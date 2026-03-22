Hai trung tâm du lịch hàng đầu thắt chặt hợp tác, thu hút du khách đến Việt Nam

Ngày 22/3/2026, tại Hà Nội, Tổng Công ty Du lịch Hà Nội (Hanoitourist Corporation) và Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) đã tổ chức Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác chiến lược giai đoạn 2026 – 2030 nhằm tăng cường liên kết hai trung tâm du lịch lớn của cả nước, thúc đẩy phát triển bền vững ngành du lịch Việt Nam.

Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong liên kết giữa hai doanh nghiệp du lịch hàng đầu của hai trung tâm kinh tế lớn của cả nước; cụ thể hóa Chương trình hợp tác giữa Hà Nội và TP.HCM giai đoạn 2026 - 2030, được thống nhất tại Hội nghị trao đổi kinh nghiệm và hợp tác giữa Ban Thường vụ Thành ủy của hai thành phố ngày 6/3/2026. Sự hợp tác này được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực mới, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, gia tăng sức cạnh tranh của điểm đến Việt Nam, đồng thời thúc đẩy ngành du lịch phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và bền vững.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - ông Hồ An Phong đánh giá cao sự hợp tác Tổng Công ty Du lịch Hà Nội và Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn không chỉ là lễ ký kết giữa hai đơn vị, mà còn tạo động lực phát triển của ngành du lịch Việt Nam.

"Sở hữu bề dày kinh nghiệm, tiềm lực, cùng hệ thống lữ hành, cơ sở lưu trú, dịch vụ, đào tạo... hàng đầu trong ngành du lịch, hai đơn vị cần bổ sung cho nhau, học tập lẫn nhau tạo ra sức mạnh liên kết, tạo kết nối thị trường, nâng cao sức cạnh tranh, tăng cường đón khách quốc tế đến, không chỉ riêng hai thành phố mà thúc đẩy du lịch vùng và cả nước", Thứ trưởng Hồ An Phong nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - ông Hồ An Phong phát biểu tại buổi lễ.

Tại lễ ký kết, đại diện lãnh đạo hai tổng công ty đều khẳng định quyết tâm tăng cường phối hợp, chia sẻ nguồn lực và thông tin trong quá trình triển khai các chương trình hợp tác. Hai bên cam kết tiếp tục nghiên cứu, mở rộng các lĩnh vực hợp tác tiềm năng trong thời gian tới, phù hợp với định hướng phát triển của hai thành phố và nhu cầu của thị trường.

Ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Du lịch Hà Nội nhận định: “Trong bối cảnh ngành du lịch Việt Nam đạt được tăng trưởng mạnh mẽ và từng bước khẳng định là một ngành kinh tế mũi nhọn, hướng tới phát triển bền vững, việc tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp nhà nước mang ý nghĩa hết sức quan trọng. Sự hợp tác giữa hai bên không chỉ là sự kết nối về nguồn lực, mà còn là sự đồng hành về tầm nhìn chiến lược, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam trong giai đoạn mới”.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa – Chủ tịch Hội đồng thành viên Saigontourist Group nhấn mạnh việc ký kết hợp tác không chỉ là sự kết nối giữa hai doanh nghiệp, mà còn mang ý nghĩa chiến lược trong việc hình thành trục liên kết du lịch Bắc – Nam, gắn kết hai trung tâm du lịch lớn của cả nước là TP.HCM và Hà Nội: "Thông qua sự hợp tác này, chúng tôi kỳ vọng sẽ phát huy tối đa thế mạnh, nguồn lực và hệ sinh thái dịch vụ của mỗi bên, cùng nhau xây dựng những sản phẩm du lịch có chiều sâu, nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hướng đến phát triển du lịch bền vững trong giai đoạn 2026 – 2030".

Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử của Hà Nội được tái hiện chân thực trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhân sự kiện "Những ngày Hà Nội tại TP.HCM" năm 2024

Theo nội dung ký kết, hai bên sẽ phối hợp phát huy thế mạnh trong lĩnh vực du lịch nhằm phát triển các sản phẩm dịch vụ phù hợp với xu hướng thị trường. Saigontourist Group và Hanoitourist Corporation sẽ cùng xây dựng cơ chế phối hợp để phát triển sản phẩm du lịch mới, kết hợp các sản phẩm, dịch vụ của hai bên; phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch trong nước và quốc tế; chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, vận hành và phát triển thị trường.

Bên cạnh đó, hai bên cũng tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực du lịch thông qua các chương trình tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ. Đồng thời, hai bên sẽ triển khai các chương trình ưu đãi nội bộ, ưu tiên sử dụng dịch vụ của nhau và phối hợp nghiên cứu, đề xuất các chương trình liên kết du lịch phù hợp với chiến lược phát triển của mỗi bên.