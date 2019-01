Du lịch Việt Nam: Bạn nhất định phải ghé thăm những nơi này

Hà Nội, thủ đô của Việt Nam mang vẻ đẹp pha trộn phong cách cổ kim, vừa yên bình vừa rộn rã. Hà Nội không chỉ nổi tiếng với những danh lam thắng cảnh đẹp mà còn được biết đến với những món ăn nổi tiếng. Hà Giang nằm ở cực Bắc của Việt Nam, có nhiều ngọn núi đá cao và sông suối. Nằm trong vùng khí hậu cận nhiệt đới ẩm nhưng do địa hình cao nên khí hậu Hà Giang mang nhiều sắc thái ôn đới, có nhiều khu rừng nguyên sinh và nhiều loại động thực vật quý hiếm. Huyện Mù Cang Chải thuộc tỉnh Yên Bái, nằm dưới chân dãy núi Hoàng Liên Sơn, ở độ cao 1.000 m so với mặt biển. Các thửa ruộng bậc thang ở ba xã La Pán Tẩn, Chế Cu Nha và Zế Xu Phình đã được Bộ VHTT và DL Việt Nam xếp hạng là danh thắng quốc gia. Sa Pa là một thị trấn vùng cao thuộc huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Đây là vùng được biết đến là có cảnh quan đẹp, thu hút du lịch. Thị trấn Sa Pa là một trong những địa điểm có tuyết rơi tại Việt Nam. Huyện Mộc Châu thuộc tỉnh Sơn La có những đồi chè xanh, những cao nguyên tràn đầy nhựa sống, được ví như Đà Lạt của Tây Bắc. Mỗi mùa, Mộc Châu lại khoác trên mình những chiếc áo khác nhau. Khi thì là những bức ảnh đồng cỏ xanh trải dài vô tận, những cánh đồng cải trắng ngút tầm mắt, lúc thì là những dải hồng của sắc đào, những tấm áo trắng tinh khôi căng tràn nhựa sống của hoa mận… Vịnh Hạ Long bao gồm vùng biển đảo thuộc thành phố Hạ Long, thành phố Cẩm Phả và một phần huyện đảo Vân Đồn của tỉnh Quảng Ninh. Vịnh Hạ Long được UNESCO nhiều lần công nhận là di sản thiên nhiên của thế giới với hàng nghìn hòn đảo kỳ vĩ và sống động, là một điểm du lịch rất hấp dẫn với du khách trong nước và quốc tế. Quần thể Tràng An ở Ninh Bình không chỉ là danh thắng quan trọng và nổi bật bậc nhất phía bắc Việt Nam, mà còn được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Hàng năm, nơi đây thu hút hàng triệu lượt khách đến tham quan thưởng ngoạn. Du lịch biển đảo là lợi thế của Thanh Hóa, nổi tiếng với bờ biển đẹp, nước trong xanh, thiên nhiên thơ mộng. Du khách hãy khám phá biển Sầm Sơn (TP Sầm Sơn); Biển Hải Tiến (huyện Hoằng Hóa), Biển Hải Hòa và Bán đảo Nghi Sơn (huyện Tĩnh Gia)... Hội An là nơi mà cuộc sống bình lặng, dường như dòng chảy thời gian chẳng thể nào vùi lấp không khí cổ xưa. Những mái ngói cũ phủ đầy rêu phong, những con đường ngập trong sắc đỏ của đèn lồng sẽ đưa du khách trở về quá khứ vài trăm năm trước... Ninh Thuận có nhiều bãi tắm đẹp nổi tiếng và nhiều sông suối phục vụ du lịch như suối Vàng, thác Tiên, nhiều tháp Chàm như Pôklong Grai (Tháp Chàm), tháp Pôrômê (Ninh Phước)... Nơi đây còn lưu giữ bảo tồn nhiều công trình văn hoá kiến trúc cổ Chămpa gắn với các lễ hội văn hoá dân tộc.

