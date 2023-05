Khách đến Phú Quốc sụt giảm, đâu là nguyên nhân chính?

Giá vé máy bay không công bằng với Phú Quốc?

Theo lãnh đạo UBND TP. Phú Quốc, lượng khách đến Phú Quốc dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm nay giảm so với cùng kỳ năm ngoái khoảng 11%. Đến sau kỳ nghỉ lễ, lượng khách đến Phú Quốc vẫn ở mức thấp. Theo ước tính sơ bộ của Hội Đầu tư phát triển du lịch Phú Quốc, ước tính công suất phòng trung bình trong cuối tuần vừa qua của các khách sạn thành viên chỉ ở mức 18-25%.

Ông Huỳnh Quang Hưng - Chủ tịch UBND TP. Phú Quốc chủ trì cuộc họp chiều 15/5.

Lý giải nguyên nhân lượng khách giảm, ông Huỳnh Quang Hưng – Chủ tịch UBND TP. Phú Quốc cho rằng lý do đầu tiên là do giá vé máy bay từ các địa phương đến Phú Quốc cao hơn so với cùng thời điểm năm ngoái. Theo ông Hưng, cần có giải pháp để giá vé máy bay phù hợp, cân đối với các chi phí khác của du khách khi đến Phú Quốc. "Không thể nào dịch vụ ở Phú Quốc giảm giá mà giá vé máy bay đến Phú Quốc không giảm, hoặc ngược lại. Như thế là không công bằng, không phù hợp, không sòng phẳng. Làm sao đó các hãng bay cùng với hiệp hội du lịch và cơ sở kinh doanh du lịch ở Phú Quốc có trao đổi, thảo luận để có giá vé hợp lý nhất".

Ngoài ra, ông Hưng cũng khẳng định chưa có thông tin chính xác về việc tăng giá dịch vụ từ 2-3 lần tại Phú Quốc: "Đồng ý là có tăng giá, nhưng không tăng cao như vậy. Hiện nay chi phí tăng vì một số nguyên liệu, thực phẩm ở Phú Quốc phải nhập từ đất liền, như TP.HCM, Đồng bằng sông Cửu Long thậm chí từ Hà Nội".

Vé máy bay không phải nguyên nhân chính

Tuy nhiên bà Lê Thị Hải Châu, Tổng thư ký Hội Đầu tư phát triển du lịch Phú Quốc cho rằng vé máy bay giá cao không phải nguyên nhân chính khiến lượng khách đến Phú Quốc sụt giảm. Bằng chứng là giá vé các chuyến bay đến Phú Quốc gần đây đã giảm, nhưng công suất lưu trú tại Phú Quốc vẫn rất thấp.

"Ngoài yếu tố không nhỏ là dịch chuyển thị trường du lịch thì nguyên nhân sâu xa là giá vé máy bay không ổn định, khiến cho các đại lý lữ hành khó tổ chức tour đưa khách đến Phú Quốc. Sự bất ổn này làm cho chi phí của chuyến du lịch đến Phú Quốc vẫn cao, chi phí cho khách đoàn trung bình dao động từ 8-10 triệu đồng/người cho kỳ nghỉ 3 ngày 2 đêm tại một khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, khiến Phú Quốc không cạnh tranh được với các điểm đến như Nha Trang, Đà Nẵng đang chỉ ở mức 5-7 triệu đồng/người".

Bà Lê Thị Hải Châu phát biểu tại cuộc họp.

Nguyên nhân thứ 2 theo bà Lê Thị Hải Châu là Phú Quốc đang "mắc kẹt" trong việc thu hút khách quốc tế, khi một số đường bay từ Ấn Độ, Hong Kong (Trung Quốc) đang gián đoạn, còn chuyến bay từ Hàn Quốc thì giá vé cao. "Đáng tiếc là nhận diện về thị trường Phú Quốc đang kém đi, kém hơn Nha Trang và Đà Nẵng. Phú Quốc thiếu vắng truyền thông có bản sắc và liên tục để duy trì nhận biết của khách quốc tế".

Một nguyên nhân nữa, do không nắm được lịch mở đường bay và số chuyến bay đến Phú Quốc, trong khi các chuyến bay charter ngưng khai thác, nên doanh nghiệp, nhà đầu tư ở Phú Quốc rất khó triển khai các chiến lược tiếp thị. "Các tác động diễn ra đồng thời khiến cho thị trường Phú Quốc gặp khó khăn, vì vậy phải tháo gỡ từng điểm một" - bà Lê Thị Hải Châu cho biết.

Ông Trương Công Tâm – Chủ tịch Hội Hướng dẫn viên chuyên nghiệp Phú Quốc cho rằng công tác quản lý dịch vụ du lịch tại Phú Quốc còn nhiều hạn chế, cũng là nguyên nhân khiến du khách nản lòng.

Theo ông Tâm, phải thừa nhận ngành du lịch Phú Quốc vẫn còn nhiều bất cập, như một số xe vận chuyển khách du lịch nhỏ lẻ, chộp giật cố ý lấy giá thấp, tư vấn không đúng để lôi kéo khách, sau đó đưa vào các trung tâm mua sắm và những cơ sở kinh doanh không đúng chuẩn. Hoặc ở chợ đêm Phú Quốc thì tình trạng xe taxi, xe điện đậu tràn lan gây mất trật tự. Hay ở các bến tàu phía Nam đảo Phú Quốc, nhiều tàu làm chưa đúng quy định theo an toàn hàng hải, xe chở khách vừa đến cảng thì hàng chục người ùa ra, vây lấy khách để bán hàng. "Chúng ta là điểm du lịch lớn mà những vấn đề đó không giải quyết thì gây bức xúc cho du khách. Đây là những vấn đề đã tồn tại từ lâu chứ không phải mới đây" – ông Trương Công Tâm phát biểu tại cuộc họp./.