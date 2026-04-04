Gia Lai đón hơn 4,2 triệu lượt du khách trong 3 tháng đầu năm 2026

3 tháng đầu năm, khách quốc tế đến Gia Lai đạt gần 65.000 lượt, tăng 72%; khách nội địa đạt trên 4,1 triệu lượt, tăng gần 14%. Tổng thu từ du lịch trong 3 tháng đạt khoảng 8.700 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Riêng trong tháng 3, lượng khách và nguồn thu chiếm gần một nửa với hơn 2 triệu lượt và nguồn thu đạt gần 4.000 tỷ đồng.

Không gian diễn tấu cồng chiêng thu hút đông đảo du khách khi tới Gia Lai.

Điểm nhấn đáng chú ý là Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026 diễn ra từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 3 với hàng loạt hoạt động quy mô như Diễn đàn Du lịch Gia Lai 2026, Hội nghị xúc tiến đầu tư và đón tàu du lịch quốc tế cập cảng Quy Nhơn. Đặc biệt, Lễ khai mạc tổ chức tối 28/3 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành thu hút khoảng 70.000 người dân và du khách tham dự. Lượng khách đến tăng mạnh giúp đẩy công suất phòng tại nhiều cơ sở lưu trú lên mức cao, một số khách sạn đạt 100%. Cùng với đó, hoạt động vận tải hàng không tăng mạnh.

Đông đảo người dân và du khách trong đêm khai mạc Năm du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

Trong quý II năm 2026, tỉnh Gia Lai tiếp tục đẩy mạnh kích cầu du lịch với nhiều hoạt động như: Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh lần thứ V; Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số; Lễ hội Du lịch hè “Gia Lai – Điểm đến kỳ thú”; cùng các chương trình quảng bá điểm đến tại nước ngoài và sản phẩm đặc trưng như “Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức và Trải nghiệm”. Thông qua tổ chức các sự kiện quy mô này, tỉnh Gia Lai mong muốn tạo một điểm đến hấp dẫn với du khách trong nước và quốc tế.