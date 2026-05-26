Du lịch hè tại TP.HCM sôi động, du khách chuộng trải nghiệm mới

Du lịch vẫn chịu áp lực lớn từ giá vé máy bay

Tại thị trường TP.HCM, sau hiệu ứng tăng trưởng của kỳ nghỉ kép Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4 – 1/5, lượng khách đặt tour hè 2026 tại nhiều doanh nghiệp lữ hành như: Vietravel, BenThanh Tourist hay Du Lịch Việt tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

Thị trường du lịch hè 2026 tại TP.HCM đang ghi nhận tín hiệu sôi động từ khá sớm. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Ông Phạm Anh Vũ, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông Du Lịch Việt, cho biết dù mặt bằng giá tour hè năm nay đã tăng khoảng 10–15% so với năm ngoái, chủ yếu do giá vé máy bay, chi phí nhiên liệu và áp lực mùa cao điểm, nhưng lượng khách đặt tour tại đơn vị vẫn tăng gần 20% so với cùng kỳ.

Theo ông Vũ, trong nhiều thời điểm, giá vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông tuyến TP.HCM – Hà Nội đã vượt mốc 5 triệu đồng, thậm chí lên đến 6–7 triệu đồng, cao hơn đáng kể so với năm trước. Để giữ giá tour ổn định, Du Lịch Việt đã triển khai nhiều giải pháp như: tung chương trình khuyến mại, giảm biên lợi nhuận và tái cấu trúc sản phẩm theo hướng linh hoạt hơn.

Để giữ giá tour ổn định, nhiều doanh nghiệp đã triển khai nhiều giải pháp như tung chương trình khuyến mại, giảm biên lợi nhuận và tái cấu trúc sản phẩm theo hướng linh hoạt hơn. (Ảnh: Du lịch Việt)

“Vé máy bay hiện vẫn là áp lực chi phí lớn nhất trong cấu trúc giá tour du lịch hè, nhất là các chặng chính như TP.HCM – Hà Nội. Trong bối cảnh giá vé máy bay và chi phí đầu vào xăng dầu tăng, doanh nghiệp lữ hành như Du Lịch Việt chúng tôi buộc phải tìm thêm các tuyến bay thay thế. Ngoài ra, chúng tôi cũng cấu trúc lại sản phẩm, xây dựng thêm các tour đường bộ đi bằng xe hoặc kết hợp một chiều đi xe, một chiều đi máy bay”, ông Vũ cho biết.

Trải nghiệm mới “ăn theo” World Cup

Tương tự, tại Vietravel, giá tour cũng chịu áp lực từ vé máy bay và chi phí nhiên liệu tăng. Song theo bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel, khách hàng hiện đã có sự chia sẻ và thấu hiểu hơn với doanh nghiệp lữ hành.

Nhiều đơn vị lữ hành tại TP.HCM cho biết, thị trường du lịch hè vẫn đang chịu nhiều áp lực từ giá vé máy bay tăng. (Ảnh: Vietravel)

Bà Phương Hoàng cho biết, chương trình du lịch hè 2026 của doanh nghiệp được triển khai từ ngày 11/5 đến 31/7 đang ghi nhận phản hồi tích cực từ thị trường. Theo đó, nhu cầu du lịch trong nước và quốc tế hiện khá cân bằng, trong đó các tour châu Á, châu Âu và châu Úc tiếp tục được nhiều khách lựa chọn.

Đáng chú ý, mùa hè năm nay xuất hiện thêm các sản phẩm du lịch nước ngoài gắn với sự kiện thể thao thế giới khi Vietravel trở thành đại lý độc quyền tại Việt Nam cho các gói dịch vụ trải nghiệm và xem các trận đấu của FIFA World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico.

Lãnh đạo Vietravel cho biết: “Đến hiện tại, chúng tôi đã hầu như hoàn tất các chỉ tiêu kinh doanh tháng 5 của mình. Còn tình hình trong tháng 6 thì lượng khách đặt tour cũng khá tốt. Xu hướng khách lựa chọn hiện nay khá cân bằng, khoảng 50/50 giữa du lịch trong nước và nước ngoài. Chủ yếu khách chọn đi các nước trong khu vực Đông Nam Á, châu Á cũng như châu Âu và châu Úc”.

“Đặc biệt, trong mùa hè năm nay, Vietravel là đại lý độc quyền của FIFA World Cup tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, có thể phục vụ đưa du khách đến Mỹ, Canada hay Mexico xem những trận cầu đỉnh của World Cup mùa hè năm nay. Hiện tại, thị trường du lịch hè của chúng tôi đang rất sôi động với rất nhiều sản phẩm để phục vụ nhu cầu du khách”, bà Huỳnh Phan Phương Hoàng nhấn mạnh.

Theo đó, các gói dịch vụ dành cho người hâm mộ môn thể thao vua do Vietravel cung cấp bao gồm vé vào sân xem trực tiếp, các đặc quyền lưu trú, ẩm thực và hỗ trợ thủ tục thị thực (visa) đi Mỹ, Canada và Mexico.

Du khách chi mạnh tay cho những hành trình đặc biệt

Không chỉ sôi động sớm, thị trường du lịch hè năm nay còn cho thấy sự phân hóa rõ rệt trong nhu cầu du lịch. Điểm mới là xu hướng tiêu dùng đang thay đổi mạnh khi du khách không còn ưu tiên tuyệt đối tour giá rẻ mà bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến giá trị trải nghiệm.

Tuy nhiên thị trường du lịch hè vẫn ghi nhận sôi động và có sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm du khách. (Ảnh: Du lịch Việt)

Bà Trần Phương Linh, Giám đốc Tiếp thị - Công nghệ thông tin BenThanh Tourist cho biết, xu hướng này đang thúc đẩy doanh nghiệp tung ra nhiều sản phẩm mới, mang tính cá nhân hóa và trải nghiệm sâu hơn.

“Hiện nay, mảng khách đoàn du lịch MICE đã bắt đầu bước vào mùa cao điểm. Công ty chúng tôi liên tục thực hiện các đoàn lớn trong và ngoài nước, trung bình khoảng 300 khách mỗi đoàn. Trong khi đó, nhóm khách gia đình và khách lẻ vẫn đang chờ học sinh kết thúc năm học trước khi quyết định đặt tour hè. Khách du lịch hè hiện có sự phân cực khá rõ. Bên cạnh nhóm ưu tiên tiết kiệm chi phí, vẫn có nhóm sẵn sàng chi tiêu cho những hành trình đặc biệt, mang dấu ấn cá nhân. Như tháng 7 tới đây, chúng tôi có đoàn khách đi Bắc Âu trải nghiệm hiện tượng “dạ bạch dạ” – hiện tượng đêm trắng. Ngoài ra còn có các tour Đông Phi mùa đại di trú, Nam Âu mùa hoa lavender hay tour trải nghiệm nghịch mùa tại New Zealand”, bà Linh nói.

Dù chi phí đầu vào tiếp tục tăng, nhưng nhu cầu du lịch hè của người dân TP.HCM vẫn duy trì tích cực. Đáng chú ý, du khách hiện không còn chỉ ưu tiên tour giá rẻ mà sẵn sàng chi trả cho những trải nghiệm chất lượng. Nhờ vậy ngành du lịch cũng dần dịch chuyển từ cạnh tranh bằng giá sang cạnh tranh bằng chất lượng dịch vụ, tính cá nhân hóa và những trải nghiệm khác biệt dành cho du khách.