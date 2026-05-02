  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Huế lập kỷ lục bán vé tham quan di tích trong ngày 1/5

Thứ Bảy, 10:24, 02/05/2026
VOV.VN - Thông tin từ Văn phòng UBND thành phố Huế cho biết, trong ngày 1/5, hệ thống di tích trên địa bàn đã ghi nhận lượng khách tham quan và doanh thu bán vé cao nhất từ trước đến nay, cho thấy sức hút ngày càng lớn của điểm đến Cố đô Huế.

Cụ thể, doanh thu bán vé trong ngày 1/5 đạt hơn 4 tỷ đồng với tổng lượt khách hơn 30.000 lượt. Trong đó, khách nội địa chiếm hơn 26.000 lượt, khách quốc tế đạt hơn 4.000 lượt. Số lượng vé mua trực tuyến gần 1.400 vé, phản ánh xu hướng du lịch thông minh ngày càng phổ biến.

Du khách tham quan Đại Nội Huế
Du khách tham quan di sản Huế
Du khách tham quan di tích trong dịp nghỉ lễ
Huế đón lượng lớn du khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Trong dịp lễ Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 (từ ngày 29/4 đến 3/5), tổng lượng khách đến Huế ước đạt khoảng 600.000 lượt, tăng 73% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 164.000 lượt. Công suất phòng tại các cơ sở lưu trú đạt 99%.

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế cho biết, thành phố đã tăng cường kiểm tra việc niêm yết giá, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời chấn chỉnh các hoạt động gây ảnh hưởng đến du khách, góp phần mang lại trải nghiệm an toàn, thân thiện cho du khách khi đến với Huế.

“Tăng cường công tác quản lý du lịch; thường xuyên kiểm tra việc niêm yết, công khai giá và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời, lập lại trật tự tại các điểm du lịch, hạn chế tối đa tình trạng mất cắp. Các đoàn liên ngành duy trì kiểm tra thường xuyên về vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời chấn chỉnh các hiện tượng như bán hàng rong, chèo kéo du khách, cò mồi và các hành vi gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến du khách”, ông Giang nói.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
Vẻ đẹp nguyên sơ tại đảo Phú Quý “gây sốt” với giới trẻ

VOV.VN - Đảo Phú Quý (đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng) đang trở thành điểm sáng trên bản đồ du lịch biển đảo Việt Nam. Với làn nước trong xanh, cảnh quan nguyên sơ và nhịp sống bình yên của cư dân miền biển, đảo Phú Quý níu chân du khách bằng vẻ đẹp thiên nhiên cùng sự thân thiện, mến khách.

Vĩnh Long ban hành bộ tiêu chí du lịch xanh, hướng tới phát triển bền vững

VOV.VN - Tỉnh Vĩnh Long đã chính thức ban hành Bộ tiêu chí du lịch xanh dành cho các doanh nghiệp, khu điểm du lịch và cơ sở lưu trú. Đây là bước tiến quan trọng của địa phương trong việc hướng tới du lịch bền vững, gắn bảo vệ môi trường với gìn giữ văn hóa bản địa.

Hai ngày đầu nghỉ lễ, Khánh Hòa đón lượng lớn du khách

VOV.VN - Trong 2 ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, tỉnh Khánh Hòa đón lượng lớn du khách từ khắp nơi đến tham quan, nghỉ dưỡng. Các chuyến bay liên tục hạ cánh tại Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh; bãi biển Nha Trang và nhiều điểm vui chơi, tham quan luôn đông kín người, tạo nên không khí du lịch sôi động.

