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Du lịch Campuchia gánh thêm áp lực khi IndiGo và Firefly dừng các chuyến bay

Thứ Tư, 16:22, 24/06/2026
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VOV.VN - Du lịch Campuchia gánh thêm áp lực khi ngành hàng không nước này vừa phải hứng chịu thêm một đòn giáng mạnh sau khi hãng hàng không IndiGo của Ấn Độ thông báo sẽ tạm thời ngừng khai thác tuyến bay thẳng kết nối Siem Reap với thành phố Kolkata kể từ tháng 7 tới đây.

Phát ngôn viên Ban Thư ký Tổng cục Hàng không Dân dụng Campuchia (SSCA) - ông Sin Chanserey Vutha cho biết, cuộc xung đột tại Trung Đông đã đẩy chi phí vận hành lên quá cao, buộc các hãng hàng không trên thế giới, bao gồm cả Campuchia phải tạm dừng các chặng bay kém hiệu quả để tính toán lại chiến lược thị trường của mình.

Mới đây nhất, IndiGo của Ấn Độ đã chính thức công bố kế hoạch tạm dừng các chuyến bay giữa Siem Reap và Kolkata kể từ tháng 7/2026, sau nửa năm khai thác. Trước đó, vào cuối tháng 2/2026, hãng hàng không Firefly của Malaysia cũng đã tạm thời đình chỉ đường bay khứ hồi với tần suất 6 chuyến/tuần kết nối Siem Reap và Kuala Lumpur, sau một thời gian ngắn vận hành kể từ ngày 27/11/2025.

du lich campuchia ganh them ap luc khi indigo va firefly dung cac chuyen bay hinh anh 1
Ảnh minh họa.

Theo số liệu từ Bộ Du lịch Campuchia, số lượng du khách nước ngoài đến đất nước Chùa Tháp từ tháng 1-5/2026 đạt 1,54 triệu người, giảm 47,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tổng số khách quốc tế đến Campuchia, 975.769 người, tương đương 64%, nhập cảnh qua các sân bay quốc tế. Tổng lượng khách đi đường hàng không giảm gần 20% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, lượng khách nhập cảnh qua các cửa khẩu đường bộ và đường thủy giảm mạnh đến 67,5%.

Lý giải về sự sụt giảm lượng khách bay, ông Sin Chanserey Vutha chia sẻ rằng khi các đường bay qua không phận Trung Đông bị gián đoạn, dù Campuchia đã linh hoạt chuyển hướng bay qua các điểm trung chuyển như: Bangkok, Singapore, Kuala Lumpur, Istanbul,… nhưng điều này lại làm phát sinh chi phí quá lớn cho các hãng bay, trực tiếp ảnh hưởng tiêu cực đến dòng khách đến từ các nước phương Tây.

du lich campuchia ganh them ap luc khi indigo va firefly dung cac chuyen bay hinh anh 2
Ảnh minh họa.

Bà Chhay Sivlin, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Campuchia (CATA), nhận định thông tin dừng đường bay thẳng với Ấn Độ là một “gáo nước lạnh” đối với ngành du lịch nước này vốn đang xác định Ấn Độ là thị trường mục tiêu chiến lược mới mà Campuchia đang dồn lực quảng bá.

Tuy nhiên, Chủ tịch CATA cho rằng Campuchia không nên rơi vào trạng thái “hoảng loạn” bởi mỗi hãng hàng không đều có một chiến lược kinh doanh khác nhau. Bà lạc quan nhận định: “Biết đâu, đây lại là cơ hội để các hãng hàng không khác chớp thời cơ và gia nhập thị trường Campuchia ngay khi các đối thủ cạnh tranh tạm thời rút lui”.

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