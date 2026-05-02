中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trình diễn chế biến cá ngừ đại dương tại Tuy Hòa thu hút hàng nghìn du khách

Thứ Bảy, 08:35, 02/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối qua (1/5), tại Quảng trường Phú Yên, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk diễn ra chương trình trình diễn chế biến cá ngừ đại dương và không gian ẩm thực các món ngon miền biển.

Sự kiện là nhịp cầu kết nối để quảng bá những sản phẩm đặc trưng, giới thiệu tiềm năng du lịch của địa phương. Qua đó, khẳng định và nâng tầm thương hiệu cá ngừ, tạo sản phẩm du lịch đặc trưng và hướng tới phát triển kinh tế biển bền vững.

Cá ngừ đại dương với người dân Phú Yên xưa và Đắk Lắk ngày nay không chỉ là sản vật mà còn là niềm tự hào, là nơi khởi phát và gìn giữ ngọn lửa nghề truyền thống. Khởi đầu từ năm 1994, trải qua bao thăng trầm, nghề câu cá ngừ đại dương đã không ngừng phát triển, vươn xa và đóng góp lớn cho nền kinh tế của vùng đất này.

trinh dien che bien ca ngu dai duong tai tuy hoa thu hut hang nghin du khach hinh anh 1
Con cá ngừ nặng 70 kg do ngư dân phường Tuy Hoà câu được đã được các đầu bếp trình diễn, chế biến các món ăn.

Không chỉ dừng lại ở giá trị xuất khẩu giá trị cao, cá ngừ đại dương khi qua bàn tay tài hoa, tâm huyết của những người đầu bếp đã trở thành những tác phẩm nghệ thuật ẩm thực độc đáo. Những món ăn ấy mang đậm phong vị mặn mòi của biển, hòa quyện với cốt cách nồng hậu của con người Đắk Lắk, tạo nên một nét văn hóa đặc sắc. Đầu bếp Nguyễn Mạnh Thuật chia sẻ: "Đối với tôi, chú cá ngừ này không chỉ là nguyên liệu để chế biến món ăn mà nó còn thể hiện tinh thần, nhiệt huyết, tâm hồn của những ngư dân đi biển đánh bắt chú cá ngừ này lên. Vậy nên mình làm sao giữ nguyên vẹn giá trị của con cá cũng như thể hiện sự tươi ngon và tinh hoa của con cá đến với thực khách".

Tại buổi trình diễn, con cá ngừ có trọng lượng 70 kg, dài khoảng 160 cm do ngư dân phường Tuy Hòa câu được đã được các đầu bếp chế biến tại chỗ 3 món đặc trưng là cá ngừ sashimi, cá ngừ lúc lắc và cá ngừ nấu lá é phục vụ tại chỗ người dân và du khách. Với những du khách tham dự buổi trình diễn thì họ đã biết đến cá ngừ nhưng lần đầu tiên xem cách các đầu bếp chế biến cá ngừ, được nghe câu chuyện về cá ngừ và được thưởng thức cá ngừ tại chỗ thực sự là trải nghiệm thú vị. Còn những người dân thì qua sự kiện này họ mong muốn tiếp tục quảng bá hình ảnh con người và sản vật cá ngừ địa phương.

"Thưởng thức món này đúng là lần đầu tiên, ăn mà cảm thấy thịt nó mềm và nó rất là ngon, rất tuyệt vời".

trinh dien che bien ca ngu dai duong tai tuy hoa thu hut hang nghin du khach hinh anh 2
Các đầu bếp trình diễn chế biến cá ngừ trong không gian mở để người dân và du khách trải nghiệm.

"Lễ hội kích cầu du lịch hôm nay làm cho người dân cảm thấy cần lan tỏa nhiều hơn những hình ảnh như thế này đến với bạn bè các tỉnh khác cũng như nước ngoài, làm phát triển hơn về du lịch, về kinh tế cũng như phương diện khác".

Tại không gian trưng bày, người dân và du khách còn được thưởng thức các món ăn được chế biến từ cá ngừ như cá ngừ nướng đá, cá ngừ xông rượu quán đế, lườn cá ngừ nướng... Đồng thời, chương trình còn có các làn điệu dân ca, bài chòi, hò bả trạo - nét văn hóa đặc trưng của miền biển.

Theo Ban tổ chức, đây là lần đầu tiên không gian trưng bày, trình diễn về cá ngừ được tổ chức để mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm thú vị về cá ngừ. Sự có mặt của hàng ngàn người dân và du khách tại Tuy Hòa trong dịp lễ 30/4 và 1/5 tham gia sự kiện này cho thấy sức hút của sản phẩm du lịch đặc trưng này. Theo ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk, từ thành công này, ngành sẽ tiếp tục hoàn thiện sản phẩm du lịch về cá ngừ thành một sản phẩm đặc trưng của tỉnh: "Chúng tôi muốn giới thiệu đặc sản đặc trưng nhất ở phía Đông là các món ăn từ cá ngừ và cũng tôn vinh nghề câu cá ngừ của quê hương tỉnh Đắk Lắk. Từ đó xây dựng thành một trong những sản phẩm để kích cầu và phát triển du lịch trong thời gian tới".

trinh dien che bien ca ngu dai duong tai tuy hoa thu hut hang nghin du khach hinh anh 3
Người dân và du khách háo hức thưởng thức món cá ngừ tươi ngon ngay tại chỗ.
trinh dien che bien ca ngu dai duong tai tuy hoa thu hut hang nghin du khach hinh anh 4
Chương trình còn có các làn điệu dân ca, bài chòi, hò bả trạo - nét văn hóa đặc trưng của miền biển.

Từ những con sóng bạc đầu nơi đại dương xa xôi đến bàn tay khéo léo của những người đầu bếp tài hoa, cá ngừ đại dương đã trải qua một hành trình đầy tự hào. Đó cũng là hành trình của văn hóa, nơi mà mỗi món ăn không chỉ mang hương vị mà còn chứa đựng câu chuyện, bản sắc và tâm hồn của người dân Đắk Lắk để khi du khách đến phía Đông Đắk Lắk là đến với câu chuyện về cá ngừ và thưởng thức các đặc sản từ cá ngừ - tinh hoa của biển cả.

284_tau_bien_du_lich_20260501175806_1.jpg

Hai ngày đầu nghỉ lễ, Khánh Hòa đón lượng lớn du khách

VOV.VN - Trong 2 ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, tỉnh Khánh Hòa đón lượng lớn du khách từ khắp nơi đến tham quan, nghỉ dưỡng. Các chuyến bay liên tục hạ cánh tại Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh; bãi biển Nha Trang và nhiều điểm vui chơi, tham quan luôn đông kín người, tạo nên không khí du lịch sôi động.

CTV Lê Biết/VOV-Tây Nguyên
Tag: Trình diễn cá ngừ đại dương Tuy Hòa Phú Yên Đắk Lắk ẩm thực miền biển du lịch Đắk Lắk cá ngừ sashimi lễ hội 30/4 1/5 quảng bá du lịch đặc sản địa phương
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Vĩnh Long ban hành bộ tiêu chí du lịch xanh, hướng tới phát triển bền vững
Vĩnh Long ban hành bộ tiêu chí du lịch xanh, hướng tới phát triển bền vững

VOV.VN - Tỉnh Vĩnh Long đã chính thức ban hành Bộ tiêu chí du lịch xanh dành cho các doanh nghiệp, khu điểm du lịch và cơ sở lưu trú. Đây là bước tiến quan trọng của địa phương trong việc hướng tới du lịch bền vững, gắn bảo vệ môi trường với gìn giữ văn hóa bản địa.

Vĩnh Long ban hành bộ tiêu chí du lịch xanh, hướng tới phát triển bền vững

Vĩnh Long ban hành bộ tiêu chí du lịch xanh, hướng tới phát triển bền vững

VOV.VN - Tỉnh Vĩnh Long đã chính thức ban hành Bộ tiêu chí du lịch xanh dành cho các doanh nghiệp, khu điểm du lịch và cơ sở lưu trú. Đây là bước tiến quan trọng của địa phương trong việc hướng tới du lịch bền vững, gắn bảo vệ môi trường với gìn giữ văn hóa bản địa.

Hai ngày đầu nghỉ lễ, Khánh Hòa đón lượng lớn du khách
Hai ngày đầu nghỉ lễ, Khánh Hòa đón lượng lớn du khách

VOV.VN - Trong 2 ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, tỉnh Khánh Hòa đón lượng lớn du khách từ khắp nơi đến tham quan, nghỉ dưỡng. Các chuyến bay liên tục hạ cánh tại Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh; bãi biển Nha Trang và nhiều điểm vui chơi, tham quan luôn đông kín người, tạo nên không khí du lịch sôi động.

Hai ngày đầu nghỉ lễ, Khánh Hòa đón lượng lớn du khách

Hai ngày đầu nghỉ lễ, Khánh Hòa đón lượng lớn du khách

VOV.VN - Trong 2 ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, tỉnh Khánh Hòa đón lượng lớn du khách từ khắp nơi đến tham quan, nghỉ dưỡng. Các chuyến bay liên tục hạ cánh tại Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh; bãi biển Nha Trang và nhiều điểm vui chơi, tham quan luôn đông kín người, tạo nên không khí du lịch sôi động.

Huế đầu tư 80 tỷ đồng cho dự án chiếu sáng Kinh thành về đêm
Huế đầu tư 80 tỷ đồng cho dự án chiếu sáng Kinh thành về đêm

VOV.VN - UBND thành phố Huế đang nghiên cứu triển khai dự án chiếu sáng nghệ thuật khu vực Kinh thành Huế với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 80 tỷ đồng, góp phần chỉnh trang đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế đêm của địa phương.

Huế đầu tư 80 tỷ đồng cho dự án chiếu sáng Kinh thành về đêm

Huế đầu tư 80 tỷ đồng cho dự án chiếu sáng Kinh thành về đêm

VOV.VN - UBND thành phố Huế đang nghiên cứu triển khai dự án chiếu sáng nghệ thuật khu vực Kinh thành Huế với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 80 tỷ đồng, góp phần chỉnh trang đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế đêm của địa phương.

Săn Tour
Check-in
ĐỜI SỐNG
Ảnh của bạn
Check-in
Ẩm thực