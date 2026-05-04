中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Gia Lai đón trên 625.000 lượt khách trong dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ Hai, 10:34, 04/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2026, tỉnh Gia Lai có mức thu trên 1050 tỷ đồng, với trên 625.000 lượt khách du lịch. Điều này cho thấy sức hút của địa phương trong Năm Du lịch Quốc gia.

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, tỉnh Gia Lai thu hút khoảng 625.000 lượt khách du lịch doanh thu đạt trên 1.000 tỷ đồng. Điều này cho thấy sức hút của địa phương trong Năm Du lịch Quốc gia.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, toàn tỉnh ước đón khoảng 625.000 lượt khách trong dịp lễ 30/4 và 1/5, tăng 57% so với cùng kỳ năm trước.

Sức hút của du lịch tỉnh Gia Lai trong dịp này có được nhờ chuỗi hoạt động văn hóa, lễ hội đặc sắc được tổ chức đồng bộ, quy mô.

gia lai don tren 625.000 luot khach trong dip le 30 4 va 1 5 hinh anh 1
Múa Chăm Apsara tái hiện vẻ đẹp văn hóa Chămpa cổ tại di tích Tháp Đôi tỉnh Gia Lai. 

Nổi bật là Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I với không gian cồng chiêng, dân ca, dân vũ. Qua đó, tỉnh giới thiệu văn hoá, ẩm thực và nghề thủ công truyền thống.

Các không gian nghệ thuật, ẩm thực cũng góp phần tạo điểm nhấn như chương trình “Đêm Tháp Đôi”, biểu diễn võ cổ truyền, không gian trải nghiệm cà phê, sản phẩm OCOP… mang lại không khí lễ hội sôi động, đa sắc màu.

Với đà tăng trưởng ấn tượng trong dịp cao điểm 30/4 – 1/5, du lịch Gia Lai đã khẳng định sức hút của điểm đến hấp dẫn và tạo nền tảng quan trọng cho các hoạt động tiếp theo của Năm Du lịch Quốc gia 2026.

bien_anh_5.jpg

Du lịch biển ở Gia Lai hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VOV.VN - Kỳ nghỉ lễ 30/4 -1/5, du lịch biển phía Đông tỉnh Gia Lai thu hút đông đảo du khách nhờ cảnh quan trong xanh, sạch đẹp và con người thân thiện. Sự chuẩn bị chu đáo, nâng cao chất lượng dịch vụ của các điểm đến cũng góp phần mang đến trải nghiệm tốt, tạo ấn tượng đẹp trong lòng du khách.

luc_luong_cuu_ho_tai_khu_du_lich_ky_co_luon_thuong_truc_tai_bai_bien.jpg

Gia Lai nâng cao tính an toàn, chuyên nghiệp trong mùa du lịch biển

VOV.VN - Gia Lai siết chặt an toàn, nâng cao tính chuyên nghiệp tại các bãi tắm và khu du lịch biển, khi lượng du khách dự báo tăng mạnh vào mùa hè năm nay. Tăng cường tuần tra, kiểm soát và bố trí lực lượng cứu hộ túc trực 24/24h, các địa phương đang nỗ lực đảm bảo cho du khách có một kỳ nghỉ trọn vẹn, an toàn.

Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên
Tag: du lịch nghỉ lễ pleiku gia lai quy nhơn Gia Lai đón trên 625.000 lượt khách trong dịp lễ 30/4 và 1/5
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Du lịch biển ở Gia Lai hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5
Du lịch biển ở Gia Lai hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VOV.VN - Kỳ nghỉ lễ 30/4 -1/5, du lịch biển phía Đông tỉnh Gia Lai thu hút đông đảo du khách nhờ cảnh quan trong xanh, sạch đẹp và con người thân thiện. Sự chuẩn bị chu đáo, nâng cao chất lượng dịch vụ của các điểm đến cũng góp phần mang đến trải nghiệm tốt, tạo ấn tượng đẹp trong lòng du khách.

Du lịch biển ở Gia Lai hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Du lịch biển ở Gia Lai hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VOV.VN - Kỳ nghỉ lễ 30/4 -1/5, du lịch biển phía Đông tỉnh Gia Lai thu hút đông đảo du khách nhờ cảnh quan trong xanh, sạch đẹp và con người thân thiện. Sự chuẩn bị chu đáo, nâng cao chất lượng dịch vụ của các điểm đến cũng góp phần mang đến trải nghiệm tốt, tạo ấn tượng đẹp trong lòng du khách.

Gia Lai nâng cao tính an toàn, chuyên nghiệp trong mùa du lịch biển
Gia Lai nâng cao tính an toàn, chuyên nghiệp trong mùa du lịch biển

VOV.VN - Gia Lai siết chặt an toàn, nâng cao tính chuyên nghiệp tại các bãi tắm và khu du lịch biển, khi lượng du khách dự báo tăng mạnh vào mùa hè năm nay. Tăng cường tuần tra, kiểm soát và bố trí lực lượng cứu hộ túc trực 24/24h, các địa phương đang nỗ lực đảm bảo cho du khách có một kỳ nghỉ trọn vẹn, an toàn.

Gia Lai nâng cao tính an toàn, chuyên nghiệp trong mùa du lịch biển

Gia Lai nâng cao tính an toàn, chuyên nghiệp trong mùa du lịch biển

VOV.VN - Gia Lai siết chặt an toàn, nâng cao tính chuyên nghiệp tại các bãi tắm và khu du lịch biển, khi lượng du khách dự báo tăng mạnh vào mùa hè năm nay. Tăng cường tuần tra, kiểm soát và bố trí lực lượng cứu hộ túc trực 24/24h, các địa phương đang nỗ lực đảm bảo cho du khách có một kỳ nghỉ trọn vẹn, an toàn.

Săn Tour
Check-in
ĐỜI SỐNG
Ảnh của bạn
Check-in
Ẩm thực