Hơn 240.000 lượt du khách đến với Sơn La trong dịp nghỉ lễ

Các điểm tham quan được du khách lựa chọn khi đến với Sơn La năm nay chủ yếu như: Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La; Khu du lịch Mộc Châu Island, với điểm nhấn là Cầu kính Bạch Long (Mộc Châu); Vịnh Uy Phong, trải nghiệm du lịch lòng hồ Thủy điện Sơn La (Quỳnh Nhai); Sống lưng khủng long Háng Đồng (Bắc Yên)...

Cầu kính Bạch Long thu hút đông đảo du khách trong dịp nghỉ lễ.

Dịp nghỉ lễ năm nay, các khu, điểm du lịch ở Sơn La đã tổ chức nhiều sự kiện, lễ hội đa dạng, mang đậm sắc màu văn hóa của đồng bào các dân tộc đã làm cho ngành du lịch Sơn La sôi động hơn. Đây cũng là một trong những lý do khiến lượng du khách đến với Sơn La tăng gần gấp đôi so với năm 2022.

Theo thống kê của Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Sơn La, lượng khách ở lại lưu trú cũng tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, đạt trên 56.000 lượt. Với sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, cũng như các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống dịch Covid-19…các hoạt động du lịch, trải nghiệm ở Sơn La đã diễn ra an toàn, thuận lợi, để lại ấn tượng tốt cho du khách./.