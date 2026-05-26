English
/ DU LỊCH
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Gia Lai khai mạc Lễ hội du lịch hè 2026 vào tối 20/6

Thứ Ba, 17:25, 26/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch hè năm 2026 với chủ đề “Gia Lai - Điểm đến kỳ thú”, dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 20/6 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn. Đây là hoạt động trọng điểm trong chuỗi sự kiện Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Chương trình nhằm quảng bá hình ảnh, giá trị văn hóa, lịch sử, tài nguyên và các sản phẩm du lịch đặc trưng của Gia Lai đến với du khách trong và ngoài nước; đồng thời góp phần kích cầu du lịch, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Dự kiến lễ khai mạc có sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý du lịch Trung ương, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Gia Lai cùng các doanh nghiệp du lịch, hàng không, đường sắt, nhà đầu tư.

Để chuẩn bị cho sự kiện, UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kịch bản, thiết kế sân khấu và chương trình nghệ thuật theo hướng đổi mới, đặc sắc, tạo điểm nhấn cho Năm Du lịch quốc gia 2026.

gia lai khai mac le hoi du lich he 2026 vao toi 20 6 hinh anh 1
Vào tối 20/6, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai sẽ khai mạc Lễ hội du lịch hè năm 2026 với chủ đề “Gia Lai - Điểm đến kỳ thú”.

Các sở, ngành liên quan được giao triển khai đồng bộ các phương án phục vụ lễ hội. Trong đó, Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra hoạt động vận tải hành khách, bảo đảm chất lượng dịch vụ và kiểm soát giá vé; Sở Y tế kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh ăn uống; Công an tỉnh xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông và phòng cháy chữa cháy tại khu vực diễn ra sự kiện.

UBND tỉnh Gia Lai cũng giao Sở Ngoại vụ phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh quảng bá chương trình thông qua các hoạt động đối ngoại và hỗ trợ báo chí quốc tế đến tác nghiệp, tuyên truyền về du lịch Gia Lai.

Hoàng Qui/VOV-Tây Nguyên
Tag: gia lai du lịch hè quy nhơn năm du lịch quốc gia - Gia Lai 2026
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Năm Du lịch quốc gia 2026: Cơ hội bứt phá của Gia Lai
Năm Du lịch quốc gia 2026: Cơ hội bứt phá của Gia Lai

VOV.VN - Năm Du lịch quốc gia 2026 do Gia Lai đăng cai đang tiếp tục tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Không khí lễ hội vẫn duy trì sôi động tại nhiều điểm du lịch, với lượng khách tăng cao trong những ngày đầu sau sự kiện, mở ra tín hiệu khởi sắc cho ngành du lịch địa phương.

Năm Du lịch quốc gia 2026: Cơ hội bứt phá của Gia Lai

Năm Du lịch quốc gia 2026: Cơ hội bứt phá của Gia Lai

VOV.VN - Năm Du lịch quốc gia 2026 do Gia Lai đăng cai đang tiếp tục tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Không khí lễ hội vẫn duy trì sôi động tại nhiều điểm du lịch, với lượng khách tăng cao trong những ngày đầu sau sự kiện, mở ra tín hiệu khởi sắc cho ngành du lịch địa phương.

Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia – Gia Lai 2026: “Đại ngàn chạm biển xanh”
Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia – Gia Lai 2026: “Đại ngàn chạm biển xanh”

VOV.VN - Tối 28/3, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), Năm Du lịch Quốc gia – Gia Lai 2026 với chủ đề “Gia Lai – Đại ngàn chạm biển xanh” đã chính thức khai mạc.

Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia – Gia Lai 2026: “Đại ngàn chạm biển xanh”

Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia – Gia Lai 2026: “Đại ngàn chạm biển xanh”

VOV.VN - Tối 28/3, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), Năm Du lịch Quốc gia – Gia Lai 2026 với chủ đề “Gia Lai – Đại ngàn chạm biển xanh” đã chính thức khai mạc.

Hứa hẹn bùng nổ đêm khai mạc Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026
Hứa hẹn bùng nổ đêm khai mạc Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026

VOV.VN - Tối 28/3 tới, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, chương trình khai mạc Năm Du lịch Quốc gia – Gia Lai 2026 với chủ đề “Gia Lai – Đại ngàn chạm biển xanh” sẽ chính thức diễn ra, hứa hẹn mang đến một đại tiệc nghệ thuật âm nhạc quy mô và đầy cảm xúc.

Hứa hẹn bùng nổ đêm khai mạc Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026

Hứa hẹn bùng nổ đêm khai mạc Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026

VOV.VN - Tối 28/3 tới, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, chương trình khai mạc Năm Du lịch Quốc gia – Gia Lai 2026 với chủ đề “Gia Lai – Đại ngàn chạm biển xanh” sẽ chính thức diễn ra, hứa hẹn mang đến một đại tiệc nghệ thuật âm nhạc quy mô và đầy cảm xúc.

Săn Tour
Check-in
ĐỜI SỐNG
Ảnh của bạn
Check-in
Ẩm thực