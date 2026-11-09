Vẻ đẹp bình dị của ngôi làng đá cổ giữa non nước Cao Bằng

Đến với xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng, cách cầu Bản Mom không xa, làng cổ Bản Mom hiện ra bình yên giữa khung cảnh núi non trùng điệp. Những ngôi nhà sàn đá nép mình bên sườn núi, hướng ra cánh đồng lúa và những dãy núi đá vôi nối tiếp nhau. Không ồn ào, náo nhiệt, nơi đây mang vẻ đẹp mộc mạc của một bản làng miền núi, nơi kiến trúc truyền thống và cuộc sống thường ngày của người dân vẫn hiện diện trong từng góc nhỏ.

Tên gọi Bản Mom cũng gắn liền với cảnh quan tự nhiên của vùng đất này. Theo người dân địa phương, phía trước làng có dòng sông Tha Mom. Trong tiếng Tày, "Tha" có nghĩa là sông. Cũng như nhiều địa danh khác của đồng bào Tày, tên làng thường được đặt theo tên những cánh đồng, dòng sông, con suối hay ngọn núi gắn bó với đời sống cộng đồng.

Bản Mom bình yên giữa không gian núi đá vôi và những cánh đồng lúa ở Cao Bằng.

Bản Mom vẫn lưu giữ nét bình dị của một bản làng miền núi với ruộng đồng và núi đá bao quanh.

Chị Nông Thị Thu, người dân Bản Mom, xã Đàm Thủy, cho biết: "Người Tày ở đây thường lấy tên những cánh đồng, con sông, dòng suối và ngọn núi để đặt tên cho làng. Bản Mom được gọi theo dòng sông Tha Mom ở phía trước làng".

Điểm đặc biệt của Bản Mom là những ngôi nhà sàn được dựng bằng đá – nét kiến trúc mang dấu ấn riêng của đồng bào Tày ở vùng núi đá Đông Bắc. Khác với những ngôi nhà sàn chủ yếu sử dụng gỗ ở nhiều địa phương khác, nhà truyền thống tại đây có phần tường và nền được xây bằng đá, kết hợp với hệ thống cột, kèo bằng gỗ.

Một góc làng cổ Bản Mom với những ngôi nhà đá nép mình bên sườn núi.

Chị Nông Thị Thu, người dân Bản Mom, xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng, giới thiệu về tên gọi và những nét kiến trúc nhà sàn đá truyền thống của người Tày.

Theo chị Thu, nhà thường có hai tầng, tầng dưới dùng để chứa nông cụ, phục vụ sinh hoạt và sản xuất, tầng trên là không gian sinh sống của gia đình. Trước đây, mỗi ngôi nhà thường có từ hai đến ba thế hệ cùng chung sống. Việc sử dụng đá để xây dựng cũng xuất phát từ điều kiện tự nhiên, khi nguồn vật liệu này có sẵn ngay quanh khu vực cư trú.

Qua thời gian, những ngôi nhà đá không chỉ là nơi che mưa, che nắng mà còn lưu giữ câu chuyện về quá trình cư trú, thích nghi với thiên nhiên và cách tổ chức đời sống của cộng đồng người Tày nơi đây.

Hiện xóm Bản Mom còn khoảng 20 ngôi nhà sàn đá truyền thống. Một số gia đình vẫn sinh sống trong những ngôi nhà được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Bên cạnh đó, có những ngôi nhà cổ không còn người ở, một số phần mái đã xuống cấp, hư hỏng do thời gian dài không được sử dụng và tu sửa. Dẫu vậy, nhiều công trình vẫn giữ được cơ bản kết cấu kiến trúc truyền thống.

Dạo quanh bản làng, du khách có thể bắt gặp những bức tường đá xếp thủ công, những lối đi nhỏ len giữa các ngôi nhà, khoảng sân trước nhà và những thửa ruộng nằm dưới chân núi. Cuộc sống nơi đây vẫn gắn với công việc đồng áng, sinh hoạt gia đình và những hoạt động thường ngày của người dân.

Nhà sàn đá là dấu ấn văn hóa và kiến trúc truyền thống của người Tày nơi đây.

Không gian sinh hoạt truyền thống trong những ngôi nhà sàn đá của người Tày.

Giá trị của Bản Mom không chỉ nằm ở từng ngôi nhà riêng lẻ mà còn được tạo nên từ tổng thể không gian làng cổ, gồm nhà ở, hàng rào đá, ruộng canh tác, hệ thống đường mòn, dòng Quây Sơn và những dãy núi đá vôi bao quanh. Tất cả tạo nên một bức tranh làng quê miền núi hài hòa giữa kiến trúc, cảnh quan và đời sống con người.

Chị Nông Thị Thu chia sẻ, dù một số ngôi nhà đã xuống cấp, Bản Mom vẫn còn giữ được cảnh quan đẹp và không gian yên bình. Người dân địa phương mong muốn những ngôi nhà cổ được khôi phục để cùng nhau phát triển du lịch cộng đồng, đón du khách đến tham quan, trải nghiệm.

"Khách nước ngoài thường rất thích khám phá bản làng, tìm hiểu văn hóa của đồng bào và tận hưởng cuộc sống bình yên ở đây. Tôi cũng mong muốn những ngôi nhà truyền thống được phục dựng để bà con có thể làm du lịch cộng đồng, đón khách đến với Bản Mom", chị Thu bày tỏ.

Những ngôi nhà sàn đá mang kiến trúc truyền thống của đồng bào dân tộc Tày.

Hướng tới làng du lịch cộng đồng mang bản sắc riêng

Không chỉ có giá trị về kiến trúc, Bản Mom còn là một trong số ít bản làng của đồng bào dân tộc Tày tại xã Đàm Thủy còn lưu giữ tương đối nguyên vẹn không gian cư trú truyền thống đặc trưng của vùng núi đá Đông Bắc. Đây là lợi thế để địa phương nghiên cứu phát triển một sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn di sản kiến trúc và văn hóa bản địa.

Nhận thấy tiềm năng này, chính quyền xã Đàm Thủy đã xây dựng Đề án phục dựng, bảo tồn và phát huy giá trị không gian văn hóa truyền thống làng đá cổ Bản Mom gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

Ông Đặng Lê Nam, Chủ tịch UBND xã Đàm Thủy, cho biết địa phương đang định hướng đầu tư hệ thống giao thông kết nối với xóm Bản Mom, đồng thời kêu gọi người dân và các nhà đầu tư quan tâm tham gia phục dựng những ngôi nhà đá cổ, từng bước hình thành điểm du lịch cộng đồng tại đây.

Dòng suối uốn lượn bên làng cổ Bản Mom, góp phần tạo nên cảnh quan thiên nhiên bình yên giữa núi rừng Cao Bằng.

Theo ông Nam, Bản Mom vốn là một ngôi làng cổ, nhưng qua quá trình sinh sống và phát triển, người dân đã dần chuyển đi nơi khác. Dù vậy, khu vực vẫn còn những giá trị truyền thống cùng cảnh quan tự nhiên thuận lợi cho phát triển du lịch.

Địa phương kỳ vọng có thể từng bước khôi phục không gian làng cổ, hướng tới xây dựng Bản Mom trở thành một "làng đá Khuổi Ky thứ hai" trên địa bàn xã Đàm Thủy.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, việc phục dựng cần được thực hiện trên cơ sở tôn trọng kiến trúc nguyên bản, giữ gìn cảnh quan và không gian sinh hoạt truyền thống. Cùng với đầu tư hạ tầng, người dân cần được khuyến khích tham gia trực tiếp vào hoạt động du lịch, từ giới thiệu kiến trúc nhà sàn đá, văn hóa người Tày đến ẩm thực và những trải nghiệm đời sống bản địa.

Một Bản Mom hấp dẫn trong tương lai không nhất thiết phải trở thành khu du lịch hiện đại. Sức hút có thể đến từ những ngôi nhà sàn đá được gìn giữ, những con đường nhỏ quanh bản, cánh đồng dưới chân núi, bữa cơm gia đình và những câu chuyện đời thường của người dân.

Chính quyền xã Đàm Thủy định hướng bảo tồn không gian làng đá cổ, kết hợp đầu tư hạ tầng và phát triển du lịch.

Cảnh quan sông suối, ruộng đồng và núi đá vôi tạo nên vẻ đẹp nguyên sơ của làng cổ Bản Mom.

Giữa vùng non nước Cao Bằng, Bản Mom vẫn lưu giữ một không gian sống mang dấu ấn thời gian. Nếu được bảo tồn và khai thác hợp lý, ngôi làng đá cổ này không chỉ góp phần gìn giữ những giá trị kiến trúc, văn hóa truyền thống của đồng bào Tày mà còn có cơ hội trở thành điểm dừng chân mới trên hành trình khám phá Đàm Thủy.