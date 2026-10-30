Gia Lai: Nâng hiệu quả khai thác bất động sản du lịch

Thực trạng phát triển thị trường bất động sản du lịch Gia Lai

Khu vực ven biển tỉnh Gia Lai hiện có hơn 15 dự án bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng đã và đang triển khai, dự kiến cung cấp hơn 9.000 căn hộ và biệt thự nghỉ dưỡng.

Các dự án góp phần phát triển hạ tầng, tạo việc làm và thúc đẩy du lịch địa phương. Tuy nhiên, hiệu quả đầu tư không chỉ phụ thuộc vào quy mô xây dựng hay vị trí dự án, mà còn ở khả năng khai thác và tạo doanh thu thực tế.

Tại hội thảo “Bất động sản du lịch trong chu kỳ mới: Từ hành lang pháp lý đến giá trị khai thác”, do UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị tổ chức ngày 30/10, các chuyên gia nhận định, lợi thế kết nối biển với cao nguyên chỉ có thể chuyển hóa thành giá trị kinh tế khi đi cùng hạ tầng đồng bộ, sản phẩm du lịch đa dạng và thị trường khách ổn định.

Các khách mời tham gia hội thảo trao đổi về giải pháp tạo ra giá trị bền vững cho bất động sản du lịch.

Nếu thiếu những điều kiện này, các dự án quy mô lớn vẫn có nguy cơ hoạt động kém hiệu quả.

Vì vậy, phát triển bất động sản du lịch cần chuyển trọng tâm từ kỳ vọng tăng giá tài sản sang hiệu quả kinh doanh thực chất. Quy hoạch và đầu tư phải bám sát nhu cầu thị trường, năng lực hạ tầng, sức chịu tải môi trường và yêu cầu bảo tồn văn hóa bản địa.

Một vấn đề khác được đặt ra là tính minh bạch về pháp lý và quyền lợi của nhà đầu tư.

Các đại biểu đề nghị làm rõ quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng đất và quyền khai thác đối với từng loại hình bất động sản du lịch, đồng thời nghiên cứu cơ chế phù hợp với thời hạn sử dụng đất của dự án.

Giá trị thực từ hiệu quả khai thác và vận hành

Ở góc độ vận hành, giá trị của mỗi căn hộ, biệt thự nghỉ dưỡng không chỉ nằm ở tài sản mà còn phụ thuộc vào chất lượng quản lý toàn dự án.

Công suất phòng tăng chưa đồng nghĩa với hiệu quả kinh doanh nếu doanh thu không đủ bù đắp chi phí vận hành, bảo dưỡng và tái đầu tư.

Toàn cảnh hội thảo về bất động sản du lịch Gia Lai.

Ông Lê Đăng Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai, đề nghị: “Đề nghị cộng đồng doanh nghiệp quan tâm phát triển các sản phẩm cao cấp; kiến nghị với Trung ương, đề nghị Chính phủ quan tâm, giao cho Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành quy chế vận hành với các căn hộ và biệt thự nghỉ dưỡng cho rõ ràng, minh bạch, để tạo sự hấp dẫn, thu hút nguồn lực của nhà đầu tư thứ cấp”.