Du lịch biển ở Gia Lai hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Những ngày này, Kỳ Co, nơi được ví như “Maldives của Việt Nam” trở nên nhộn nhịp với hàng nghìn lượt khách mỗi ngày. Không chỉ ấn tượng bởi cảnh quan biển trong xanh, điểm đến này còn ghi điểm với du khách nhờ chi phí hợp lý, dịch vụ được niêm yết giá rõ ràng, đặc biệt là tại các nhà hàng hải sản, giúp du khách dễ dàng lựa chọn phù hợp với túi tiền.

Chị Nguyễn Thúy Hằng, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: “Mình đi rất nhiều bãi biển rồi nhưng thấy biển ở Kỳ Co rất đẹp, xanh, sạch và trong. Không khí dễ chịu, không nắng nóng như nhiều nơi khác. Con người ở đây rất thân thiện, dịch vụ nhẹ nhàng. Sáng nay, chúng tôi đi Kỳ Co, chiều sẽ đi Eo Gió, Hòn Khô để trải nghiệm thêm”.

Du khách tắm biển ở khu du lịch Kỳ Co, thuộc phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai

Theo anh Trần Trọng Hữu, Quản lý Khu du lịch Kỳ Co, trước kỳ nghỉ lễ, công suất phòng tại đây đạt khoảng 70-80%, riêng những ngày cao điểm 30/4 - 1/5 đã kín phòng. Sau ảnh hưởng của những trận bão cuối năm ngoái, khu du lịch đã nhanh chóng khắc phục ổn định hạ tầng, đồng thời rà soát, nâng cấp toàn bộ dịch vụ nhằm sẵn sàng đón khách với chất lượng tốt nhất trong mùa cao điểm hè.

“Năm du lịch quốc gia lượng khách quốc tế tới đây rất nhiều đặc biệt là khách người Mỹ, Nga, Hàn và Nhật Bản. Hiện tại Khu du lịch Kỳ Co cũng đã có lượng khách quốc tế nhất định, đó là một điểm đáng mừng đối với Năm Du lịch quốc gia tại tỉnh Gia Lai”, anh Trần Trọng Hữu cho biết.

Nhiều điểm du lịch xây dựng nơi check-in phục vụ du khách

Cùng với Kỳ Co, nhiều điểm đến nổi tiếng khác như Eo Gió, Hòn Khô, Cù Lao Xanh, Bãi Xép hay Ghềnh Ráng Tiên Sa cũng thu hút lượng lớn du khách đến tham quan, trải nghiệm. Không chỉ du khách trong nước, nhiều du khách quốc tế cũng bày tỏ ấn tượng sâu sắc khi đến với vùng biển Quy Nhơn, nơi không chỉ hấp dẫn bởi cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, trong lành mà còn ghi dấu bởi sự thân thiện, mến khách của người dân địa phương.

Anh ALex, du khách đến từ Pháp thích thú: “Vùng biển Quy Nhơn rất đẹp, con người thân thiện. Tôi dự kiến ở đây 3 ngày để tận hưởng cảnh đẹp và ẩm thực, sau đó sẽ tiếp tục hành trình đến Đà Nẵng”.

Du khách đi cano ra khu du lịch đảo Hòn Khô

Để đáp ứng cho lượng khách tăng trưởng mạnh trong Năm Du lịch quốc gia 2026, hệ thống khách sạn, homestay tại Quy Nhơn và khu vực lân cận đã chủ động chỉnh trang cơ sở vật chất, tăng cường nhân lực phục vụ mùa cao điểm. Ông Lê Hồng Quang, đại diện một khách sạn tại phường Quy Nhơn cho biết, nhờ có sự chuẩn bị chu đáo, khách sạn vẫn đáp ứng tốt việc phục vụ du khách dù rất đông.

“Khách sạn niêm yết giá tại quầy lễ tân và thực hiện đúng giá niêm yết. Mặc dù lễ, khách về Quy Nhơn rất đông nhưng chúng tôi không tăng giá. Chúng tôi có chương trình ưu đãi giá cho khách hàng từ 10 đến 15% giá phòng đối với những đoàn khách có chương trình lưu trú dài ngày”, ông Lê Hồng Quang cho hay.

Toàn tỉnh Gia Lai hiện có gần 1.300 cơ sở lưu trú với hơn 23.000 phòng, trong đó khu vực Quy Nhơn chiếm tỷ trọng lớn. Cùng với việc nâng cao chất lượng dịch vụ, địa phương cũng tăng cường quản lý, kiểm soát giá cả, đảm bảo môi trường du lịch an toàn, văn minh, không để xảy ra tình trạng “chặt chém” trong mùa cao điểm. Với cảnh quan biển đảo hấp dẫn cùng hình ảnh con người thân thiện, mến khách, du lịch Quy Nhơn tiếp tục khẳng định sức hút, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách trong và ngoài nước.