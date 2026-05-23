  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Vé máy bay TP.HCM - Hà Nội giá cao, nhiều tour chuyển hướng sân bay Vân Đồn

Thứ Bảy, 08:01, 23/05/2026
VOV.VN - Ứng phó với tình trạng vé máy bay TP.HCM - Hà Nội giá cao dịp cao điểm, các đơn vị lữ hành đã linh hoạt thiết kế lại tour tuyến hướng về sân bay Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh). Hành trình này không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển bằng đường bộ mà còn giúp khách hàng giảm đáng kể chi phí tour du lịch hè năm nay.

Bước vào mùa du lịch hè 2026, các doanh nghiệp lữ hành đang phải đối mặt với thách thức không nhỏ khi giá vé máy bay nội địa có xu hướng tăng cao. Trong nhiều giai đoạn cao điểm, vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông chặng TP.HCM - Hà Nội có thể vào khoảng 5 - 6 triệu đồng, đẩy giá tour cơ bản từ TP.HCM tham quan miền Bắc gia tăng đáng kể, gây áp lực lớn về chi phí cho các đoàn khách hoặc nhóm gia đình.

Vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) là điểm đến hấp dẫn khách du lịch.

Chia sẻ với VOV.VN, một số công ty lữ hành tại TP.HCM cho biết đã chuyển hành trình sang các cửa ngõ giao thông khác ngoài Hà Nội nhằm bình ổn giá tour du lịch hè. Trong số đó, đường bay thẳng TP.HCM - Vân Đồn (Quảng Ninh) do hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways khai thác từ tháng 6/2026 giúp các công ty lữ hành xây dựng nhiều sản phẩm mới trên các tuyến du lịch Hạ Long – Ninh Bình, hoặc Vân Đồn – Hạ Long – Sa Pa – Ninh Bình, thậm chí từ Vân Đồn kết hợp tham quan du lịch Trung Quốc bằng đường bộ.

Ông Phạm Anh Vũ - đại diện Công ty Du Lịch Việt phân tích, thời gian chuyến bay từ TP.HCM đến Vân Đồn chỉ khoảng 2 giờ đồng hồ trong điều kiện khai thác bình thường, không chênh nhiều so với chặng bay TP.HCM - Hà Nội. Tận dụng mạng lưới đường cao tốc hiện đại giữa các tỉnh phía Bắc, từ sân bay Vân Đồn, du khách có thể dễ dàng tiếp cận các điểm đến lân cận như Hạ Long, Hải Phòng, hay xa hơn là Ninh Bình, Sa Pa, và cả du lịch sang Trung Quốc qua cửa khẩu tại Móng Cái (Quảng Ninh).

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Đơn vị cung cấp

"Từ sân bay Vân Đồn, du khách chỉ mất 1 - 1,5 giờ di chuyển trên đường cao tốc là đến Hạ Long, ít hơn thời gian đi từ Hà Nội - Hạ Long, giảm thiểu sự mệt mỏi đường bộ. Sự chủ động về dịch vụ mặt đất và khung giờ khai thác tại sân bay Vân Đồn giúp chúng tôi thiết kế thành công các chương trình như tour Hạ Long – Ninh Bình 3 ngày 2 đêm trọn gói bao gồm vé máy bay với mức giá siêu tiết kiệm; hoặc chương trình 6 ngày như TP.HCM - Vân Đồn - Hạ Long - Sa Pa - Ninh Bình. Đây là hành trình dài hơn các tour truyền thống, đi qua nhiều điểm đến hơn nhưng tổng chi phí lại tiết kiệm đáng kể cho mỗi du khách", ông Phạm Anh Vũ chia sẻ.

Động Thiên Cung là một trong những hang động đẹp nhất trên vịnh Hạ Long

Ngoài ra, một tour du lịch "độc lạ" cho mùa hè năm nay là liên tuyến nội địa - quốc tế từ TP.HCM - Quảng Ninh - Nam Ninh (Trung Quốc), sử dụng đường bay thẳng TP.HCM - Vân Đồn. Hành trình độc đáo này cho phép du khách có đa dạng trải nghiệm, kết hợp hài hòa giữa không gian cổ kính của Trung Quốc và vịnh Hạ Long kỳ vĩ tại tỉnh Quảng Ninh. Sau hành trình tham quan tại Trung Quốc với các địa điểm nổi bật như Thái Bình cổ trấn, công viên Thanh Tú Sơn, phố đêm Nam Ninh... du khách vẫn có thời gian tham quan vịnh Hạ Long (được tặng kèm trong tour) trước khi trở về TP.HCM.

Theo các công ty lữ hành, việc khai thác hiệu quả các đường bay đến sân bay Vân Đồn không chỉ gỡ khó cho các tour từ miền Nam ra miền Bắc, mà còn làm bàn đạp để doanh nghiệp mở rộng sản phẩm tour liên tỉnh hoặc liên tuyến quốc tế. Nếu có thêm các hãng hàng không khai thác chuyến bay đến sân bay Vân Đồn sẽ không chỉ cung cấp thêm năng lực vận chuyển, tăng tính cạnh tranh trên thị trường có lợi cho khách hàng, đồng thời thúc đẩy dòng khách nội địa có sức mua và nhu cầu lớn từ phía Nam đến với Quảng Ninh và các tỉnh miền Bắc nói chung.

Hải Nam/VOV.VN
Du lịch trải nghiệm Hà Nội trên các phương tiện xưa cũ
VOV.VN - Những chiếc xe từng gắn với các giai đoạn lịch sử được tận dụng trở thành phương tiện diễn giải quá khứ, giúp du khách tiếp cận Hà Nội không chỉ qua các địa điểm tham quan mà còn qua cảm nhận về thời gian, không gian và ký ức đô thị.

Du lịch Quảng Ninh: Chinh phục đỉnh Cao Xiêm hùng vĩ
VOV.VN - Băng qua những cánh rừng hồi ngát hương, vượt qua những sườn cỏ xanh mướt để đặt chân lên đỉnh núi cao 1.429m - tour du lịch leo núi Cao Xiêm (xã Lục Hồn) là một trong những sản phẩm mới của du lịch Quảng Ninh. Hành trình này phù hợp với du khách yêu thích trekking, khám phá thiên nhiên và văn hóa vùng cao.

Hà Nội ra mắt nhiều tuyến du lịch độc đáo ở ngoại thành
VOV.VN - Nhằm thúc đẩy du lịch bền vững với thông điệp "Hành trình du lịch xanh", Sở Du lịch Hà Nội vừa công bố các tuyến du lịch mới. Đây là những hành trình kết nối di sản và sinh thái độc đáo, hứa hẹn mang đến trải nghiệm sâu sắc cho du khách.

Singapore - điểm đến lý tưởng cho các kỳ nghỉ ngắn ngày
VOV.VN - Từ vịnh Marina Bay với tổ hợp kiến trúc – giải trí đặc sắc, đến đảo Sentosa đa dạng trải nghiệm vui chơi, thư giãn, hay nhịp sống sôi động ven sông tại Clarke Quay và Boat Quay, Singapore trở thành điểm đến lý tưởng cho những du khách Việt lựa chọn kỳ nghỉ ngắn ngày.

Đưa làng nghề khảm trai Hà Nội đến gần hơn với khách quốc tế
VOV.VN - Thu hút sự tham gia của khách nước ngoài và các bạn trẻ Việt Nam yêu mến nghề thủ công truyền thống, ý tưởng dự án “Khảm Sắc” của nhóm sinh viên đã góp phần quảng bá làng nghề khảm trai xã Chuyên Mỹ (Hà Nội) rộng rãi hơn với công chúng.

