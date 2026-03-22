Hai trung tâm du lịch hàng đầu thắt chặt hợp tác, thu hút du khách đến Việt Nam

Chủ Nhật, 16:57, 22/03/2026
VOV.VN - Ngành du lịch Hà Nội và TP.HCM đang cụ thể hóa các hợp tác chiến lược nhằm phát triển sản phẩm du lịch, đẩy mạnh xúc tiến quảng bá và chia sẻ nguồn lực, góp phần tăng cường kết nối thị trường, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Ngày 22/3/2026, tại Hà Nội, Tổng Công ty Du lịch Hà Nội (Hanoitourist Corporation) và Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) đã tổ chức Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác chiến lược giai đoạn 2026 – 2030 nhằm tăng cường liên kết hai trung tâm du lịch lớn của cả nước, thúc đẩy phát triển bền vững ngành du lịch Việt Nam.

Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong liên kết giữa hai doanh nghiệp du lịch hàng đầu của hai trung tâm kinh tế lớn của cả nước; cụ thể hóa Chương trình hợp tác giữa Hà Nội và TP.HCM giai đoạn 2026 - 2030, được thống nhất tại Hội nghị trao đổi kinh nghiệm và hợp tác giữa Ban Thường vụ Thành ủy của hai thành phố ngày 6/3/2026. Sự hợp tác này được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực mới, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, gia tăng sức cạnh tranh của điểm đến Việt Nam, đồng thời thúc đẩy ngành du lịch phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và bền vững.

hai trung tam du lich hang dau that chat hop tac, thu hut du khach den viet nam hinh anh 1
Tổng Công ty Du lịch Hà Nội (Hanoitourist Corporation) và Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) ký bản ghi nhớ hợp tác

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - ông Hồ An Phong đánh giá cao sự hợp tác Tổng Công ty Du lịch Hà Nội và Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn không chỉ là lễ ký kết giữa hai đơn vị, mà còn tạo động lực phát triển của ngành du lịch Việt Nam. 

"Sở hữu bề dày kinh nghiệm, tiềm lực, cùng hệ thống lữ hành, cơ sở lưu trú, dịch vụ, đào tạo... hàng đầu trong ngành du lịch, hai đơn vị cần bổ sung cho nhau, học tập lẫn nhau tạo ra sức mạnh liên kết, tạo kết nối thị trường, nâng cao sức cạnh tranh, tăng cường đón khách quốc tế đến, không chỉ riêng hai thành phố mà thúc đẩy du lịch vùng và cả nước", Thứ trưởng Hồ An Phong nhấn mạnh.

hai trung tam du lich hang dau that chat hop tac, thu hut du khach den viet nam hinh anh 2
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - ông Hồ An Phong phát biểu tại buổi lễ.

Tại lễ ký kết, đại diện lãnh đạo hai tổng công ty đều khẳng định quyết tâm tăng cường phối hợp, chia sẻ nguồn lực và thông tin trong quá trình triển khai các chương trình hợp tác. Hai bên cam kết tiếp tục nghiên cứu, mở rộng các lĩnh vực hợp tác tiềm năng trong thời gian tới, phù hợp với định hướng phát triển của hai thành phố và nhu cầu của thị trường.

Ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Du lịch Hà Nội nhận định: “Trong bối cảnh ngành du lịch Việt Nam đạt được tăng trưởng mạnh mẽ và từng bước khẳng định là một ngành kinh tế mũi nhọn, hướng tới phát triển bền vững, việc tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp nhà nước mang ý nghĩa hết sức quan trọng. Sự hợp tác giữa hai bên không chỉ là sự kết nối về nguồn lực, mà còn là sự đồng hành về tầm nhìn chiến lược, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam trong giai đoạn mới”.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa – Chủ tịch Hội đồng thành viên Saigontourist Group nhấn mạnh việc ký kết hợp tác không chỉ là sự kết nối giữa hai doanh nghiệp, mà còn mang ý nghĩa chiến lược trong việc hình thành trục liên kết du lịch Bắc – Nam, gắn kết hai trung tâm du lịch lớn của cả nước là TP.HCM và Hà Nội: "Thông qua sự hợp tác này, chúng tôi kỳ vọng sẽ phát huy tối đa thế mạnh, nguồn lực và hệ sinh thái dịch vụ của mỗi bên, cùng nhau xây dựng những sản phẩm du lịch có chiều sâu, nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hướng đến phát triển du lịch bền vững trong giai đoạn 2026 – 2030".

hai trung tam du lich hang dau that chat hop tac, thu hut du khach den viet nam hinh anh 3
Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử của Hà Nội được tái hiện chân thực trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhân sự kiện "Những ngày Hà Nội tại TP.HCM" năm 2024

Theo nội dung ký kết, hai bên sẽ phối hợp phát huy thế mạnh trong lĩnh vực du lịch nhằm phát triển các sản phẩm dịch vụ phù hợp với xu hướng thị trường. Saigontourist Group và Hanoitourist Corporation sẽ cùng xây dựng cơ chế phối hợp để phát triển sản phẩm du lịch mới, kết hợp các sản phẩm, dịch vụ của hai bên; phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch trong nước và quốc tế; chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, vận hành và phát triển thị trường.

Bên cạnh đó, hai bên cũng tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực du lịch thông qua các chương trình tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ. Đồng thời, hai bên sẽ triển khai các chương trình ưu đãi nội bộ, ưu tiên sử dụng dịch vụ của nhau và phối hợp nghiên cứu, đề xuất các chương trình liên kết du lịch phù hợp với chiến lược phát triển của mỗi bên.

Hải Nam/VOV.VN
Xe du lịch bị hạn chế ở trung tâm Hà Nội, khách quốc tế có chọn điểm đến khác?
Xe du lịch bị hạn chế ở trung tâm Hà Nội, khách quốc tế có chọn điểm đến khác?

VOV.VN - Ngày 20/3, Sở Du lịch Hà Nội tổ chức hội nghị trao đổi giữa các cơ quan chức năng với doanh nghiệp du lịch, vận tải, khách sạn... về phục vụ khách du lịch tại Thủ đô, theo các quy định mới liên quan đến hoạt động của phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn.

Xe du lịch bị hạn chế ở trung tâm Hà Nội, khách quốc tế có chọn điểm đến khác?

Xe du lịch bị hạn chế ở trung tâm Hà Nội, khách quốc tế có chọn điểm đến khác?

VOV.VN - Ngày 20/3, Sở Du lịch Hà Nội tổ chức hội nghị trao đổi giữa các cơ quan chức năng với doanh nghiệp du lịch, vận tải, khách sạn... về phục vụ khách du lịch tại Thủ đô, theo các quy định mới liên quan đến hoạt động của phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn.

Đà Lạt chào đón du khách đến "thành phố ngàn hoa" bằng đường bộ
Đà Lạt chào đón du khách đến "thành phố ngàn hoa" bằng đường bộ

VOV.VN - Trung tâm du lịch Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đang chủ động tìm giải pháp bằng các tuyến đường bộ, sau khi việc tạm đóng cửa Cảng hàng không quốc tế Liên Khương từ ngày 4/3 - 25/8/2026 để sửa chữa, nâng cấp đường băng đã đặt ra nhiều thách thức.

Đà Lạt chào đón du khách đến "thành phố ngàn hoa" bằng đường bộ

Đà Lạt chào đón du khách đến "thành phố ngàn hoa" bằng đường bộ

VOV.VN - Trung tâm du lịch Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đang chủ động tìm giải pháp bằng các tuyến đường bộ, sau khi việc tạm đóng cửa Cảng hàng không quốc tế Liên Khương từ ngày 4/3 - 25/8/2026 để sửa chữa, nâng cấp đường băng đã đặt ra nhiều thách thức.

TP.HCM sẽ đạt 50 triệu lượt khách từ những sản phẩm du lịch độc đáo, tầm cỡ
TP.HCM sẽ đạt 50 triệu lượt khách từ những sản phẩm du lịch độc đáo, tầm cỡ

VOV.VN - Ngày 12/2, công viên nước rộng 15 ha tại phường Phước Thắng (TP.Vũng Tàu cũ) nay là TP.HCM chính thức đón khách. Công trình kỳ vọng sẽ tạo một điểm nhấn vui chơi giải trí sôi động, đáp ứng nhu cầu tham quan, du ngoạn dịp tết Bính Ngọ 2026 của người dân ở khu vực phía Nam.

TP.HCM sẽ đạt 50 triệu lượt khách từ những sản phẩm du lịch độc đáo, tầm cỡ

TP.HCM sẽ đạt 50 triệu lượt khách từ những sản phẩm du lịch độc đáo, tầm cỡ

VOV.VN - Ngày 12/2, công viên nước rộng 15 ha tại phường Phước Thắng (TP.Vũng Tàu cũ) nay là TP.HCM chính thức đón khách. Công trình kỳ vọng sẽ tạo một điểm nhấn vui chơi giải trí sôi động, đáp ứng nhu cầu tham quan, du ngoạn dịp tết Bính Ngọ 2026 của người dân ở khu vực phía Nam.

