中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Du lịch TP.HCM bội thu từ 2 kỳ nghỉ lễ kéo dài

Thứ Hai, 12:49, 04/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo Sở Du lịch TP.HCM, hai đợt nghỉ lễ vừa qua (Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4 - 1/5), các điểm tham quan văn hóa-lịch sử, du lịch biển, các khu vui chơi giải trí và không gian công cộng đã đón 190.000 lượt khách quốc tế và 1,5 triệu lượt khách nội địa, mang về cho thành phố khoảng 8.700 tỷ đồng từ các dịch vụ.

Chủ động từ xa để đảm bảo an toàn

Theo Sở Du lịch thành phố, sự chủ động phối hợp giữa các cấp chính quyền và doanh nghiệp đã giúp hệ thống lưu trú, vận chuyển và dịch vụ cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu, không để xảy ra tình trạng quá tải kéo dài hay biến động giá bất hợp lý.

Ông Phạm Khắc Tộ, Phó trưởng phòng Thể dục thể thao, cứu hộ thuộc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Vũng Tàu (TP. Vũng Tàu cũ), TP.HCM cho biết, trước lễ, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cho các lực lượng cứu hộ, y tế, ứng trực tại 11 bãi tắm trên địa bàn phường, bảo vệ an toàn cho du khách. 

du lich tp.hcm boi thu tu 2 ky nghi le keo dai hinh anh 1
Lực lượng cứu hộ túc trực tại các bãi tắm ở Vũng Tàu để khuyến cáo du khách tránh nơi nguy hiểm, ao xoáy

Lực lượng của Trung tâm cũng ứng trực 100% và phối hợp với lực lượng của doanh nghiệp để hàng ngày khảo sát vị trí của các ao xoáy, nắm rõ sự chuyển dịch để cắm cờ cảnh báo, bố trí lực lượng ứng trực. "Chúng tôi sử dụng moto nước tuần tra dọc tuyến các bãi tắm, làm tốt công tác ngăn chặn, cảnh báo, phòng ngừa tai nạn là chính, du khách nào tắm xa bờ chúng tôi yêu cầu vào bờ ngay, tại các khu vực ao xoáy chúng tôi hướng dẫn du khách vào nơi an toàn" - ông Tộ cho biết thêm.

Với sự chủ động từ sớm, trong kỳ nghỉ lễ vừa qua lượng khách tắm biển tăng đột biến với hơn 217.000 lượt và đều được đảm bảo an toàn.

du lich tp.hcm boi thu tu 2 ky nghi le keo dai hinh anh 2
Nhiều dịch vụ ẩm thực tại Charm Long Hải với nhiều điểm mới

Nhiều dịch vụ hấp dẫn du khách

Ngành du lịch thành phố cũng tập trung triển khai đa dạng hoạt động kích cầu du lịch, công bố gần 1.000 sản phẩm, dịch vụ du lịch mới… tăng trải nghiệm cho du khách.

Chị Lương Minh Nguyệt, Công ty cổ phần du lịch cáp treo Vũng Tàu (TP.Vũng Tàu cũ), TP.HCM chia sẻ, trong dịp lễ, khu du lịch đón bình quân 5.000 khách/ngày với công suất phòng lưu trú trên 90%.

du lich tp.hcm boi thu tu 2 ky nghi le keo dai hinh anh 3
Chợ hải sản ở Công viên biển Hồ Tràm là điểm thu hút khách

Để gia tăng trải nghiệm, đơn vị đã đưa ra nhiều gói ưu đãi hấp dẫn như tour khám phá thiên nhiên ban đêm, chương trình ca nhạc, nhạc nước xuyên suốt kỳ nghỉ lễ. 

"Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, hoạt động du lịch rất khả quan, lượng khách đến tham quan và nghỉ dưỡng rất đông. Để gia tăng trải nghiệm, chúng tôi đã đưa ra nhiều gói dịch vụ cho khách hàng, các combo nghỉ dưỡng 2 ngày 1 đêm, 3 ngày 2 đêm rất hấp dẫn và được sự quan tâm của du khách" - chị Nguyệt chia sẻ thêm. 

du_lich_ha_noi_2026_vov_3.jpg

Du lịch Hà Nội sôi động dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VOV.VN - Theo Sở Du lịch Hà Nội, dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 (từ ngày 25/4 - 3/5/2026, bao gồm cả 2 ngày làm việc xen kẽ), hoạt động du lịch tại Thủ đô diễn ra sôi động với nhiều sản phẩm, dịch vụ được tổ chức tại cả khu vực nội thành và ngoại thành, thu hút đông đảo nhân dân và du khách.

 

Lưu Sơn/VOV-TPHCM
Tag: Du lịch TP.HCM bội thu từ dịch vụ lưu trú khu vui chơi Tắm biển
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

TP.HCM tập huấn cho hơn 700 cán bộ tham mưu chuyển đổi số
TP.HCM tập huấn cho hơn 700 cán bộ tham mưu chuyển đổi số

VOV.VN - Hơn 700 cán bộ TP.HCM tham gia chương trình tập huấn chuyển đổi số, nhằm chuẩn hóa năng lực tham mưu trong hệ thống chính trị. 

TP.HCM tập huấn cho hơn 700 cán bộ tham mưu chuyển đổi số

TP.HCM tập huấn cho hơn 700 cán bộ tham mưu chuyển đổi số

VOV.VN - Hơn 700 cán bộ TP.HCM tham gia chương trình tập huấn chuyển đổi số, nhằm chuẩn hóa năng lực tham mưu trong hệ thống chính trị. 

Người dân đổ về TP.HCM sau nghỉ lễ, giao thông ngày đầu đi làm đông đúc
Người dân đổ về TP.HCM sau nghỉ lễ, giao thông ngày đầu đi làm đông đúc

VOV.VN - Sáng 5/4, tại các cửa ngõ TP.HCM, nhiều người dân từ các tỉnh tiếp tục trở lại TP sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Tình hình giao thông khá căng thẳng, nhiều tuyến đường đi vào trung tâm đông đúc. 

Người dân đổ về TP.HCM sau nghỉ lễ, giao thông ngày đầu đi làm đông đúc

Người dân đổ về TP.HCM sau nghỉ lễ, giao thông ngày đầu đi làm đông đúc

VOV.VN - Sáng 5/4, tại các cửa ngõ TP.HCM, nhiều người dân từ các tỉnh tiếp tục trở lại TP sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Tình hình giao thông khá căng thẳng, nhiều tuyến đường đi vào trung tâm đông đúc. 

TP.HCM chiều mát rượi sau sáng nắng nóng, dự báo đêm 3/5 có mưa
TP.HCM chiều mát rượi sau sáng nắng nóng, dự báo đêm 3/5 có mưa

VOV.VN - Ngày cuối kỳ nghỉ lễ 3/5, thời tiết TP.HCM có sự chuyển biến rõ rệt: sáng, trưa nắng gắt 35-36 độ C, chiều tối mát mẻ. Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cảnh báo tối và đêm nay, thành phố có thể xuất hiện mưa rào kèm dông.

TP.HCM chiều mát rượi sau sáng nắng nóng, dự báo đêm 3/5 có mưa

TP.HCM chiều mát rượi sau sáng nắng nóng, dự báo đêm 3/5 có mưa

VOV.VN - Ngày cuối kỳ nghỉ lễ 3/5, thời tiết TP.HCM có sự chuyển biến rõ rệt: sáng, trưa nắng gắt 35-36 độ C, chiều tối mát mẻ. Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cảnh báo tối và đêm nay, thành phố có thể xuất hiện mưa rào kèm dông.

Săn Tour
Check-in
ĐỜI SỐNG
Ảnh của bạn
Check-in
Ẩm thực