Du lịch Ninh Bình: Kết nối vùng lõi di sản, đánh thức tiềm năng du lịch biển

Xúc tiến, đánh thức tiềm năng du lịch biển

Trong khuôn khổ chương trình Khai mạc Mùa du lịch biển Ninh Bình năm 2026, Sở Du lịch Ninh Bình đã phối hợp với Cục Du lịch quốc gia Việt Nam tổ chức đoàn đã khảo sát, trải nghiệm nhiều điểm đến tiêu biểu, kết hợp giữa du lịch văn hóa - tâm linh và du lịch biển. Chương trình cũng tổ chức hoạt động khảo sát thực tế các điểm du lịch ven biển, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và tạo điều kiện để các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp lữ hành.

Chùa Keo Hành Thiện, xã Xuân Hồng, Ninh Bình.

Cụ thể, tại xã Xuân Hồng, đoàn famtrip đã tham quan làng Hành Thiện; Nhà tưởng niệm Tổng Bí thư Trường Chinh; Chùa Keo Hành Thiện. Tại đây, đoàn đã thành kính dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trường Chinh và nghe thuyết minh về thân thế, sự nghiệp cách mạng của đồng chí; đồng thời tìm hiểu giá trị lịch sử, kiến trúc và nghệ thuật đặc sắc của Chùa Keo Hành Thiện - một công trình tiêu biểu cho kiến trúc chùa cổ vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Cùng đó, đoàn đã tiến hành khảo sát khu du lịch biển Thịnh Long (xã Hải Thịnh) và tham quan các gian hàng OCOP; tham dự Chương trình nghệ thuật khai mạc Mùa du lịch biển Ninh Bình năm 2026. Hành trình tiếp tục với các điểm đến như: Chùa Linh Ứng, Nhà thờ Hải Thịnh; tìm hiểu quy trình sản xuất nước mắm truyền thống Ninh Cơ… Đây là hoạt động chính trong chương trình nhằm quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch biển; tạo không gian giới thiệu sản phẩm đặc trưng địa phương, đồng thời tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy hình thành các tour, tuyến du lịch mới gắn với khu vực ven biển.

Đoàn FAMTrip tham quan Nhà tưởng niệm Tổng Bí thư Trường Chinh.

Tại xã Hải Anh, đoàn famtrip tham quan các di tích gồm: Cầu Ngói, Chùa Lương và Nhà di sản Quần Anh - những công trình kiến trúc cổ tiêu biểu, mang giá trị văn hóa, lịch sử và tâm linh đặc sắc của vùng đồng bằng ven biển Bắc Bộ. Tại đây, các đại biểu được giới thiệu về nghệ thuật chạm khắc gỗ, kỹ thuật làm gạch ngói cổ; trải nghiệm vẽ tranh cùng các họa sĩ làng tranh Hải Minh…

Kết thúc chương trình, đoàn đã tham quan làng nghề cây cảnh Vị Khê (phường Vị Khê) - một trong những làng nghề truyền thống tiêu biểu của địa phương, nổi tiếng với lịch sử hình thành lâu đời và kỹ thuật tạo tác cây cảnh đặc sắc.

Nhà tưởng niệm Tổng Bí thư Trường Chinh.

Tái cấu trúc không gian du lịch, kết nối vùng lõi di sản với ven biển

Sau hành trình FAMtrip, nhiều doanh nghiệp, chuyên gia du lịch đều cho rằng, trong bối cảnh mới, đặc biệt sau khi mở rộng không gian phát triển, Ninh Bình sở hữu hệ thống tài nguyên du lịch đa dạng, từ di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh đến hệ sinh thái tự nhiên phong phú. Ninh Bình có đầy đủ điều kiện để hình thành các trục phát triển du lịch liên hoàn, kết nối từ vùng lõi di sản đến không gian ven biển tạo nên một hướng đi có ý nghĩa chiến lược trong tái cấu trúc không gian du lịch. Qua đó, định vị hình ảnh du lịch Ninh Bình theo hướng xanh, bền vững và giàu sức cạnh tranh.

Rất đông người dân, du khách đến với Khu du lịch biển Thịnh Long trong ngày Khai mạc Mùa du lịch biển Ninh Bình năm 2026.

Thực tế khảo sát cho thấy, tại các xã ven biển Ninh Bình như Hải Thịnh, Hải Tiến, Giao Ninh, Giao Minh…, diện mạo du lịch đang từng bước thay đổi rõ nét. Khu du lịch biển Hải Thịnh, nơi tổ chức chương trình Khai mạc Mùa du lịch biển Ninh Bình năm 2026, sau khi được chỉnh trang, nâng cấp với tổng mức đầu tư khoảng 500 tỷ đồng đã trở nên khang trang, sạch đẹp; hệ thống chiếu sáng, biển chỉ dẫn, bãi đỗ xe, công trình công cộng được đầu tư đồng bộ, nâng cao năng lực phục vụ du khách.

Với đường bờ biển dài gần 90km, Ninh Bình sở hữu nhiều bãi biển giàu tiềm năng như Hải Thịnh, Hải Chính, Rạng Đông, Kim Sơn, Cồn Nổi… Đây là lợi thế quan trọng để tỉnh hình thành các trục phát triển du lịch kết nối từ vùng di sản đến dải ven biển, tạo nên chuỗi sản phẩm du lịch văn hóa - sinh thái - tâm linh - biển đặc sắc.

Du khách tham quan, mua sắm sản vật biển tại các gian hàng OCOP trong ngày Khai mạc Mùa du lịch biển Ninh Bình năm 2026 tại Khu du lịch biển Thịnh Long.

Định hướng phát triển theo hướng xanh, bền vững, gắn kết chặt chẽ giữa biển với di sản, sinh thái và văn hóa bản địa. Theo kế hoạch phát triển du lịch biển giai đoạn 2026-2030, Ninh Bình tập trung quy hoạch không gian du lịch biển đồng bộ; xây dựng hạ tầng; hình thành từ 2-3 khu du lịch biển có thương hiệu mạnh; phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, có khả năng cạnh tranh.

Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình, cho biết: “Trong định hướng phát triển, Ninh Bình xác định du lịch biển là ngành kinh tế mũi nhọn mới, được phát triển theo hướng xanh, bền vững. Tỉnh sẽ tập trung đầu tư hạ tầng giao thông ven biển, bến tàu khách du lịch, hệ thống công trình công cộng phục vụ du khách; rà soát các quy hoạch liên quan nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và kết nối liên hoàn giữa đất liền với các điểm du lịch ven biển”.

Khách quốc tế tham quan gian hàng OCOP.

Cũng theo ông Bùi Văn Mạnh, Ninh Bình hiện đang chú trọng thu hút các nhà đầu tư chiến lược phát triển các khu du lịch biển tổng hợp quy mô lớn, chất lượng cao, hướng tới xây dựng các sản phẩm du lịch biển có tính đặc trưng, chuyên nghiệp, góp phần định vị hình ảnh du lịch Ninh Bình theo hướng khác biệt, bền vững và giàu sức cạnh tranh. Một trong những điểm nhấn trong chiến lược phát triển là xây dựng thương hiệu “Du lịch biển Ninh Bình - Điểm đến xanh, an toàn, chất lượng và thân thiện”, gắn với bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, giữ gìn môi trường sinh thái và phát huy giá trị văn hóa bản địa.

Sự giao hòa giữa “non thiêng” và “biển rộng” đã và đang tạo nên một không gian du lịch đặc biệt. Đến Ninh Bình, du khách có thể bắt đầu hành trình từ vùng lõi di sản Tràng An, tiếp tục khám phá hệ sinh thái tự nhiên và kết thúc bằng những trải nghiệm nghỉ dưỡng, ẩm thực, văn hóa tại vùng biển. Chính sự kết nối giữa biển với di sản, sinh thái và tâm linh sẽ giúp hình thành chuỗi sản phẩm đa dạng hơn, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng trải nghiệm cho du khách. Điều này đã tạo nên sự tăng trưởng đáng kể cho ngành Du lịch.