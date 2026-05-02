Huế lập kỷ lục bán vé tham quan di tích trong ngày 1/5

Cụ thể, doanh thu bán vé trong ngày 1/5 đạt hơn 4 tỷ đồng với tổng lượt khách hơn 30.000 lượt. Trong đó, khách nội địa chiếm hơn 26.000 lượt, khách quốc tế đạt hơn 4.000 lượt. Số lượng vé mua trực tuyến gần 1.400 vé, phản ánh xu hướng du lịch thông minh ngày càng phổ biến.

Du khách tham quan Đại Nội Huế

Du khách tham quan di sản Huế

Du khách tham quan di tích trong dịp nghỉ lễ

Huế đón lượng lớn du khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Trong dịp lễ Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 (từ ngày 29/4 đến 3/5), tổng lượng khách đến Huế ước đạt khoảng 600.000 lượt, tăng 73% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 164.000 lượt. Công suất phòng tại các cơ sở lưu trú đạt 99%.

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế cho biết, thành phố đã tăng cường kiểm tra việc niêm yết giá, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời chấn chỉnh các hoạt động gây ảnh hưởng đến du khách, góp phần mang lại trải nghiệm an toàn, thân thiện cho du khách khi đến với Huế.

“Tăng cường công tác quản lý du lịch; thường xuyên kiểm tra việc niêm yết, công khai giá và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời, lập lại trật tự tại các điểm du lịch, hạn chế tối đa tình trạng mất cắp. Các đoàn liên ngành duy trì kiểm tra thường xuyên về vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời chấn chỉnh các hiện tượng như bán hàng rong, chèo kéo du khách, cò mồi và các hành vi gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến du khách”, ông Giang nói.