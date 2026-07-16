Du lịch Khánh Hòa khởi sắc sau một năm hợp nhất

Những ngày này, tại các điểm đến phía Nam tỉnh Khánh Hòa, vùng đất Ninh Thuận trước đây, không khí du lịch trở nên sôi động hơn. Các bãi biển Ninh Chử, Vĩnh Hy, khu nghỉ dưỡng ven biển, điểm tham quan văn hóa, làng nghề truyền thống như Bàu Trúc, Mỹ Nghiệp thu hút nhiều du khách trong và ngoài tỉnh đến trải nghiệm. Nếu Nha Trang nổi bật với du lịch biển, nghỉ dưỡng, thì Phan Rang - Ninh Thuận cũ có lợi thế về cảnh quan hoang sơ, di sản văn hóa, nông sản đặc hữu.

Trình diễn gốm Bàu Trúc tại phía Nam tỉnh Khánh Hòa

Anh Huỳnh Trọng Lượng, du khách đến từ Nha Trang đi du lịch tại Phan Rang cho biết: Nha Trang có sự khác biệt so với Phan Rang. Văn hóa, di tích ở Nha Trang đã phát triển mạnh về du lịch hơn. Trong khi đó, Phan Rang vẫn còn nhiều nét hoang sơ, lưu giữ được các giá trị văn hóa truyền thống, đặc biệt là bản sắc văn hóa của đồng bào Chăm. Các sản phẩm du lịch tại đây cũng rất đa dạng, từ trang phục, đồ lưu niệm, khăn quàng đến các sản phẩm thủ công, giúp du khách có thêm nhiều lựa chọn để trải nghiệm và mua sắm.

Sau một năm hợp nhất, không gian phát triển du lịch Khánh Hòa được mở rộng, các điểm đến phía Nam tỉnh từng bước được kết nối vào chuỗi sản phẩm chung. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Khánh Hòa đón khoảng 12 triệu lượt khách, tăng hơn 40% so với cùng kỳ; khách quốc tế đạt hơn 4,6 triệu lượt, doanh thu du lịch khoảng 42.500 tỷ đồng.

Văn hóa Chăm đặc sắc thu hút du khách đến Khánh Hòa

Khu vực phía Nam tỉnh có thêm nhiều lợi thế khi gần Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, giao thông kết nối thuận lợi, cùng chung thương hiệu du lịch Khánh Hòa. Ông Alain Nguyễn, Tổng quản lý Khu nghỉ dưỡng Hoàn Mỹ, phường Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa cho biết, doanh nghiệp được lợi khi hợp nhất 2 tỉnh:

“Sau một năm hợp nhất, chúng tôi đã cộng hưởng được nhiều kết quả tích cực. Nguồn nhân lực, nguồn lực phát triển đang có sự dịch chuyển mạnh mẽ về phía Nam Khánh Hòa. Đặc biệt, lượng khách du lịch từ Nha Trang chuyển về khu vực Nam Khánh Hòa lưu trú đã tăng hơn 10%. Đây là tín hiệu rất đáng mừng. Nhiều cơ sở lưu trú, khách sạn bắt đầu xuất hiện; các công ty du lịch có uy tín cũng đã quan tâm, đưa khách về Nam Khánh Hòa nhiều hơn, tạo động lực mới cho phát triển du lịch địa phương", ông ALain Nguyễn chia sẻ.

Tỉnh Khánh Hòa có văn hóa các dân tộc đa dạng, phong phú

Từ sau hợp nhất với Ninh Thuận, tỉnh Khánh Hòa đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch, trong đó điểm nhấn là Festival Biển Khánh Hòa 2026 với chủ đề “Sắc màu Đại dương - Vươn tầm Quốc tế”, sẽ chính thức diễn ra từ 17/7-19/7.

Không chỉ diễn ra tại Nha Trang, nhiều hoạt động hưởng ứng được tổ chức tại các địa phương phía Nam tỉnh như Trưng bày và thực hành di sản văn hóa gốm Bàu Trúc, dệt Mỹ Nghiệp tại xã Ninh Phước; biểu diễn nhạc cụ dân tộc, dân vũ Chăm tại Tháp Po Klong Garai; chương trình nghệ thuật đường phố, nghệ thuật xe hoa tại Quảng trường 16/4, phường Đông Hải; Đặc biệt tại xã miền núi Lâm Sơn tổ chức Lễ hội trái cây và bắn pháo hoa.

Việc mở rộng không gian Festival Biển đến nhiều địa phương góp phần phát huy giá trị văn hóa bản địa, tạo thêm sản phẩm du lịch và sinh kế cho người dân.

Giới thiệu tinh hoa ẩm thực yến sào tại Festival Biển Khánh Hòa 2026

Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, đưa lễ hội về với cộng đồng dân cư, với những vùng xa trung tâm sẽ giúp văn hóa trở thành động lực bảo tồn và phát triển kinh tế, du lịch.

“Chúng tôi kỳ vọng sau lễ hội lần này sẽ có thêm nhiều sự kiện khác được tổ chức, huy động nguồn lực của địa phương để nâng tầm giá trị vùng đất Nam Khánh Hòa. Việc phân bổ các sự kiện đồng đều giữa các khu vực sẽ góp phần rút ngắn khoảng cách phát triển, đồng thời thực hiện đúng chủ trương là người dân địa phương phải là đối tượng trực tiếp được thụ hưởng từ sự phát triển", bà Thái Thị Lệ Hằng nói.