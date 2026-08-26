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Du lịch Trung Quốc thu hút khách Việt dịp nghỉ lễ 2/9

Thứ Tư, 10:34, 26/08/2026
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VOV.VN - Phân tích dữ liệu đặt chỗ của Trip.com cho thấy, Trung Quốc đại lục vươn lên trở thành điểm đến quốc tế được du khách Việt lựa chọn hàng đầu dịp lễ 2-9 năm nay, chiếm gần 40% tổng số đơn đặt vé máy bay quốc tế và 63% số đơn đặt phòng khách sạn ở nước ngoài trên nền tảng này.

Dữ liệu của Trip.com cho thấy nhu cầu du lịch tăng mạnh trong dịp lễ Quốc khánh năm nay. Nền tảng này ghi nhận tổng lượng đặt vé máy bay tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái, và tổng lượng đặt phòng khách sạn đạt mức tăng trưởng ấn tượng 106%.

Trong đó, xu hướng du lịch nước ngoài cũng gia tăng trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay. Lượt đặt chỗ cho các chuyến bay quốc tế và đặt phòng khách sạn nước ngoài lần lượt tăng mạnh ở mức 44% và 123% so với cùng kỳ năm trước. Hà Nội là điểm khởi hành bay nước ngoài phổ biến nhất (chiếm 55% tổng lượt khởi hành quốc tế), theo sau là TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng và Nha Trang.

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Các hành trình du lịch Trung Quốc được nhiều du khách Việt lựa chọn trong kỳ nghỉ lễ 2/9

Trung Quốc đại lục là điểm đến quốc tế được du khách Việt lựa chọn nhiều nhất trên nền tảng Trip.com, chiếm gần 40% tổng số đơn đặt vé máy bay quốc tế và 63% số đơn đặt phòng khách sạn ở nước ngoài. Tại Trung Quốc, du khách có xu hướng lưu trú lâu hơn, đặt nhiều phòng hơn cho mỗi chuyến đi. Bắc Kinh là điểm đến nổi bật với lượng đặt vé máy bay lớn, trong khi nhu cầu đặt khách sạn phân bổ rộng tại các thành phố Thượng Hải, Hàng Châu, Đồng Hương, Bắc Kinh, Quảng Châu. 

Theo dữ liệu Trip.com, du khách Việt Nam đặt phòng khách sạn trung bình đạt 2,13 đêm (cao hơn mức 1,71 đêm trong giai đoạn bình thường và 2,06 đêm trong dịp lễ năm 2025). Trong khi đó, thời gian trung bình cho các chuyến bay khứ hồi đạt 13,6 ngày (dài hơn mức 11,2 ngày của năm 2025). Điều này cho thấy du khách ngày càng có xu hướng tận dụng kỳ nghỉ lễ để kéo dài thời gian du lịch.

Vì sao khách Việt yêu thích du lịch Trung Quốc?

Dữ liệu của Trip.com tương đồng với xu hướng du lịch dịp lễ 2/9 ghi nhận từ các doanh nghiệp lữ hành, hãng hàng không tại Việt Nam. Nhiều đường bay thẳng với chi phí hợp lý, Trung Quốc mang đến đầy đủ trải nghiệm từ thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, ẩm thực đa dạng cho đến các hành trình nghỉ dưỡng. Mới đây, hãng hàng không Vietravel Airlines đã khai trương đường bay thẳng TP.HCM – Thâm Quyến (Trung Quốc), đáp ứng nhu cầu di chuyển ngày càng tăng về đầu tư, giao thương, du lịch và thăm thân giữa hai thị trường

"Hãng nhận thấy tiềm năng tăng trưởng từ nhu cầu công tác, thăm thân và du lịch của khách quốc tế từ Thâm Quyến đến TP.HCM và các tỉnh thành phố phía Nam của Việt Nam. Ngoài ra, sự kết nối giao thương giữa 2 thành phố năng động của Việt Nam và Trung Quốc cũng là mục tiêu để hãng thúc đẩy khai thác chặng bay này, bổ sung lựa chọn bay thẳng giữa Việt Nam với một trong những trung tâm kinh tế – công nghệ quan trọng của Trung Quốc", đại diện Vietravel Airlines cho biết.

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Du khách Việt tham quan tại Trung Quốc. Nguồn: Top Ten Travel

Công ty Top Ten Travel cũng ghi nhận Trung Quốc là điểm đến nổi bật trong dịp lễ 2/9 năm nay, vì sở hữu nhiều lợi thế như chi phí phù hợp, nhiều đường bay thẳng, nhiều tuyến du lịch đến các vùng khác nhau tạo ra sự đa dạng về sản phẩm.

"Về mặt bằng chung, các tour trọn gói Trung Quốc khá nổi bật, hay có thể nói là nhiều nhất. Số lượng ngày tham quan trên mỗi tuyến từ 4-7 ngày nên rất phù hợp với nhiều gia đình trong kỳ nghỉ lễ 2/9. Việc có thêm các đường bay mới giúp công ty lữ hành bổ sung sản phẩm, như tuyến Quảng Châu - Thâm Quyến - Chu Hải, hay Quảng Châu - Thâm Quyến - Hong Kong... với đủ các dịch vụ và phân khúc giá để đáp ứng nhu cầu đi du lịch nước ngoài của khách hàng", bà Hoàng Minh Nhi - Giám đốc Kinh doanh Top Ten Travel cho biết.

Trong nửa đầu năm 2026, Việt Nam nằm trong số 10 thị trường gửi khách quốc tế lớn nhất đến Trung Quốc. Theo số liệu của chính quyền Bắc Kinh, lượng khách Việt Nam đến thăm thành phố này trong 6 tháng đầu năm nay đạt mức tăng trưởng 905% so với cùng kỳ năm 2019, chỉ xếp sau thị trường Nga về mức tăng trưởng (1032%). Mới đây, việc Trung Quốc đơn giản hóa thủ tục thị thực cho công dân Việt Nam cùng một số nước khác, cũng được kỳ vọng tạo đòn bẩy cho thị trường du lịch quốc tế.

Hải Nam/VOV.VN
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