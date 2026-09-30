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Gia Lai hỗ trợ 200 triệu đồng cho một chuyến bay charter đón khách quốc tế

Thứ Tư, 19:22, 30/09/2026
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VOV.VN - Ngày 30/9, HĐND tỉnh Gia Lai đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ 200 triệu đồng cho mỗi chuyến bay charter quốc tế (chuyến bay thuê trọn gói) hạ cánh tại Cảng hàng không Phù Cát giai đoạn 2026–2027.

Theo thống kê của tỉnh Gia Lai, lượng du khách quốc tế đến Gia Lai năm 2025 chỉ đạt khoảng 125.000 lượt, chiếm khoảng 1% trong tổng số 12,4 triệu lượt khách đến địa phương. Nguyên nhân một phần là việc thiếu hụt các đường bay thẳng kết nối trực tiếp.

Hiện nay, tỉnh Gia Lai đã hoàn thành đường cất hạ cánh số 2 ở Cảng hàng không Phù Cát, đủ năng lực đón các dòng tàu bay lớn code C và code E.

gia lai ho tro 200 trieu dong cho mot chuyen bay charter don khach quoc te hinh anh 1
Cảng hàng không Phù Cát- Gia Lai đang được nâng cấp, mở rộng, đảm bảo đưa vào khai thác thương mại từ ngày 29/10/2026.

Nghị quyết do HĐND tỉnh Gia Lai quy định mức chi ngân sách hỗ trợ trực tiếp cho mỗi chuyến bay charter quốc tế không thường lệ, hạ cánh xuống sân bay Phù Cát là 200 triệu đồng.

Song song đó, tỉnh cũng áp dụng chính sách giảm 50% giá vé tham quan tại các danh thắng, di tích lớn như Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo, Tháp Đôi, Tháp Bánh Ít, Bảo tàng Quang Trung và Biển Hồ.

Để bảo đảm hiệu quả trong triển khai, tỉnh Gia Lai yêu cầu doanh nghiệp lữ hành thụ hưởng phải có trụ sở hoặc liên kết tại địa phương, cam kết đạt tỷ lệ lấp đầy ghế tối thiểu 50% trong 6 tháng đầu giai đoạn mở thị trường và nâng lên hơn 70% trong giai đoạn sau đó.

Dự kiến, tổng kinh phí triển khai cho chính sách này từ nay tới hết năm 2027 là gần 95 tỷ đồng. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 10/10/2026 đến hết ngày 31/12/2027.

gia lai ho tro 200 trieu dong cho mot chuyen bay charter don khach quoc te hinh anh 2
Toàn cảnh kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Gia Lai ngày 30/9.

Đây là chính sách đột phá nhằm thu hút nguồn khách quốc tế có khả năng chi trả cao và lưu trú dài ngày tại Gia Lai.

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Cận cảnh những công trường không nghỉ lễ ở Gia Lai

VOV.VN - Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 5 ngày, hàng trăm kỹ sư, công nhân vẫn miệt mài làm việc trên công trường Dự án Đường cất hạ cánh số 2 - Cảng hàng không Phù Cát và cao tốc Quy Nhơn – Pleiku, tỉnh Gia Lai.

 

Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên
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