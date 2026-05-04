Gia Lai đón trên 625.000 lượt khách trong dịp lễ 30/4 và 1/5

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, tỉnh Gia Lai thu hút khoảng 625.000 lượt khách du lịch doanh thu đạt trên 1.000 tỷ đồng. Điều này cho thấy sức hút của địa phương trong Năm Du lịch Quốc gia.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, toàn tỉnh ước đón khoảng 625.000 lượt khách trong dịp lễ 30/4 và 1/5, tăng 57% so với cùng kỳ năm trước.

Sức hút của du lịch tỉnh Gia Lai trong dịp này có được nhờ chuỗi hoạt động văn hóa, lễ hội đặc sắc được tổ chức đồng bộ, quy mô.

Múa Chăm Apsara tái hiện vẻ đẹp văn hóa Chămpa cổ tại di tích Tháp Đôi tỉnh Gia Lai.

Nổi bật là Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I với không gian cồng chiêng, dân ca, dân vũ. Qua đó, tỉnh giới thiệu văn hoá, ẩm thực và nghề thủ công truyền thống.

Các không gian nghệ thuật, ẩm thực cũng góp phần tạo điểm nhấn như chương trình “Đêm Tháp Đôi”, biểu diễn võ cổ truyền, không gian trải nghiệm cà phê, sản phẩm OCOP… mang lại không khí lễ hội sôi động, đa sắc màu.

Với đà tăng trưởng ấn tượng trong dịp cao điểm 30/4 – 1/5, du lịch Gia Lai đã khẳng định sức hút của điểm đến hấp dẫn và tạo nền tảng quan trọng cho các hoạt động tiếp theo của Năm Du lịch Quốc gia 2026.

Du lịch biển ở Gia Lai hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 VOV.VN - Kỳ nghỉ lễ 30/4 -1/5, du lịch biển phía Đông tỉnh Gia Lai thu hút đông đảo du khách nhờ cảnh quan trong xanh, sạch đẹp và con người thân thiện. Sự chuẩn bị chu đáo, nâng cao chất lượng dịch vụ của các điểm đến cũng góp phần mang đến trải nghiệm tốt, tạo ấn tượng đẹp trong lòng du khách.