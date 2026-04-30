Đồng Tháp: Tai nạn tại bến đò một hành khách tử vong

Thứ Năm, 16:03, 30/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một hành khách qua sông bị chiếc đò cán lên người dẫn đến tử vong, đó là trường hợp hy hữu vừa xảy ra tại bến đò 28 (xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp).

Trưa 30/4, tại bến đò số 28 (thuộc ấp Tân Dinh, xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp), bà Phạm Thị Ngọc Th., (sinh năm 1959, ngụ ấp Tân Dinh, xã Tân Long) di chuyển trên đò từ hướng tỉnh An Giang sang xã Tân Long, Đồng Tháp). Khi chiếc đò này đang chuẩn bị cập bến, bà Thanh vội bước xuống dẫn đến hụt chân. Lúc này, do đà di chuyển của phương tiện,  phần mỏ đò đã chèn lên người bà Thanh. Sau khi xảy ra vụ việc, nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và tử vong sau đó.

Dong thap tai nan tai ben do mot hanh khach tu vong hinh anh 1
Bến đò số 28 nơi xảy ra vụ tai nạn khiến 1 hành khách nhập viện

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, công an xã Tân Long đã thực hiện chỉ đạo lực lượng phong tỏa, bảo vệ hiện trường và phương tiện liên quan. Đồng thời, các ngành chức năng địa phương tiến hành làm việc với chủ bến đò, người điều khiển phương tiện để kiểm tra giấy phép hoạt động, bằng cấp chuyên môn và các điều kiện an toàn kỹ thuật của bến khách sang sông này.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
Tin liên quan

2 phương tiện thủy va chạm, một người tử vong tại Đồng Tháp
VOV.VN - Các  cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đường thủy làm 1 người tử vong.

Hai vụ tai nạn liên tiếp trong đêm mưa dông ở Hà Nội, 2 người tử vong tại chỗ
VOV.VN - Vào khoảng 22h05 ngày 28/4, trên tuyến đường trục phía Nam (đoạn qua xã Tam Hưng, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ben và xe máy khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Người đàn ông ở Quảng Ngãi bị sét đánh tử vong khi trú mưa ngoài đồng
VOV.VN - Một người đàn ông ở xã Đông Sơn (huyện Bình Sơn cũ), tỉnh Quảng Ngãi không may bị sét đánh tử vong khi đang trú mưa dưới gốc cây ngoài đồng ruộng trong lúc đi chở lúa.

Vụ 2 người tử vong do đuối nước ở Đồng Tháp, thuyền du lịch hết đăng ký, đăng kiểm
VOV.VN - Vụ 2 người tử vong do đuối nước sau tiệc trên thuyền du lịch ở Đồng Tháp được xác định liên quan phương tiện hết đăng kiểm, không đăng ký vận chuyển và hoạt động ngoài giờ quy định; cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Truy tìm nghi phạm liên quan vụ người phụ nữ tử vong tại Hà Tĩnh
VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tổ chức truy tìm một người đàn ông trú tại địa phương để phục vụ điều tra vụ án “Giết người”, xảy ra trên địa bàn xã Sơn Tiến.

