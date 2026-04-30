Du lịch nội địa sôi động dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Những ngày này, tại các công ty du lịch ở Hà Nội, không khí vô cùng sôi động, báo hiệu một mùa du lịch cao điểm đang “nóng” lên từng ngày. Tại văn phòng của một doanh nghiệp lữ hành lớn tại Hà Nội, bà Hoàng Hương Lan, người dân phường Hoàn Kiếm, cũng đang cùng nhóm bạn lựa chọn điểm đến cho kỳ nghỉ lễ. Sau nhiều năm đi du lịch nước ngoài, năm nay bà quyết định chuyển hướng sang các hành trình trong nước – một xu hướng đang ngày càng phổ biến.

Bà Hoàng Hương Lan chia sẻ: "Những năm trước thì chúng tôi cũng đã chọn đi nước ngoài nhiều rồi. Nhưng mà bây giờ có tuổi, sức khỏe của mình cũng hạn chế đi. Do vậy mà đoàn cũng như bạn bè đồng nghiệp chọn trong nước, một số điểm trong nước cũng rất đẹp".

Không chỉ riêng bà Lan, ghi nhận tại nhiều doanh nghiệp lữ hành cho thấy, lượng khách lựa chọn du lịch nội địa dịp lễ năm nay tăng mạnh. Ngay từ cuối tháng 3, thị trường đã bắt đầu “khởi động”, và đến giữa tháng 4, nhiều tour “hot” đã gần như kín chỗ.

Nhiều địa phương tổ chức các sự kiện văn hóa - du lịch phục vụ người dân, du khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Theo bà Nguyễn Hoài Thu - đại diện Công ty lữ hành Saigontourist, đơn vị đã tung ra hàng loạt sản phẩm du lịch phục vụ riêng dịp lễ, với tỷ lệ đặt tour đạt từ 80 - 90% tùy tuyến. "Sản phẩm mà chúng tôi tập trung vào dịp 30/4 này là 60 sản phẩm rất đa dạng, trải khắp cả nước cho khách được lựa chọn. Tình hình du lịch trong nước thì người miền Bắc sẽ đi vào Nam, và người Nam ra Bắc rất là sôi động".

Sự sôi động thể hiện rõ ở dòng khách dịch chuyển mạnh mẽ giữa các vùng miền. Nếu như du khách phía Bắc ưu tiên các điểm đến biển đảo miền Trung, miền Nam như Nha Trang, Phú Quốc, thì du khách phía Nam lại có xu hướng “ra Bắc” để tận hưởng không khí mát mẻ, khám phá cảnh quan và văn hóa đặc sắc. Tại các địa phương du lịch trọng điểm, công suất phòng khách sạn cũng tăng nhanh. Nhiều khu nghỉ dưỡng ven biển ghi nhận tỷ lệ lấp đầy đạt từ 85 đến 95% trong các ngày cao điểm.

Không chỉ các tour trọn gói, thị trường du lịch tự túc cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Theo một số nền tảng đặt phòng trực tuyến, lượng tìm kiếm và đặt phòng trong nước dịp 30/4 – 1/5 tăng từ 30 đến 50% so với cùng kỳ năm trước. Các điểm đến như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Sa Pa, Đà Lạt… luôn nằm trong nhóm được tìm kiếm nhiều nhất.

Ngày hội khinh khí cầu được tổ chức dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

Để đáp ứng nhu cầu tăng cao, nhiều đơn vị du lịch và các địa phương đã chủ động nâng cấp dịch vụ, mở rộng sản phẩm, đồng thời tăng cường liên kết với các hãng hàng không, khách sạn để đảm bảo nguồn cung. Một số công ty còn triển khai các chương trình ưu đãi sớm nhằm kích cầu và phân bổ lượng khách hợp lý.

Các địa phương cũng tích cực vào cuộc, chuẩn bị hạ tầng, chỉnh trang điểm đến, tổ chức các sự kiện văn hóa – du lịch nhằm thu hút du khách. Nhiều nơi dự kiến đón lượng khách tăng từ 20 - 30% so với cùng kỳ năm trước, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế – dịch vụ.

Tuy nhiên, trong bức tranh sôi động ấy, vẫn còn những thách thức được các chuyên gia lưu ý. Áp lực lên hạ tầng giao thông, nguy cơ quá tải tại các điểm đến nổi tiếng hay tình trạng tăng giá dịch vụ cục bộ là những vấn đề cần được kiểm soát chặt chẽ. Chính bởi vậy du khách nên chủ động đặt dịch vụ sớm, lựa chọn khung giờ di chuyển hợp lý và cân nhắc các điểm đến thay thế để tránh tình trạng đông đúc. Đồng thời, việc lựa chọn các đơn vị lữ hành uy tín cũng giúp đảm bảo chất lượng chuyến đi.