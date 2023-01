Du lịch Hà Nội nỗ lực đón 22 triệu khách trong năm 2023

Trong Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ phát triển du lịch thành phố năm 2023, Sở Du lịch Hà Nội trong năm 2022, tổng số lượng khách du lịch đến Hà Nội đạt 18,7 triệu lượt, tăng gấp 1,87 lần so với kế hoạch và 4,7 lần so với năm 2021, bằng 64,7% lượng khách năm 2019.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy tặng Cờ thi đua cho Sở Du lịch Hà Nội.

Trong đó, khách du lịch nội địa ước đạt 17,2 triệu lượt khách, tăng gấp 2,15 lần so với kế hoạch, bằng 78,5% lượng khách du lịch nội địa năm 2019. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt trên 60 nghìn tỷ đồng, tăng gấp 1,68 lần so với kế hoạch và 5,3 lần so với năm 2021 và bằng 57,8% tổng thu từ khách du lịch năm 2019.

Đầu năm 2023, du lịch Hà Nội đón nhận tín hiệu tích cực mở đầu năm 2023 bằng số lượng khách đến Thủ đô dịp Tết Dương lịch ấn tượng, đạt 208.000 lượt, trong đó có 38.000 lượt khách quốc tế.

Đây là kết quả rất đáng khích lệ, tuy nhiên, du lịch Hà Nội vẫn còn nhiều hạn chế. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền đánh giá: Việc đầu tư khai thác, phát huy giá trị các điểm đến, sản phẩm du lịch còn đơn điệu, thiếu sản phẩm du lịch có chiều sâu văn hóa; chất lượng dịch vụ tại một số điểm du lịch văn hóa gắn với di tích lịch sử, làng nghề truyền thống chưa cao, thiếu các sản phẩm du lịch trải nghiệm; còn thiếu các khu du lịch vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng cuối tuần quy mô lớn. Ngoài ra, Hà Nội chưa hình thành được doanh nghiệp du lịch có thương hiệu mạnh tầm cỡ quốc tế; hệ thống cơ sở lưu trú du lịch chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được tốc độ tăng trưởng và nhu cầu đa dạng của du khách...

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị, ngành cần đổi mới, cơ cấu lại để trở thành ngành kinh tế hiện đại, chuyên nghiệp, có thương hiệu, tính cạnh tranh cao với 3 khâu đột phá (tăng cường nguồn lực đầu tư; xây dựng cơ chế khuyến khích; hỗ trợ phát triển du lịch và chuyển đổi số trong du lịch) nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy cho biết, Hà Nội là một trong những trung tâm du lịch lớn của cả nước. Năm 2023, du lịch Thủ đô cần nỗ lực hơn để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, đón được nhiều khách đến với Thủ đô, đặc biệt là khách quốc tế.

Năm 2023, ngành Du lịch Thủ đô đặt chỉ tiêu, phấn đấu đón được 22 triệu lượt khách du lịch, tăng 17,6% so với năm 2022. Trong đó, Hà Nội phấn đấu đón 3 triệu lượt khách quốc tế (có 2,1 triệu khách quốc tế có lưu trú), tăng 100% so với năm 2022 và 19 triệu lượt khách nội địa, tăng 10,5%. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 77 nghìn tỷ đồng, tăng 28,2%…

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang khẳng định, năm 2023 sẽ tạo bước tăng trưởng phát triển toàn diện cho du lịch Thủ đô.

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết, khẳng định, năm 2023 sẽ tạo bước tăng trưởng phát triển toàn diện du lịch Thủ đô đạt cả về quy mô và chất lượng dịch vụ, số lượng và chất lượng khách du lịch đảm bảo tính bền vững; phấn đấu năm nay, du lịch Hà Nội thực sự phục hồi, phát triển, giữ vững vai trò là trung tâm du lịch lớn của cả nước.

Để thực hiện mục tiêu này, tới đây, ngành Du lịch Thủ đô sẽ tập trung phát triển 5 tuyến du lịch, đó là: Tuyến trung tâm gồm các quận Hoàn Kiếm - Ba Đình - Đống Đa - Hồ Tây; tuyến Hà Đông - Mỹ Đức kết hợp với Tam Chúc (Hà Nam) - Tràng An (Ninh Bình) để đẩy mạnh trục du lịch tâm linh; tuyến Sơn Tây - Ba Vì - Quốc Oai; tuyến Đông Anh - Mê Linh với sản phẩm du lịch về hoa; tuyến Sóc Sơn với các sản phẩm du lịch trải nghiệm.

Bên cạnh đó, các địa phương sẽ căn cứ đặc trưng của mình để phát triển sản phẩm phù hợp, trong đó, đẩy mạnh phát triển kinh tế đêm, các tuyến phố đi bộ… Năm 2023, Hà Nội cũng sẽ đẩy mạnh triển khai các loại hình du lịch mới như du lịch thể thao mạo hiểm, trải nghiệm, du lịch sông Hồng, bay trực thăng, bay khinh khí cầu, du lịch ứng dụng thực tế ảo. Thành phố cũng thúc đẩy phát triển du lịch MICE tại các địa điểm có lợi thế về du lịch nghỉ dưỡng, du lịch golf gắn với việc tổ chức, đăng cai các sự kiện văn hóa, thể thao, chính trị, xã hội, các chương trình lễ hội lớn của quốc gia và quốc tế.../.