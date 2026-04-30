Tour du lịch nội ô Cần Thơ hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, nhiều du khách có xu hướng ưu tiên các tour ngắn ngày. Nắm bắt nhu cầu đó, nhiều công ty du lịch tại Cần Thơ đẩy mạnh triển khai các tour nội ô. Hầu hết các đơn vị lữ hành nhận định, so với cùng kỳ năm ngoái thì lượng khách đăng ký tour du lịch nội ô đã tăng đáng kể.

Du khách trải nghiệm làm bánh kẹp tại Cồn Sơn, Cần Thơ

Trong đó tuyến du lịch chợ nổi, Cồn Sơn là những điểm đến có lượng đặt chỗ rất cao nhờ sản phẩm trải nghiệm mang đậm bản sắc địa phương, phù hợp với kỳ nghỉ ngắn ngày như: bình minh trên chợ nổi, massage cá, khám phá vườn trái cây,…

Không chỉ bổ sung tour tuyến, các doanh nghiệp, điểm đến du lịch Cần Thơ cũng tham gia nhiều chương trình hoạt động, kết nối độc đáo ngay tại không gian diễn ra Lễ hội bánh dân gian Nam bộ.

Bà Lê Đình Minh Thy - Giám đốc Vietravel Cần Thơ cho biết trong các ngày diễn ra sự kiện, gian hàng Vietravel liên tục tổ chức các hoạt động tương tác như minigame tặng quà, đêm nhạc acoustic,… vừa tạo không gian giải trí nhẹ nhàng, vừa thu hút và giữ chân du khách.

Gian hàng Cantho Eco Resort cũng mong muốn kết nối, tăng tương tác với khách tham quan bằng voucher giảm giá dịch vụ trải nghiệm tại Cantho Eco Resort trong năm 2026.

Du khách trải nghiệm các loại bánh, khi tham gia tour tham quan nội ô Cần Thơ

Để kích cầu du lịch, các doanh nghiệp cũng triển khai nhiều chương trình khuyến mãi dành cho khách đặt tour kết hợp tham quan Lễ hội bánh dân gian Nam bộ.

Ông Trần Hoàng Nam - phó phòng kinh doanh, công ty du lịch Nụ Cười Mekong (phường Ninh Kiều, Cần Thơ) cho biết: "Trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 dịch vụ trong các tour gần như là full rồi. Riêng mùa lễ hội năm nay có kết hợp thêm các hoạt động tham gia Lễ hội bánh dân gian Nam bộ đối với sản phẩm khách hàng đặt tham quan trong nội ô TP. Cần Thơ. Tại đây, công ty cũng dành tặng cho khách hàng mỗi người một voucher trị giá 99.000 đồng để thưởng thức các loại bánh yêu thích trong lễ hội".