Du khách quốc tế ấn tượng với sự phát triển của TP.HCM

Thứ Năm, 14:43, 30/04/2026
VOV.VN - Nhiều du khách quốc tế ấn tượng với sự nhộn nhịp, tấp nập của TP.HCM khi có dịp đến thăm thành phố vào đúng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Những ngày này tại một số khu vực trung tâm TP.HCM như Nhà hát thành phố, Bảo tàng chứng tích chiến tranh..., rất đông du khách quốc tế đến tham quan. Ở một số khu vực, du khách xếp hàng dài để gửi xe và mua vé vào tham quan, như Thảo Cầm Viên Sài Gòn, Hội trường Thống Nhất,…

Du khách quốc tế tham quan tại TP.HCM dịp lễ 30/4 - 1/5 

Tham quan chụp hình tại khu vực đường đi bộ Nguyễn Huệ, trước những quán cà phê được nhiều du khách ghé thăm, bà Sarah (du khách Mỹ) cho biết bà đã đi Hà Nội, Hạ Long, Đà Nẵng và TP.HCM là điểm đến cuối cùng ở Việt Nam. Dù mới trải nghiệm tham quan được hơn 1 ngày, bà Sarah khá ấn tượng với các dịch vụ và cảnh quan ở TP.HCM.

Bà chia sẻ sẽ dành thêm thời gian so với dự kiến để khám phá TP.HCM: "Thành phố rất đẹp, tôi không tưởng tượng ở đây có nhiều toà nhà với những kiến trúc rất ấn tượng. Tối hôm qua tôi còn được trải nghiệm đi bus đường sông và thưởng thức bữa tối, ngắm nhìn thành phố về đêm rất đẹp".

Bà Shannon (bên phải) ấn tượng với sự đông đúc, nhộn nhịp của TP.HCM

Còn bà Shannon - du khách Canada cảm thấy giao thông ở trung tâm TP.HCM khá đông đúc và “đầy thử thách” mỗi khi họ qua đường, khác xa so với tưởng tượng của bà trước khi đến đây. Dù vậy, bà vẫn bày tỏ niềm cảm kích đối với sự nồng hậu và tốt bụng của con người Việt Nam.

"Chúng tôi đã gặp một cô gái nói tốt tiếng Anh. Khi thấy chúng tôi gặp khó khăn trong việc gọi món với người phục vụ, cô ấy đã hiểu tình huống và chủ động giúp đỡ mà không cần chúng tôi phải nhờ", bà Shannon nói và cho biết, ở TP.HCM hay một số thành phố khác của Việt Nam mà bà đi qua, giá cả, chi phí du lịch rất hợp lý. Phương tiện đi lại ở TP.HCM như taxi đều rất dễ và nhanh chóng.

Khách quốc tế bày tỏ sự ấn tượng với các công trình kiến trúc của TP.HCM như Nhà hát Thành phố, trụ sở UBND TP.HCM

Một số du khách Trung Quốc cho biết, họ rất thích đồ ăn tại TP.HCM vì giá cả phải chăng và hợp khẩu vị. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, TP.HCM sẽ đón và phục vụ số lượng lớn du khách. Một số địa điểm tham quan như khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, Hội trường Thống Nhất, Công viên Văn hoá Suối Tiên... tổ chức nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn để thu hút khách tham quan.

Vũ Hường/VOV-TP.HCM
Đường tới toàn thắng 30/4/1975: Quyết sách chiến lược, chuyển thế tiến công

Đường tới toàn thắng 30/4/1975: Quyết sách chiến lược, chuyển thế tiến công

VOV.VN - Từ phong trào Đồng khởi 1959-1960, cách mạng miền Nam chuyển sang thế tiến công, phát triển lên chiến tranh cách mạng. Với đường lối đúng đắn, chúng ta đã lần lượt đánh bại “Chiến tranh đặc biệt”, “Chiến tranh cục bộ”, tạo bước ngoặt Mậu Thân 1968, buộc Mỹ xuống thang và đàm phán.

Ngày 30/4, nghĩ về tinh thần độc lập, tự chủ của người Việt

Ngày 30/4, nghĩ về tinh thần độc lập, tự chủ của người Việt

VOV.VN - Có những giá trị bền bỉ chảy qua nhiều thế hệ, trở thành cách nghĩ, cách sống của một dân tộc. Tinh thần độc lập, tự chủ của người Việt là mạch nguồn như thế, đang được tiếp nối, chuyển hóa thành năng lực của mỗi cá nhân trên hành trình hội nhập.

Du lịch nội địa sôi động dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Du lịch nội địa sôi động dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VOV.VN - Kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 đã bắt đầu, mang theo không khí háo hức của mùa du lịch sôi động trên khắp cả nước. Nhiều tour tuyến đã kín chỗ từ sớm, công suất phòng tại các khu du lịch trọng điểm đạt mức cao, trong khi nhu cầu đặt vé máy bay, khách sạn vẫn tiếp tục gia tăng.

