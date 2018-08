Du lịch tháng 8 với những điểm đến lý tưởng này

Hà Giang tháng 8 – một thiên đường mới mở ra “thiên đường” với ruộng bậc thang đẹp đến ngỡ ngàng mùa lúa chín, những cánh đồng tam giác mạch trải dài ngút ngàn từ các thung lũng tới những bản làng. Hà Giang với những con đường uốn quanh núi, những khúc cua khúc khuỷu và xoáy liên tiếp cùng với đó là vẻ đẹp hoang sơ, bình dị của thiên nhiên đã làm say đắm người lữ khách. Ảnh: Khôi Minh. Sa Pa thị trấn trong mây, nằm phía Tây Bắc ẩn chưa bao điều bí ẩn, với thiên cảnh hữu tình. Một số điểm tham quan tại Sa Pa như: núi Hàm Rồng, thác Bạc, nhà thờ cổ Sa Pa – một dấu ấn kiến trúc cổ toàn vẹn nhất của người Pháp còn sót lại, bản Cát Cát, bản Tả Phìn với phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp và những nét văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc…Ảnh: Thụy Chi. Vịnh Hạ Long là di sản thiên nhiên thế giới do UNESCO công nhận với những cảnh đẹp trùng điệp của thiên nhiên. Nằm dọc bờ Vịnh Hạ Long, Bãi Cháy được xem như một thiên đường nghỉ dưỡng mùa hè của du khách. Đến đây vào mùa hè để làn gió biển mát trong, không khí mang đậm hơi thở mặn mòi thổi vào người thì còn gì thư giãn hơn. Ảnh: Trường Giang Nhắc đến những điểm du lịch tháng 8, bạn không thể bỏ qua phố cổ Hội An xinh đẹp. Đứng giữa những ngôi nhà cổ với bức tường vàng, chiếc cửa xanh xanh, thêm giàn hoa giấy rực rỡ bên hiên, bạn có thể dễ dàng chụp được ngay bức ảnh đẹp. Ảnh: Minh Phương Đảo Lý Sơn nằm cách cảng Sa Kỳ khoảng 15 hải lý về phía Đông Bắc. Đảo Lý Sơn có diện tích khoảng 11 km², gồm 3 hòn đảo là Đảo Lớn, Đảo Bé và Hòn Mù Cu. Nhờ sự kiến tạo của tự nhiên mà Lý Sơn cũng là nơi có nhiều thắng cảnh nổi tiếng như: Chùa Hang, Chùa Đục, Mù Cu, miệng núi lửa giếng Tiền. Ảnh: Vinh Thông. Được công nhận là một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới với thành phố êm ả nằm ngay bên bờ biển, du lịch Nha Trang trung tâm của tỉnh Khánh Hòa – miền đất được mệnh danh là “xứ Trầm, biển Yến”, “ Hòn ngọc của biển Đông” này có một sức lôi cuốn đặc biệt đối với khách du lịch tứ phương. Mặc dù tháng 8 là mùa mưa ở Đà Lạt, nhưng nhiều du khách lại thích du lịch Đà Lạt vào mùa này, bởi những cơn mưa này không quá nặng nề, bạn vẫn có thể đi dạo, ngắm thành phố trong màn mưa mờ ảo, lắng tai nghe tiếng mưa rơi rả rích và thưởng thức những món ngon của người Đà Lạt, đặc biệt là món ngói nướng, bánh mì xíu mại hay bắp nướng, khoai nướng thơm lừng... Ảnh: Hà Thanh Nga. Về miền Tây Nam Bộ hẳn bạn sẽ thích mê khi được lênh đênh trên những con thuyền nhỏ, tự tay hái và thưởng thức những trái cây chín mọng, thơm ngon tại những khu vườn trái cây sum xuê trĩu quả nơi này. Bạn còn được thưởng thức nhiều đặc sản mà chỉ nơi miệt vườn sông nước mới có được như: cá lóc nướng trui, ba khía 10 món, bún mắm Sóc Trăng, hủ tíu Mỹ Tho… Ảnh: Hà Thành.

