Lượng khách đến Khánh Hòa tăng cao trong dịp Quốc khánh 2/9

Những ngày này, các tuyến phố trung tâm Nha Trang rực rỡ cờ hoa. Khách sạn, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng chỉnh trang không gian, chuẩn bị các chương trình ẩm thực, nghệ thuật để phục vụ người dân và du khách trong kỳ nghỉ Quốc khánh.

Các doanh nghiệp, cơ quan tại Khánh Hoà tổ chức nhiều sự kiện văn hóa- nghệ thuật dịp Lễ 2/9

Tại Nha Trang, nhiều khách sạn từ 3 đến 5 sao có lượng đặt phòng gần 70%; một số cơ sở ở vị trí thuận lợi đạt trên 90%. Các khu lưu trú tại Phan Rang, Ninh Chử, Vĩnh Hy cũng ghi nhận lượng khách tăng cao. Khánh Hòa hiện có hơn 1.400 cơ sở lưu trú với khoảng 70.000 phòng, cơ bản đáp ứng nhu cầu trong dịp lễ. Tuy nhiên, lượng đặt phòng tiếp tục tăng, tập trung ở khu vực trung tâm và ven biển.

Ông Trần Tấn Ngọc, Tổng quản lý một khách sạn trên đường Trần Phú, phường Nha Trang, cho biết công suất phòng dịp lễ đạt khoảng 80-90%. Theo ông Ngọc, dù giá phòng tại Khánh Hòa chưa tăng cao, du khách vẫn nên chủ động đặt phòng để tránh bị động trong những ngày cao điểm.

“Dịp Lễ 2/9 do được Nhà nước nghỉ dài hạn, con em chưa đi học nên người dân còn đi du lịch. Khách sạn đã đạt 80-90% công suất. Với thị trường Khánh Hòa, giá phòng cũng chưa cao. Tuy vậy, với công suất như vậy, khách du lịch đi chơi nên có sự chuẩn bị và đặt phòng trước, không thể nào đến Nha Trang tìm cùng lúc 15-20 phòng trong thời gian ngắn, sẽ rất khó” - ông Trần Tấn Ngọc khuyến cáo.

Chương trình nghệ thuật tại phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Sức hút của Khánh Hòa dịp Quốc khánh 2/9 không chỉ đến từ biển, đảo và hệ thống lưu trú, mà còn được cộng hưởng bởi chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực diễn ra liên tục.

Tối 30/8, tại Quảng trường Trống Đồng, khu đô thị Vega City, phường Bắc Nha Trang diễn ra chương trình “Alora Nha Trang - Rạng rỡ tự do”. Nhà hát Đó phục vụ các chương trình “Rối Mơ”, “Chum Show”. Tối 1/9, chương trình nghệ thuật chào mừng Quốc khánh diễn ra tại Quảng trường 16 tháng 4, phường Đông Hải.

Thí sinh cuộc thi Hoa hậu Thế giới tham quan, trải nghiệm các show diễn.

Đặc biệt, tối 2/9, tại Quảng trường 2 tháng 4, phường Nha Trang, 111 thí sinh Cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 73 sẽ tham gia biểu diễn nghệ thuật, mang đến không gian giao lưu văn hóa quốc tế.

Ông Nguyễn Quang Thắng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, các khu vui chơi, nghỉ dưỡng tổ chức nhiều hoạt động giải trí, ẩm thực; các tour tham quan vịnh Nha Trang, biển đảo, Tháp Bà Ponagar, Tháp Pô Klong Garai và làng nghề truyền thống cũng được tăng cường, tạo thêm lựa chọn cho du khách.

Tỉnh Khánh Hòa đón lượng khách lớn trong dịp Lễ 2/9

“Hiệp hội Du lịch tỉnh Khánh Hòa luôn tích cực tham gia hưởng ứng chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch về công tác phục vụ, đón tiếp khách. Các hội viên đã tích cực đảm bảo tour tuyến, cơ sở vật chất, đội ngũ nhân sự phục vụ kỳ nghỉ lớn của đất nước" - ông Nguyễn Quang Thắng cho biết.