中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Du lịch biển ở Gia Lai hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ Sáu, 18:53, 01/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kỳ nghỉ lễ 30/4 -1/5, du lịch biển phía Đông tỉnh Gia Lai thu hút đông đảo du khách nhờ cảnh quan trong xanh, sạch đẹp và con người thân thiện. Sự chuẩn bị chu đáo, nâng cao chất lượng dịch vụ của các điểm đến cũng góp phần mang đến trải nghiệm tốt, tạo ấn tượng đẹp trong lòng du khách.

Những ngày này, Kỳ Co, nơi được ví như “Maldives của Việt Nam” trở nên nhộn nhịp với hàng nghìn lượt khách mỗi ngày. Không chỉ ấn tượng bởi cảnh quan biển trong xanh, điểm đến này còn ghi điểm với du khách nhờ chi phí hợp lý, dịch vụ được niêm yết giá rõ ràng, đặc biệt là tại các nhà hàng hải sản, giúp du khách dễ dàng lựa chọn phù hợp với túi tiền.

Chị Nguyễn Thúy Hằng, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: “Mình đi rất nhiều bãi biển rồi nhưng thấy biển ở Kỳ Co rất đẹp, xanh, sạch và trong. Không khí dễ chịu, không nắng nóng như nhiều nơi khác. Con người ở đây rất thân thiện, dịch vụ nhẹ nhàng. Sáng nay, chúng tôi đi Kỳ Co, chiều sẽ đi Eo Gió, Hòn Khô để trải nghiệm thêm”.

Du khách tắm biển ở khu du lịch Kỳ Co, thuộc phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai

Theo anh Trần Trọng Hữu, Quản lý Khu du lịch Kỳ Co, trước kỳ nghỉ lễ, công suất phòng tại đây đạt khoảng 70-80%, riêng những ngày cao điểm 30/4 - 1/5 đã kín phòng. Sau ảnh hưởng của những trận bão cuối năm ngoái, khu du lịch đã nhanh chóng khắc phục ổn định hạ tầng, đồng thời rà soát, nâng cấp toàn bộ dịch vụ nhằm sẵn sàng đón khách với chất lượng tốt nhất trong mùa cao điểm hè.

“Năm du lịch quốc gia lượng khách quốc tế tới đây rất nhiều đặc biệt là khách người Mỹ, Nga, Hàn và Nhật Bản. Hiện tại Khu du lịch Kỳ Co cũng đã có lượng khách quốc tế nhất định, đó là một điểm đáng mừng đối với Năm Du lịch quốc gia tại tỉnh Gia Lai”, anh Trần Trọng Hữu cho biết.

Nhiều điểm du lịch xây dựng nơi check-in phục vụ du khách

Cùng với Kỳ Co, nhiều điểm đến nổi tiếng khác như Eo Gió, Hòn Khô, Cù Lao Xanh, Bãi Xép hay Ghềnh Ráng Tiên Sa cũng thu hút lượng lớn du khách đến tham quan, trải nghiệm. Không chỉ du khách trong nước, nhiều du khách quốc tế cũng bày tỏ ấn tượng sâu sắc khi đến với vùng biển Quy Nhơn, nơi không chỉ hấp dẫn bởi cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, trong lành mà còn ghi dấu bởi sự thân thiện, mến khách của người dân địa phương.

Anh ALex, du khách đến từ Pháp thích thú: “Vùng biển Quy Nhơn rất đẹp, con người thân thiện. Tôi dự kiến ở đây 3 ngày để tận hưởng cảnh đẹp và ẩm thực, sau đó sẽ tiếp tục hành trình đến Đà Nẵng”.

Du khách đi cano ra khu du lịch đảo Hòn Khô

Để đáp ứng cho lượng khách tăng trưởng mạnh trong Năm Du lịch quốc gia 2026, hệ thống khách sạn, homestay tại Quy Nhơn và khu vực lân cận đã chủ động chỉnh trang cơ sở vật chất, tăng cường nhân lực phục vụ mùa cao điểm. Ông Lê Hồng Quang, đại diện một khách sạn tại phường Quy Nhơn cho biết, nhờ có sự chuẩn bị chu đáo, khách sạn vẫn đáp ứng tốt việc phục vụ du khách dù rất đông.

“Khách sạn niêm yết giá tại quầy lễ tân và thực hiện đúng giá niêm yết. Mặc dù lễ, khách về Quy Nhơn rất đông nhưng chúng tôi không tăng giá. Chúng tôi có chương trình ưu đãi giá cho khách hàng từ 10 đến 15% giá phòng đối với những đoàn khách có chương trình lưu trú dài ngày”, ông Lê Hồng Quang cho hay.

Toàn tỉnh Gia Lai hiện có gần 1.300 cơ sở lưu trú với hơn 23.000 phòng, trong đó khu vực Quy Nhơn chiếm tỷ trọng lớn. Cùng với việc nâng cao chất lượng dịch vụ, địa phương cũng tăng cường quản lý, kiểm soát giá cả, đảm bảo môi trường du lịch an toàn, văn minh, không để xảy ra tình trạng “chặt chém” trong mùa cao điểm. Với cảnh quan biển đảo hấp dẫn cùng hình ảnh con người thân thiện, mến khách, du lịch Quy Nhơn tiếp tục khẳng định sức hút, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách trong và ngoài nước.

Gia Lai nâng cao tính an toàn, chuyên nghiệp trong mùa du lịch biển

VOV.VN - Gia Lai siết chặt an toàn, nâng cao tính chuyên nghiệp tại các bãi tắm và khu du lịch biển, khi lượng du khách dự báo tăng mạnh vào mùa hè năm nay. Tăng cường tuần tra, kiểm soát và bố trí lực lượng cứu hộ túc trực 24/24h, các địa phương đang nỗ lực đảm bảo cho du khách có một kỳ nghỉ trọn vẹn, an toàn.

Hoàng Qui/VOV-Tây Nguyên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhiều người ở Hà Nội chọn du lịch nội đô

Công khai đường dây nóng, hàng vạn du khách phủ kín biển Sầm Sơn dịp 30/4

Khai mạc lễ hội du lịch hè "Sầm Sơn - Khát vọng rực rỡ"

Săn Tour
Check-in
ĐỜI SỐNG
Ảnh của bạn
Check-in
Ẩm thực