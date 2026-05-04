Du lịch TP.HCM bội thu từ 2 kỳ nghỉ lễ kéo dài

Chủ động từ xa để đảm bảo an toàn

Theo Sở Du lịch thành phố, sự chủ động phối hợp giữa các cấp chính quyền và doanh nghiệp đã giúp hệ thống lưu trú, vận chuyển và dịch vụ cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu, không để xảy ra tình trạng quá tải kéo dài hay biến động giá bất hợp lý.

Ông Phạm Khắc Tộ, Phó trưởng phòng Thể dục thể thao, cứu hộ thuộc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Vũng Tàu (TP. Vũng Tàu cũ), TP.HCM cho biết, trước lễ, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cho các lực lượng cứu hộ, y tế, ứng trực tại 11 bãi tắm trên địa bàn phường, bảo vệ an toàn cho du khách.

Lực lượng cứu hộ túc trực tại các bãi tắm ở Vũng Tàu để khuyến cáo du khách tránh nơi nguy hiểm, ao xoáy

Lực lượng của Trung tâm cũng ứng trực 100% và phối hợp với lực lượng của doanh nghiệp để hàng ngày khảo sát vị trí của các ao xoáy, nắm rõ sự chuyển dịch để cắm cờ cảnh báo, bố trí lực lượng ứng trực. "Chúng tôi sử dụng moto nước tuần tra dọc tuyến các bãi tắm, làm tốt công tác ngăn chặn, cảnh báo, phòng ngừa tai nạn là chính, du khách nào tắm xa bờ chúng tôi yêu cầu vào bờ ngay, tại các khu vực ao xoáy chúng tôi hướng dẫn du khách vào nơi an toàn" - ông Tộ cho biết thêm.

Với sự chủ động từ sớm, trong kỳ nghỉ lễ vừa qua lượng khách tắm biển tăng đột biến với hơn 217.000 lượt và đều được đảm bảo an toàn.

Nhiều dịch vụ ẩm thực tại Charm Long Hải với nhiều điểm mới

Nhiều dịch vụ hấp dẫn du khách

Ngành du lịch thành phố cũng tập trung triển khai đa dạng hoạt động kích cầu du lịch, công bố gần 1.000 sản phẩm, dịch vụ du lịch mới… tăng trải nghiệm cho du khách.

Chị Lương Minh Nguyệt, Công ty cổ phần du lịch cáp treo Vũng Tàu (TP.Vũng Tàu cũ), TP.HCM chia sẻ, trong dịp lễ, khu du lịch đón bình quân 5.000 khách/ngày với công suất phòng lưu trú trên 90%.

Chợ hải sản ở Công viên biển Hồ Tràm là điểm thu hút khách

Để gia tăng trải nghiệm, đơn vị đã đưa ra nhiều gói ưu đãi hấp dẫn như tour khám phá thiên nhiên ban đêm, chương trình ca nhạc, nhạc nước xuyên suốt kỳ nghỉ lễ.

"Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, hoạt động du lịch rất khả quan, lượng khách đến tham quan và nghỉ dưỡng rất đông. Để gia tăng trải nghiệm, chúng tôi đã đưa ra nhiều gói dịch vụ cho khách hàng, các combo nghỉ dưỡng 2 ngày 1 đêm, 3 ngày 2 đêm rất hấp dẫn và được sự quan tâm của du khách" - chị Nguyệt chia sẻ thêm.