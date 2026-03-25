Giá xăng dầu tăng, công ty du lịch nỗ lực giữ giá tour kích cầu

Nhiều chuyến bay trong nước và quốc tế bị điều chỉnh, chi phí vận chuyển gia tăng cả đường bộ và hàng không, áp lực thay đổi lịch tour... đang gây xáo trộn lớn trong hoạt động du lịch. Thậm chí nhiều công ty du lịch đang chịu lỗ để giữ uy tín, do chi phí đã tăng nhưng hợp đồng ký từ trước, khi giá nhiên liệu thấp hơn. Với khách hàng đã thanh toán tour trọn gói trước đó, lúc này nếu công ty tăng giá có thể dẫn đến khách yêu cầu hoàn hủy hoặc vẫn đi nhưng tâm lý không thoải mái.

Dù chịu sức ép lớn về biến động chi phí nhiên liệu, các doanh nghiệp du lịch như Đất Việt Tour vẫn đẩy mạnh kích cầu thị trường, nỗ lực đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Công ty du lịch Đất Việt Tour vận hành đội xe gần 100 chiếc, kinh doanh cho thuê và chạy tour. Theo đại diện đơn vị, trong giá bán thì chi phí nhiên liệu chiếm khoảng 30-35%, do đó việc giá xăng dầu liên tục tăng trong vài tuần qua đã gây sức ép lớn cho doanh nghiệp. Trong bối cảnh giá thuê xe chưa thể tăng ngay, nhất là các hợp đồng đã ký từ trước; công ty vừa nỗ lực đảm bảo dịch vụ, vừa làm việc với khách hàng và các bên liên quan để chia sẻ vấn đề phát sinh.

Mặt khác, các doanh nghiệp lữ hành như Đất Việt Tour vẫn đẩy mạnh kích cầu du lịch, hạn chế tâm lý e ngại trong thị trường và tiếp tục đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Nhân dịp Ngày hội Du lịch TP.HCM 2026 (từ 2 - 5/4 tại Công viên 23/9, phường Bến Thành), Đất Việt Tour tung ra hàng trăm sản phẩm tour trong nước và nước ngoài với mức giảm giá lên đến 50%, đặc biệt là chương trình "Mua tour - tặng tour" dành riêng cho khách đặt mua tour nước ngoài. Các hoạt động giải trí và trò chơi tặng quà như vali du lịch, gối tựa cổ, túi xách du lịch… tiếp tục được đơn vị duy trì trong Ngày hội Du lịch TP.HCM, như một cách giữ nhịp sôi động cho thị trường trước mùa du lịch dịp 30/4 - 1/5 và cao điểm hè.

Các công ty du lịch như TransViet chưa tăng giá bán tour, đồng thời duy trì chất lượng tốt nhất cho các sản phẩm dịch vụ.

Tương tự, bà Lê Nhựt Thiên Ân - Trưởng phòng marketing công ty du lịch TransViet cho biết tại Ngày hội Du lịch TP.HCM 2026, đơn vị không tăng giá bán mà vẫn đảm bảo chất lượng tốt nhất cho các sản phẩm, dịch vụ: "Chúng tôi triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt, không tăng giá bán dù toàn ngành đang chịu sức ép lớn từ biến động giá nhiên liệu và phụ thu phí xăng dầu, đồng thời giảm thêm lên đến 50% cho khách đặt tour trong thời gian diễn ra sự kiện, áp dụng cho cả mua trực tiếp tại ngày hội và mua online. Chúng tôi xây dựng gian hàng như một điểm đến nổi bật với các góc check-in ấn tượng, hơn 5.000 quà tặng cùng nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa đặc sắc... phục vụ khách tham quan và khách săn tour hè, đặc biệt là các chương trình tour dịp 30/4 – 1/5 sắp tới".

Theo đại diện BenThanh Tourist – bà Trần Phương Linh, Giám đốc Tiếp thị và Công nghệ thông tin, nhìn chung mặt bằng giá tour của công ty vẫn đang được kiểm soát tốt và duy trì ở mức hợp lý, phù hợp với nhu cầu và khả năng chi tiêu của từng phân khúc khách hàng. Nếu có kế hoạch du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và dịp hè, du khách nên đặt dịch vụ sớm để tránh tình trạng bị hết chỗ và chi phí tăng lên cận ngày khởi hành.

"Trong bối cảnh chi phí đầu vào gia tăng, khách hàng nhìn chung có sự thấu hiểu nhất định khi giá tour bị điều chỉnh do tác động từ nhiên liệu và các dịch vụ liên quan. Tuy nhiên, họ cũng trở nên cân nhắc kỹ hơn trong quyết định chi tiêu. Khách có xu hướng so sánh giá giữa các sản phẩm, ưu tiên những tour có giá trị tốt. Nếu giá tour cao hơn mức dự tính, du khách có thể chuyển hướng sang tuyến điểm khác, rút ngắn thời gian lưu trú hoặc điều chỉnh ngân sách cho chuyến đi. Tuy nhiên, giá tour không phải là yếu tố duy nhất. Khách hàng phân khúc trung và cao cấp trở lên vẫn sẵn sàng chi trả nếu sản phẩm đảm bảo lịch trình hợp lý, dịch vụ ổn định và uy tín chất lượng", bà Trần Phương Linh chia sẻ.