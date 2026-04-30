Tour du lịch nội ô Cần Thơ hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ Năm, 08:01, 30/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, các công ty lữ hành tại TP. Cần Thơ giới thiệu những tour du lịch nội ô đầy sức hút, trong đó có các hoạt động phong phú tại Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ XIII (diễn ra từ ngày 26/4 – 1/5/2026).

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, nhiều du khách có xu hướng ưu tiên các tour ngắn ngày. Nắm bắt nhu cầu đó, nhiều công ty du lịch tại Cần Thơ đẩy mạnh triển khai các tour nội ô. Hầu hết các đơn vị lữ hành nhận định, so với cùng kỳ năm ngoái thì lượng khách đăng ký tour du lịch nội ô đã tăng đáng kể.

tour du lich noi o can tho hut khach dip nghi le 30 4 - 1 5 hinh anh 1
Du khách trải nghiệm làm bánh kẹp tại Cồn Sơn, Cần Thơ

Trong đó tuyến du lịch chợ nổi, Cồn Sơn là những điểm đến có lượng đặt chỗ rất cao nhờ sản phẩm trải nghiệm mang đậm bản sắc địa phương, phù hợp với kỳ nghỉ ngắn ngày như: bình minh trên chợ nổi, massage cá, khám phá vườn trái cây,…

Không chỉ bổ sung tour tuyến, các doanh nghiệp, điểm đến du lịch Cần Thơ cũng tham gia nhiều chương trình hoạt động, kết nối độc đáo ngay tại không gian diễn ra Lễ hội bánh dân gian Nam bộ.

Bà Lê Đình Minh Thy - Giám đốc Vietravel Cần Thơ cho biết trong các ngày diễn ra sự kiện, gian hàng Vietravel liên tục tổ chức các hoạt động tương tác như minigame tặng quà, đêm nhạc acoustic,… vừa tạo không gian giải trí nhẹ nhàng, vừa thu hút và giữ chân du khách.

Gian hàng Cantho Eco Resort cũng mong muốn kết nối, tăng tương tác với khách tham quan bằng voucher giảm giá dịch vụ trải nghiệm tại Cantho Eco Resort trong năm 2026.

tour du lich noi o can tho hut khach dip nghi le 30 4 - 1 5 hinh anh 2
Du khách trải nghiệm các loại bánh, khi tham gia tour tham quan nội ô Cần Thơ

Để kích cầu du lịch, các doanh nghiệp cũng triển khai nhiều chương trình khuyến mãi dành cho khách đặt tour kết hợp tham quan Lễ hội bánh dân gian Nam bộ.

Ông Trần Hoàng Nam - phó phòng kinh doanh, công ty du lịch Nụ Cười Mekong (phường Ninh Kiều, Cần Thơ) cho biết: "Trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 dịch vụ trong các tour gần như là full rồi. Riêng mùa lễ hội năm nay có kết hợp thêm các hoạt động tham gia Lễ hội bánh dân gian Nam bộ đối với sản phẩm khách hàng đặt tham quan trong nội ô TP. Cần Thơ. Tại đây, công ty cũng dành tặng cho khách hàng mỗi người một voucher trị giá 99.000 đồng để thưởng thức các loại bánh yêu thích trong lễ hội".

z7771266021638_78ea5d53c593aa655e5e938d2555266b.jpg

Tìm “lời giải” bền vững cho bảo tồn và phát triển Chợ nổi Cái Răng

VOV.VN - Tại Chương trình “Sắc màu văn hóa Chợ nổi Cái Răng” do Hiệp hội Du lịch TP Cần Thơ tổ chức trong khuôn khổ Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ năm 2026, doanh nghiệp lữ hành, nhà nghiên cứu và đơn vị đào tạo cùng thảo luận giải pháp bảo tồn, phát triển bền vững chợ nổi Cái Răng, biểu tượng văn hóa sông nước ĐBSCL.

Hồng Phương/VOV-ĐBSCL
Khai mạc Lễ hội bánh dân gian Nam bộ năm 2026 tại Cần Thơ

VOV.VN - Trong không khí vui tươi, phấn khởi cùng cả nước hướng đến kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Giỗ Tổ Hùng Vương , tối 26/4, UBND TP. Cần Thơ, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ tổ chức khai mạc Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ với chủ đề “Hương vị Đất trời”.

Cần Thơ: Giao lưu đờn ca tài tử “Tri âm hội ngộ”

VOV.VN - Trong khuôn khổ các hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ XIII năm 2026, Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật TP. Cần Thơ tổ chức chương trình giao lưu Đờn ca tài tử Nam Bộ tại sân Đền thờ Vua Hùng TP. Cần Thơ vào tối 25/4.

Cần Thơ kỳ vọng thu hút đông đảo du khách tại Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ

VOV.VN - Cần Thơ đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh du lịch trong năm nay với hàng loạt giải pháp phát triển sản phẩm và chuỗi sự kiện quy mô lớn, trong đó điểm nhấn là Giỗ Tổ Hùng Vương gắn với Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ XIII sắp diễn ra.

