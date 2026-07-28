Khách quốc tế đổ xô đến Busan vì điều gì?

Theo dữ liệu của Google Trends tháng 7/2026, lưu lượng tìm kiếm của người dùng với cụm từ "Busan" trong năm qua đã tăng khoảng 50% so với năm trước. Sự quan tâm đến Busan rõ rệt hơn tại các thị trường Đông Bắc Á, như Nhật Bản hay Đài Loan (Trung Quốc)...

Xu hướng du lịch này cũng được ghi nhận trong một số dữ liệu phân tích khác. Công ty nghiên cứu Yanolja đã phân tích hơn 11.000 bài đăng du lịch trên mạng xã hội Xiaohongshu của Trung Quốc và 18.000 bài đánh giá trên nền tảng du lịch Ctrip, kết quả là Busan đứng đầu trong số 8 thành phố châu Á về sự hài lòng của khách du lịch Trung Quốc, vượt qua Tokyo và Singapore.

Làng văn hóa Gamcheon là điểm đến nổi bật tại Busan, Hàn Quốc

Thống kê từ Cơ quan Du lịch Busan về lượng khách du lịch cũng cho thấy sự tăng trưởng tương đồng với các dữ liệu về xu hướng tìm kiếm. Vào năm ngoái, đã có 3,6 triệu lượt khách du lịch nước ngoài đến Busan, tăng 24,4%, và là lần đầu tiên con số này vượt mốc 3 triệu kể từ khi thống kê chính thức từ năm 2014. Thậm chí một từ khóa mới là "Busan Fever" (tạm dịch: Cơn sốt Busan) đã lan rộng trong cộng đồng du lịch từ Trung Quốc, Nhật Bản cho đến các khu vực khác ở châu Á.

Sự tăng trưởng tiếp tục diễn ra trong năm nay, với 1,02 triệu lượt khách đến thăm Busan chỉ trong quý I/2026, lập kỷ lục mới về tốc độ vượt mốc 1 triệu khách nhanh nhất tại thành phố này. Tổng số khách quốc tế đến Busan trong 5 tháng đầu năm đã đạt trên 1,93 triệu lượt, tăng khoảng 40% so với năm trước. Dự báo ​​lượng khách quốc tế đến Busan có thể vượt mốc 5 triệu lượt trong năm nay.

Bãi biển Haeundae tại thành phố Busan, Hàn Quốc

Trong 5 tháng đầu năm 2026, du khách quốc tế đã chi tiêu hơn 300 triệu USD tại Busan, tăng 56% so với cùng kỳ năm ngoái. Việc du khách lưu trú dài ngày tại Busan cũng quan trọng không kém sự gia tăng số lượng du khách, bởi mỗi ngày, mỗi vị khách lưu lại thành phố sẽ tạo ra thêm chi tiêu cho khách sạn, nhà hàng, phương tiện giao thông và mua sắm.

Các điểm du lịch lớn và các nhà bán lẻ tại Busan ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ về chi tiêu của du khách nước ngoài. Ví dụ, doanh thu từ khách nước ngoài tại các trung tâm mua sắm như Lotte Hotel Signiel Busan và L7 Haeundae lần lượt tăng 60% và 82%, còn tại Lotte Department Store Busan Main cũng ghi nhận doanh thu tăng vọt 125%.

Bên cạnh chi phí dễ chịu hơn Seoul, yếu tố tạo nên "cơn sốt Busan" là phong cảnh độc đáo của thành phố, nơi trung tâm đô thị giao thoa với vùng biển. Cùng với những địa điểm nổi tiếng như bãi biển Haeundae, biển Gwangalli hay làng văn hóa Gamcheon, Busan đã phát triển nhiều hoạt động trải nghiệm độc đáo cho du khách, như tàu hỏa ngắm cảnh ở công viên Blue Line Park, đài quan sát BUSAN X the SKY trên tòa nhà cao nhất thành phố hay các tour du thuyền ngắm biển và pháo hoa... Qua đó, Busan đã được nâng cấp từ điểm đến "để ngắm nhìn" thành điểm đến "để tận hưởng".

Công viên Blue Line Park gần khu vực Haeundae, thành phố Busan

Báo cáo của Yanolja Research đánh giá Busan là "mô hình mới cho thành phố du lịch trải nghiệm dựa trên thiên nhiên và biển", khi nơi này dần trở thành một điểm đến giải trí hướng đến trải nghiệm, kết hợp giữa cảnh quan, giao thông và phong cảnh biển.

Theo các chuyên gia, sức hút của du lịch Busan đã tăng lên khi nhu cầu của du khách quốc tế chuyển dịch khỏi Seoul và phân tán đến các khu vực như Gyeongju và Sokcho, kết hợp với các lợi thế của Busan như hạ tầng giao thông tốt, vị trí ven biển và các sự kiện văn hóa như Liên hoan phim quốc tế Busan hay những sự kiện lớn, như concert của nhóm nhạc nổi tiếng BTS gần đây.

Khả năng tiếp cận thuận lợi cũng là thế mạnh giúp Busan thu hút khách quốc tế, nhất là từ các thị trường gần, với Sân bay quốc tế Gimhae hoặc bằng tàu cao tốc KTX từ các sân bay ở Incheon hoặc Gimpo. Đối với du lịch tàu biển, Busan cũng là một điểm dừng chân trên các hải trình bắt đầu từ Thượng Hải (Trung Quốc) đi qua Jeju và đến Busan, cũng như tuyến nối Busan với Nagasaki (Nhật Bản) và Đài Loan (Trung Quốc).