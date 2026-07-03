Hiện thực hóa Nghị quyết 59 từ đường bay thẳng TP.HCM-Phuket của Vietnam Airlines

Tuyến bay mới giữa TP. Hồ Chí Minh và Phuket được kỳ vọng sẽ tạo ra cú hích lớn cho nền kinh tế và du lịch của cả hai quốc gia. Đánh giá về tầm quan trọng của sự kiện này, ông Thuanchai Tansuriyawong, Phó Giám đốc Cảng Hàng không Quốc tế Phuket khẳng định: “Tuyến bay mới sẽ không chỉ thúc đẩy ngành du lịch mà còn mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng hơn trong thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân. Chúng tôi tin tưởng rằng sự hợp tác này sẽ đóng góp thực chất cho sự phát triển của cả hai nước thời gian tới”.

Lễ cắt băng khai trương đường bay TP. Hồ Chí Minh - Phuket

Đáng chú ý, đường bay thẳng TP. HCM - Phuket được thiết lập đúng vào dịp hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Chia sẻ về ý nghĩa đặc biệt này, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng nhấn mạnh: “Quan hệ Việt Nam - Thái Lan rất chặt chẽ.

Hai nước đều là điểm đến du lịch hàng đầu, đặc biệt là TP. Hồ Chí Minh và Phuket. Việc Vietnam Airlines mở chuyến bay kết nối hai điểm đến này góp phần quan trọng trong thúc đẩy giao lưu, du lịch, đồng thời đem đến thêm nhiều cơ hội, rút ngắn khoảng cách, đưa người dân, doanh nghiệp hai nước đến gần nhau hơn”.

Đường bay mới sẽ được Vietnam Airlines khai thác với tần suất 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy và Chủ nhật. Bước đi chiến lược này tiếp tục khẳng định vai trò của Hãng hàng không quốc gia trong việc cụ thể hóa Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Những hành khách trên chuyến bay VN621 nhận vòng hoa và quà lưu niệm từ Vietnam Airlines, Tổng cục Du lịch (TAT) và Tổng Công ty Sân bay Thái Lan (AOT)

Ông Ngô Trí Hưng, Trưởng chi nhánh Vietnam Airlines tại Thái Lan cho biết: “Để chuẩn bị cho chuyến bay này, chúng tôi đã phối hợp rất chặt chẽ với các cơ quan hữu quan của Thái Lan; các đối tác cũng rất vui mừng khi hợp tác, hỗ trợ Vietnam Airlines đưa đường bay vào hoạt động trong tháng 7 này”.

Ông Thuanchai Tansuriyawong, Phó Giám đốc Cảng Hàng không Quốc tế Phuket phát biểu tại lễ khai trương đường bay

Chia sẻ tại sự kiện, bà Pattaraanong Na Chiangmai, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) phụ trách khu vực châu Á và Nam Thái Bình Dương khẳng định, tuyến bay chính là kết quả cụ thể trong triển khai Bản ghi nhớ hợp tác giữa TAT và Vietnam Airlines, minh chứng cho mối liên kết ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa hàng không và du lịch hai nước.

Việc kết nối trực tiếp Phuket - "Viên ngọc của biển Andaman" với TP. Hồ Chí Minh – trung tâm kinh tế, văn hóa năng động hàng đầu Việt Nam không chỉ đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng đang tăng cao, mà còn mở ra cơ hội lớn cho hành khách quốc tế trung chuyển qua cửa ngõ TP.HCM để nối chuyến tới mạng bay rộng khắp của Vietnam Airlines tại Đông Bắc Á, châu Úc và châu Âu.