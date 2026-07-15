Đồng Tháp: Đảm bảo an toàn cho những chuyến đò du lịch trong mùa mưa bão

Tỉnh Đồng Tháp là một trong những địa phương vùng ĐBSCL phát triển mạnh hoạt động du lịch sông nước, chủ yếu là sông Tiền và các cồn, cù lao trên sông. Qua thống kê của Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Đồng Tháp, toàn tỉnh có hơn 530 bến thủy nội địa, trong đó có khoảng 50 bến thủy du lịch với 150 phương tiện đưa đón khách du lịch có từ 12 - 49 chỗ ngồi. Riêng cảng du thuyền Mỹ Tho mỗi ngày có 01 tàu du lịch Việt Nam - Campuchia cập cảng.

Sau sự cố lật tàu du lịch làm chết 15 khách du lịch, hoạt động đưa đón khách du lịch bằng đường thủy ở tỉnh Đồng Tháp rất được các ngành chức năng, chủ doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, chủ phương tiện và cả tài công, hành khách đặc biệt quan tâm theo phương châm an toàn là trên hết. Đối với tài công phải đảm bảo đủ điều kiện mới cho tàu, thuyền rời bến.

Khách du lịch sau khi xuống đò đều mặc áo phao để bảo vệ an toàn

Anh Đặng Thanh Phong, tài công đò du lịch ngụ phường Đạo Thạnh có hơn 20 năm lái đò du lịch chạy trên sông Tiền chia sẻ: “Trước tiên mình phải đặt an toàn hàng đầu cho hành khách, làm giảm thiểu tai nạn giao thông đường thủy. Xuất bến là phải yêu cầu hành khách mặc áo phao, mưa bão thì không được xuất bến, phải đảm bảo an toàn tính mạng cho khách trước tiên mới tính chuyện khác. Khi trời chuyển mưa đen kịt, dù khách có yêu cầu ra bến thì mình cũng không rời bến. Đi giữa sông gặp gió lớn thì mình tấp vô bờ liền, an toàn là trên hết. Khách lên xuống bến thì mình phải neo đậu đò cho an toàn thì mới cho khách lên”.

Cán bộ Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Đồng Tháp kiểm tra tài công trong việc chấp hành các quy định về điều khiển phương tiện thủy

Qua ghi nhận hiện nay, gần 100% du khách khi xuống đò đi tham quan sông nước đều chấp hành mặc áo phao. Phương tiện chở du khách đều có đăng ký, đăng kiểm, gắn thiết bị giám sát hành trình, trang bị phao cứu sinh, phương tiện phòng cháy, chữa cháy; tài công có đủ chứng chỉ hành nghề.

Chị Nguyễn Thị Thùy Dương ở xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh xuống đò du lịch để đi tham quan tại cù lao Thới Sơn nói: “Đây là lần đầu tiên tôi đi du lịch tại Đồng Tháp. Tôi lên tàu được mặc áo phao là rất tốt, mình rất thích vì đỡ lo tai nạn, khi nào đến chỗ mới cởi áo phao ra".

Còn em Lê Tú Uyên, du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh sau khi đi tham quan sông nước tại tỉnh Đồng Tháp có mặc áo phao cũng bày tỏ: “Đến Đồng Tháp em được đi xuồng ba lá, được đi tỉnh Bến Tre (cũ), em phải mặc áo phao cũng thấy rất bình thường mà. Mình nhất định phải mặc áo phao thôi vì đi đò mà không biết bơi nên cũng sợ. Em chưa biết về miền Tây, du lịch sông nước như tỉnh Đồng Tháp nên đăng ký tour để đi chơi, em được tham quan các nơi của dân bản địa, được trải nghiệm sông nước và các làng nghề truyền thống".

Tàu du lịch đi Campuachia cập Cảng du thuyền Mỹ Tho đều chấp hành tốt các quy định về ATGT

Cảng du thuyền Mỹ Tho thuộc Công ty Cổ phần Cảng Mỹ Tho mỗi ngày có trên dưới 1.000 du khách trong nước và quốc tế xuống tàu, thuyền đi tham quan sông nước và có ít nhất 01 tàu cập cảng đưa khách đi Campuchia.

Gần đây, Cảng du thuyền siết chặt hoạt động đưa đón khách du lịch lên xuống bến cảng; trong đó cử 3 cán bộ chuyên trách điều hành hoạt động bến khách và tuyệt đối đóng cửa bến từ 19 giờ hằng ngày. Bà Lương Thị Diễm Trang, Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Mỹ Tho cho biết thêm: “Tôi yêu cầu các phương tiện trước khi xuất bến phải đảm bảo đủ điều kiện theo yêu cầu đặt ra. Về người thì phải mặc áo phao, không mặc thì không cho tàu xuất bến. Sau vụ tai nạn tại Phú Quốc thì chỉ cần trời chuyển mưa là không cho tàu xuất bến bằng cách đóng cổng lại, đến khi nào trời quang mây tạnh mới cho tàu ra đi. Tàu đi Campuchia thì rất kỹ lưỡng, bản thân họ cũng cẩn thận như thế, chỉ cần trời chuyển mưa là khách không lên tàu, tàu không xuất bến. Về an toàn thì họ rất cẩn thận”.

Các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra hoạt động của đò du lịch

Vào mùa mưa bão này, lực lượng Cảnh sát giao thông (phụ trách đường thủy) và cơ quan Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Đồng Tháp đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động đưa rước khách bằng đường thủy. Lực lượng chức năng tuyên truyền, nhắc nhở chủ tàu, thuyền viên, thuyền trưởng phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về an toàn giao thông và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.

Ông Lê Minh Phong, Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Cảng vụ đang kết hợp với các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra an toàn giao thông tại các bến thủy du lịch. Đặc biệt kiểm tra về điều kiện chấp hành quy định về đăng ký, đăng kiểm, mặc áo phao, thuyền viên, thuyền trưởng. Qua kiểm tra của lực lượng cảng vụ thì việc chấp hành của các chủ bến, chủ phương tiện và hành khách đều chấp hành tốt quy định. Nếu có thiếu sót gì thì lực lượng cảng vụ kiên quyết xử lý vi phạm để vấn đề an toàn giao thông được đảm bảo ở mức độ cao nhất".

Dù vào mùa mưa bão nhưng du khách đến tham quan, trải nghiệm tại tỉnh Đồng Tháp khá đông

Du lịch là ngành kinh tế quan trọng của tỉnh Đồng Tháp. Mỗi ngày có hàng nghìn lượt du khách xa gần đến tham quan, nghỉ mát; trong đó việc di chuyển của một bộ phận lớn du khách bằng đường thủy (chủ yếu là đường thủy nội địa). Do đó, vấn đề an toàn giao thông tại các bến thủy và hành trình hoạt động trên sông nước cần được quan tâm. Ngoài việc chấp hành các quy định về an toàn giao thông đường thủy đối với chủ phương tiện, tài công thì hành khách lên xuống đò, tàu cũng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức trong việc bảo vệ an toàn tính mạng của chính mình.