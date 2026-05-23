Vé máy bay TP.HCM - Hà Nội giá cao, nhiều tour chuyển hướng sân bay Vân Đồn

Bước vào mùa du lịch hè 2026, các doanh nghiệp lữ hành đang phải đối mặt với thách thức không nhỏ khi giá vé máy bay nội địa có xu hướng tăng cao. Trong nhiều giai đoạn cao điểm, vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông chặng TP.HCM - Hà Nội có thể vào khoảng 5 - 6 triệu đồng, đẩy giá tour cơ bản từ TP.HCM tham quan miền Bắc gia tăng đáng kể, gây áp lực lớn về chi phí cho các đoàn khách hoặc nhóm gia đình.

Vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) là điểm đến hấp dẫn khách du lịch.

Chia sẻ với VOV.VN, một số công ty lữ hành tại TP.HCM cho biết đã chuyển hành trình sang các cửa ngõ giao thông khác ngoài Hà Nội nhằm bình ổn giá tour du lịch hè. Trong số đó, đường bay thẳng TP.HCM - Vân Đồn (Quảng Ninh) do hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways khai thác từ tháng 6/2026 giúp các công ty lữ hành xây dựng nhiều sản phẩm mới trên các tuyến du lịch Hạ Long – Ninh Bình, hoặc Vân Đồn – Hạ Long – Sa Pa – Ninh Bình, thậm chí từ Vân Đồn kết hợp tham quan du lịch Trung Quốc bằng đường bộ.

Ông Phạm Anh Vũ - đại diện Công ty Du Lịch Việt phân tích, thời gian chuyến bay từ TP.HCM đến Vân Đồn chỉ khoảng 2 giờ đồng hồ trong điều kiện khai thác bình thường, không chênh nhiều so với chặng bay TP.HCM - Hà Nội. Tận dụng mạng lưới đường cao tốc hiện đại giữa các tỉnh phía Bắc, từ sân bay Vân Đồn, du khách có thể dễ dàng tiếp cận các điểm đến lân cận như Hạ Long, Hải Phòng, hay xa hơn là Ninh Bình, Sa Pa, và cả du lịch sang Trung Quốc qua cửa khẩu tại Móng Cái (Quảng Ninh).

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Đơn vị cung cấp

"Từ sân bay Vân Đồn, du khách chỉ mất 1 - 1,5 giờ di chuyển trên đường cao tốc là đến Hạ Long, ít hơn thời gian đi từ Hà Nội - Hạ Long, giảm thiểu sự mệt mỏi đường bộ. Sự chủ động về dịch vụ mặt đất và khung giờ khai thác tại sân bay Vân Đồn giúp chúng tôi thiết kế thành công các chương trình như tour Hạ Long – Ninh Bình 3 ngày 2 đêm trọn gói bao gồm vé máy bay với mức giá siêu tiết kiệm; hoặc chương trình 6 ngày như TP.HCM - Vân Đồn - Hạ Long - Sa Pa - Ninh Bình. Đây là hành trình dài hơn các tour truyền thống, đi qua nhiều điểm đến hơn nhưng tổng chi phí lại tiết kiệm đáng kể cho mỗi du khách", ông Phạm Anh Vũ chia sẻ.

Động Thiên Cung là một trong những hang động đẹp nhất trên vịnh Hạ Long

Ngoài ra, một tour du lịch "độc lạ" cho mùa hè năm nay là liên tuyến nội địa - quốc tế từ TP.HCM - Quảng Ninh - Nam Ninh (Trung Quốc), sử dụng đường bay thẳng TP.HCM - Vân Đồn. Hành trình độc đáo này cho phép du khách có đa dạng trải nghiệm, kết hợp hài hòa giữa không gian cổ kính của Trung Quốc và vịnh Hạ Long kỳ vĩ tại tỉnh Quảng Ninh. Sau hành trình tham quan tại Trung Quốc với các địa điểm nổi bật như Thái Bình cổ trấn, công viên Thanh Tú Sơn, phố đêm Nam Ninh... du khách vẫn có thời gian tham quan vịnh Hạ Long (được tặng kèm trong tour) trước khi trở về TP.HCM.

Theo các công ty lữ hành, việc khai thác hiệu quả các đường bay đến sân bay Vân Đồn không chỉ gỡ khó cho các tour từ miền Nam ra miền Bắc, mà còn làm bàn đạp để doanh nghiệp mở rộng sản phẩm tour liên tỉnh hoặc liên tuyến quốc tế. Nếu có thêm các hãng hàng không khai thác chuyến bay đến sân bay Vân Đồn sẽ không chỉ cung cấp thêm năng lực vận chuyển, tăng tính cạnh tranh trên thị trường có lợi cho khách hàng, đồng thời thúc đẩy dòng khách nội địa có sức mua và nhu cầu lớn từ phía Nam đến với Quảng Ninh và các tỉnh miền Bắc nói chung.