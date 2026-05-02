Trình diễn chế biến cá ngừ đại dương tại Tuy Hòa thu hút hàng nghìn du khách

Sự kiện là nhịp cầu kết nối để quảng bá những sản phẩm đặc trưng, giới thiệu tiềm năng du lịch của địa phương. Qua đó, khẳng định và nâng tầm thương hiệu cá ngừ, tạo sản phẩm du lịch đặc trưng và hướng tới phát triển kinh tế biển bền vững.

Cá ngừ đại dương với người dân Phú Yên xưa và Đắk Lắk ngày nay không chỉ là sản vật mà còn là niềm tự hào, là nơi khởi phát và gìn giữ ngọn lửa nghề truyền thống. Khởi đầu từ năm 1994, trải qua bao thăng trầm, nghề câu cá ngừ đại dương đã không ngừng phát triển, vươn xa và đóng góp lớn cho nền kinh tế của vùng đất này.

Con cá ngừ nặng 70 kg do ngư dân phường Tuy Hoà câu được đã được các đầu bếp trình diễn, chế biến các món ăn.

Không chỉ dừng lại ở giá trị xuất khẩu giá trị cao, cá ngừ đại dương khi qua bàn tay tài hoa, tâm huyết của những người đầu bếp đã trở thành những tác phẩm nghệ thuật ẩm thực độc đáo. Những món ăn ấy mang đậm phong vị mặn mòi của biển, hòa quyện với cốt cách nồng hậu của con người Đắk Lắk, tạo nên một nét văn hóa đặc sắc. Đầu bếp Nguyễn Mạnh Thuật chia sẻ: "Đối với tôi, chú cá ngừ này không chỉ là nguyên liệu để chế biến món ăn mà nó còn thể hiện tinh thần, nhiệt huyết, tâm hồn của những ngư dân đi biển đánh bắt chú cá ngừ này lên. Vậy nên mình làm sao giữ nguyên vẹn giá trị của con cá cũng như thể hiện sự tươi ngon và tinh hoa của con cá đến với thực khách".

Tại buổi trình diễn, con cá ngừ có trọng lượng 70 kg, dài khoảng 160 cm do ngư dân phường Tuy Hòa câu được đã được các đầu bếp chế biến tại chỗ 3 món đặc trưng là cá ngừ sashimi, cá ngừ lúc lắc và cá ngừ nấu lá é phục vụ tại chỗ người dân và du khách. Với những du khách tham dự buổi trình diễn thì họ đã biết đến cá ngừ nhưng lần đầu tiên xem cách các đầu bếp chế biến cá ngừ, được nghe câu chuyện về cá ngừ và được thưởng thức cá ngừ tại chỗ thực sự là trải nghiệm thú vị. Còn những người dân thì qua sự kiện này họ mong muốn tiếp tục quảng bá hình ảnh con người và sản vật cá ngừ địa phương.

"Thưởng thức món này đúng là lần đầu tiên, ăn mà cảm thấy thịt nó mềm và nó rất là ngon, rất tuyệt vời".

Các đầu bếp trình diễn chế biến cá ngừ trong không gian mở để người dân và du khách trải nghiệm.

"Lễ hội kích cầu du lịch hôm nay làm cho người dân cảm thấy cần lan tỏa nhiều hơn những hình ảnh như thế này đến với bạn bè các tỉnh khác cũng như nước ngoài, làm phát triển hơn về du lịch, về kinh tế cũng như phương diện khác".

Tại không gian trưng bày, người dân và du khách còn được thưởng thức các món ăn được chế biến từ cá ngừ như cá ngừ nướng đá, cá ngừ xông rượu quán đế, lườn cá ngừ nướng... Đồng thời, chương trình còn có các làn điệu dân ca, bài chòi, hò bả trạo - nét văn hóa đặc trưng của miền biển.

Theo Ban tổ chức, đây là lần đầu tiên không gian trưng bày, trình diễn về cá ngừ được tổ chức để mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm thú vị về cá ngừ. Sự có mặt của hàng ngàn người dân và du khách tại Tuy Hòa trong dịp lễ 30/4 và 1/5 tham gia sự kiện này cho thấy sức hút của sản phẩm du lịch đặc trưng này. Theo ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk, từ thành công này, ngành sẽ tiếp tục hoàn thiện sản phẩm du lịch về cá ngừ thành một sản phẩm đặc trưng của tỉnh: "Chúng tôi muốn giới thiệu đặc sản đặc trưng nhất ở phía Đông là các món ăn từ cá ngừ và cũng tôn vinh nghề câu cá ngừ của quê hương tỉnh Đắk Lắk. Từ đó xây dựng thành một trong những sản phẩm để kích cầu và phát triển du lịch trong thời gian tới".

Người dân và du khách háo hức thưởng thức món cá ngừ tươi ngon ngay tại chỗ.

Từ những con sóng bạc đầu nơi đại dương xa xôi đến bàn tay khéo léo của những người đầu bếp tài hoa, cá ngừ đại dương đã trải qua một hành trình đầy tự hào. Đó cũng là hành trình của văn hóa, nơi mà mỗi món ăn không chỉ mang hương vị mà còn chứa đựng câu chuyện, bản sắc và tâm hồn của người dân Đắk Lắk để khi du khách đến phía Đông Đắk Lắk là đến với câu chuyện về cá ngừ và thưởng thức các đặc sản từ cá ngừ - tinh hoa của biển cả.