khách du lịch tại Phú Quốc, ông Vũ Tiến Văn đồng ý rằng Phú Quốc vẫn còn những thiếu sót, cần sự cầu thị và chuyển biến để du khách quay trở lại.

“Phú Quốc những năm vừa qua phát triển rất mạnh mẽ, nên mọi dịch vụ cũng đang trong quá trình hoàn thiện, đôi khi không bắt kịp nhu cầu của du khách. Với du khách đi theo hình thức tự túc, ưu điểm là sẽ có được những trải nghiệm riêng theo nhu cầu và sở thích của mỗi cá nhân. Tuy nhiên trong quá trình trải nghiệm, họ có nguy cơ phải chịu những trải nghiệm không tốt nếu gặp phải những có sở kinh doanh chưa đảm bảo chất lượng dịch vụ cũng như mức giá không phù hợp”, ông Vũ Tiến Văn nói.

Sự phát triển mạnh về hạ tầng giao thông và dịch vụ du lịch tạo lợi thế lớn của du lịch Phú Quốc.

Trên thực tế, những người làm du lịch chân chính ở Phú Quốc còn rất nhiều, vẫn chào đón du khách với tấm lòng thịnh tình và cung cấp các dịch vụ với mức giá phù hợp để thu hút khách, chứ không thể đưa ra chi phí cao vô lý.

"Khi đi theo tour du lịch trọn gói thông qua các công ty lữ hành uy tín, du khách được bao gồm đầy đủ dịch vụ có sẵn, với chi phí cũng rất cạnh tranh và tối ưu. Ví dụ chúng tôi có những tour du lịch đi Phú Quốc 4 ngày 3 đêm trọn gói cho du khách với mức giá cũng chỉ dao động từ 6 - 8 tr/khách, bao gồm đầy đủ vé máy bay, khách sạn, đi lại, ăn uống và các tuyến điểm tham quan", ông Vũ Tiến Văn nói.

Để tạo ra tour trọn gói với giá cả cạnh tranh, các doanh nghiệp du lịch như Adavigo đã phải đàm phán rất chặt chẽ với các nhà hàng, khách sạn, hãng vận chuyển về chất lượng phục vụ, chất lượng sản phẩm cũng như tối ưu nhất về giá cả, với mong muốn đem đến cho khách hàng dịch vụ và trải nghiệm hoàn hảo nhất. "Các doanh nghiệp tại Phú Quốc đều mong muốn được khách hàng quay lại và sử dụng dịch vụ nhiều lần, chứ không thể đánh đổi giá trị thương hiệu của chúng tôi để bán cho khách một lần không trở lại", ông Vũ Tiến Văn chia sẻ.

Các doanh nghiệp thắt chặt hợp tác để “phá băng” du lịch Phú Quốc

Các chuyên gia tin tưởng vào sự phục hồi du lịch của Phú Quốc, vì so với các điểm đến du lịch khác tại Việt Nam, Phú Quốc có những lợi thế vượt trội như chính sách miễn thị thực nhập cảnh cho khách quốc tế, có hạ tầng tương đối hoàn chỉnh như sân bay quốc tế, khu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và thương hiệu đẳng cấp quốc tế… Đặc biệt, du lịch Phú Quốc ít chịu tính mùa vụ, có thể khai thác quanh năm.

Thêm vào đó, những năm gần đây Phú Quốc ngày càng được nhận diện rộng rãi tại thị trường quốc tế, thể hiện qua các giải thưởng du lịch lớn và nhiều lần góp mặt trong top điểm đến bình chọn bởi các tổ chức, tạp chí du lịch uy tín. Những lợi thế trên, cùng với tham gia của hàng loạt nhà đầu tư lớn tại Phú Quốc tạo ra nền tảng vững chắc để du lịch Phú Quốc tiếp tục phát triển trong thời gian tới.