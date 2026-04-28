Ninh Bình khai mạc mùa du lịch biển 2026: Non thiêng biển rộng - Đón sóng vươn xa

Sự kiện diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), thu hút sự tham dự của lãnh đạo tỉnh, đại biểu, doanh nghiệp du lịch cùng đông đảo Nhân dân và du khách.

Quang cảnh buổi khai mạc

Mở đầu chương trình là tiết mục nghệ thuật “Non thiêng biển rộng - Đón sóng vươn xa”, tái hiện hành trình trở về cội nguồn ngàn năm lịch sử của vùng đất Cố đô linh thiêng, hào hùng; khắc họa hình ảnh Ninh Bình kiêu hãnh vươn mình ra biển lớn, bền bỉ như chính cốt cách con người nơi đây. Không gian nghệ thuật cũng làm nổi bật một Ninh Bình kết tinh linh khí đất trời, giao thoa giữa văn hóa Việt cổ và văn minh lúa nước châu thổ sông Hồng, nơi “non thiêng” hòa quyện cùng “biển biếc”, mở ra khát vọng phát triển và hội nhập.

Phát biểu khai mạc, ông Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2026 nhấn mạnh, Ninh Bình là vùng đất Cố đô ngàn năm văn hiến, hội tụ đầy đủ các yếu tố từ núi non hùng vĩ, đồng bằng phù sa đến biển cả, với hơn 5.000 di tích lịch sử, văn hóa gắn với các triều đại Đinh - Tiền Lê - Lý - Trần. Địa phương sở hữu hệ sinh thái đa dạng với nhiều danh thắng nổi bật như Vườn quốc gia Cúc Phương – vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam, nhiều năm được vinh danh là Vườn Quốc gia hàng đầu châu Á; Vườn quốc gia Xuân Thủy – khu Ramsar đầu tiên của Việt Nam, Vườn Di sản ASEAN; cùng khu Ramsar Vân Long – khu bảo tồn đất ngập nước lớn nhất châu thổ Bắc Bộ. Bên cạnh đó là hệ thống di sản văn hóa, lễ hội dân gian và ẩm thực phong phú, đặc sắc.

Đặc biệt, với đường bờ biển dài hơn 90 km, Ninh Bình có tiềm năng lớn phát triển du lịch biển, nghỉ dưỡng kết hợp du lịch sinh thái, nông nghiệp và làng nghề. Các điểm đến như bãi biển Thịnh Long, Giao Ninh, khu vực Vườn quốc gia Xuân Thủy cùng hệ thống làng nghề truyền thống như muối Bạch Long, cây cảnh Văn Lý, kèn đồng Phạm Pháo… góp phần hình thành không gian du lịch đa dạng, giàu bản sắc.

ông Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình phát biểu khai mạc buổi lễ

Việc tổ chức khai mạc Mùa du lịch biển năm 2026 diễn ra đúng dịp cả nước kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, càng làm nổi bật ý nghĩa chính trị - văn hóa của sự kiện. Trong nhiều năm qua, Ninh Bình được biết đến là điểm đến nổi bật của du lịch di sản, văn hóa, sinh thái và tâm linh. Thông qua Mùa du lịch biển năm 2026, tỉnh tiếp tục khẳng định quyết tâm mở rộng không gian phát triển du lịch theo hướng toàn diện, đa dạng và bền vững. Chủ đề “Ninh Bình - Từ Non thiêng đến Biển rộng” không chỉ là thông điệp truyền thông mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược kết nối giá trị di sản với tiềm năng biển, kết nối truyền thống với khát vọng phát triển trong giai đoạn mới.

Để tạo đà phát triển du lịch biển, lãnh đạo tỉnh đề nghị các địa phương ven biển, đơn vị quản lý khu, điểm du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ mùa du lịch; tiếp tục nâng cấp cơ sở vật chất, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy; giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn thực phẩm và an toàn bãi tắm; thực hiện nghiêm việc niêm yết giá, không để xảy ra tình trạng chèo kéo, ép khách. Đồng thời, kêu gọi mỗi người dân trở thành “đại sứ du lịch”, chung tay xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện.

Hàng vạn người dân tham dự buổi lễ khai mạc

Theo Ban Tổ chức, chương trình khai mạc là sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động hưởng ứng Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2026, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và xúc tiến du lịch như: chương trình famtrip giới thiệu điểm đến; không gian quảng bá sản phẩm OCOP; ẩm thực biển; trưng bày cây cảnh; trình diễn nghệ thuật cà kheo, lễ hội thả diều cùng các hoạt động văn hóa cộng đồng tại các xã ven biển.

Sự kiện không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch biển - sinh thái - văn hóa của Ninh Bình mà còn hướng tới xây dựng sản phẩm du lịch thường niên tiêu biểu, thúc đẩy phát triển kinh tế biển trong giai đoạn mới.