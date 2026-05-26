Gia Lai khai mạc Lễ hội du lịch hè 2026 vào tối 20/6

Chương trình nhằm quảng bá hình ảnh, giá trị văn hóa, lịch sử, tài nguyên và các sản phẩm du lịch đặc trưng của Gia Lai đến với du khách trong và ngoài nước; đồng thời góp phần kích cầu du lịch, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Dự kiến lễ khai mạc có sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý du lịch Trung ương, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Gia Lai cùng các doanh nghiệp du lịch, hàng không, đường sắt, nhà đầu tư.

Để chuẩn bị cho sự kiện, UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kịch bản, thiết kế sân khấu và chương trình nghệ thuật theo hướng đổi mới, đặc sắc, tạo điểm nhấn cho Năm Du lịch quốc gia 2026.

Vào tối 20/6, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai sẽ khai mạc Lễ hội du lịch hè năm 2026 với chủ đề “Gia Lai - Điểm đến kỳ thú”.

Các sở, ngành liên quan được giao triển khai đồng bộ các phương án phục vụ lễ hội. Trong đó, Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra hoạt động vận tải hành khách, bảo đảm chất lượng dịch vụ và kiểm soát giá vé; Sở Y tế kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh ăn uống; Công an tỉnh xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông và phòng cháy chữa cháy tại khu vực diễn ra sự kiện.

UBND tỉnh Gia Lai cũng giao Sở Ngoại vụ phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh quảng bá chương trình thông qua các hoạt động đối ngoại và hỗ trợ báo chí quốc tế đến tác nghiệp, tuyên truyền về du lịch Gia Lai.