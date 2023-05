Du khách Australia săn vé máy bay giá rẻ đến Việt Nam

Sau 3 năm trì hoãn vì đại dịch Covid-19, bà Kelly Szymanowicz ở Mount Druitt (Sydney, Australia) sẽ đưa gia đình đến Việt Nam trong 3 tuần vì yêu thích những bãi biển, nền văn hóa và chi phí du lịch hợp lý. "Chúng tôi kéo dài chuyến đi thành 3 tuần để cố gắng khám phá đất nước này càng nhiều càng tốt, vì chi phí du lịch ở đây rất hợp lý. Các chuyến bay khứ hồi từ Sydney đến Việt Nam cho 6 người trong kỳ nghỉ hè, bao gồm 2 chuyến bay nội địa, là 6.000 đô, trong khi chuyến đi tới Florida (Mỹ) có thể tốn hơn gấp 8 lần”, bà Kelly Szymanowicz nói.

Ở Hawthorn (Melbourne, Australia), Nicole Reddan cũng tìm được các chuyến bay giá rẻ đến Việt Nam qua hãng hàng không Vietjet, khi đặt vé khứ hồi vào tháng 11 với mức giá thấp. Đây là hãng hàng không thứ 3 của Việt Nam triển khai đường bay mới đến Australia kể từ khi biên giới mở cửa trở lại. “Đây là một cơ hội quá tốt. Khi bạn đến Việt Nam, ở đó ăn uống rẻ, các nơi lưu trú, hoạt động trải nghiệm và tour du lịch đều có giá hợp lý”, Reddan nói.

Ảnh minh họa. Nguồn: smh.com.au

Tại Australia, những người có suy nghĩ như Szymanowicz và Reddan không phải ít. Các vấn đề liên quan đến lạm phát, chi phí sinh hoạt, giảm chuyến bay đến châu Âu và giá nhiên liệu máy bay tăng cao buộc nhiều người Australia phải hạ mức ưu tiên cho du lịch hè ở châu Âu.

Trong khi giá vé máy bay đến châu Âu hè này đã tăng tới 63% so với mức trước đại dịch, thì đường bay đến Việt Nam tăng ít hơn đáng kể, 21%. Nicola Carmichael – Giám đốc nền tảng du lịch Kayak cho biết xu hướng du lịch Việt Nam đang gia tăng đối với người Australia: “Lượt tìm kiếm đến TP.HCM trong nửa cuối năm nay tăng khoảng 140% so với năm 2019”.

Giáo sư Rico Merkert - chuyên gia hàng không tại Đại học Sydney cho biết với việc có thêm các hãng hàng không như Bamboo Airways và Vietjet, công suất các chuyến bay đến TP.HCM đã vượt mức trước dịch Covid-19 và dự kiến tăng lên 21.606 chỗ/tuần từ ngày 19/6, đến ngày 18/9 sẽ tăng lên 22.444 chỗ/tuần.

Sự nổi lên của Việt Nam sẽ cạnh tranh gay gắt với Bali – điểm đến ưa thích của người Australia. "Mọi thứ đều rẻ hơn rất nhiều khi bạn đến Việt Nam, không chỉ so với châu Âu hay Mỹ mà còn so với các điểm đến châu Á như Bali", Rico Merkert nhận xét.

Lauren McRae – người đứng đầu hãng du lịch Hello It's Loz tại Australia cũng đã ghi nhận tác động lan tỏa của việc tăng công suất lên giá vé máy bay đến Việt Nam. Các chuyến đi đến Việt Nam hiện chiếm 30% lượng đặt chỗ của công ty này. “Giá vé máy bay là đáng kinh ngạc, do có nhiều sự cạnh tranh hơn như Vietjet và Bamboo tham gia thị trường và tăng lịch bay của họ", McRae nói./.