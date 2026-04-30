Đồng Tháp: Tai nạn tại bến đò một hành khách tử vong

Trưa 30/4, tại bến đò số 28 (thuộc ấp Tân Dinh, xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp), bà Phạm Thị Ngọc Th., (sinh năm 1959, ngụ ấp Tân Dinh, xã Tân Long) di chuyển trên đò từ hướng tỉnh An Giang sang xã Tân Long, Đồng Tháp). Khi chiếc đò này đang chuẩn bị cập bến, bà Thanh vội bước xuống dẫn đến hụt chân. Lúc này, do đà di chuyển của phương tiện, phần mỏ đò đã chèn lên người bà Thanh. Sau khi xảy ra vụ việc, nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và tử vong sau đó.

Bến đò số 28 nơi xảy ra vụ tai nạn khiến 1 hành khách nhập viện

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, công an xã Tân Long đã thực hiện chỉ đạo lực lượng phong tỏa, bảo vệ hiện trường và phương tiện liên quan. Đồng thời, các ngành chức năng địa phương tiến hành làm việc với chủ bến đò, người điều khiển phương tiện để kiểm tra giấy phép hoạt động, bằng cấp chuyên môn và các điều kiện an toàn kỹ thuật của bến khách sang sông này.