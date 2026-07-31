Khánh Hòa đón hơn 15 triệu lượt khách du lịch sau 7 tháng

Tính chung 7 tháng, Khánh Hòa đón hơn 15 triệu lượt khách, tăng gần 39% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 5,5 triệu lượt, tăng hơn 67%. Tổng doanh thu du lịch ước đạt hơn 82.000 tỷ đồng, tăng gần 22%; công suất sử dụng phòng lưu trú bình quân đạt hơn 63%.

Festival Biển Khánh Hòa 2026 với chủ đề "Sắc màu đại dương - Vươn tầm quốc tế" thu hút đông đảo du khách

Động lực quan trọng của tăng trưởng là chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch được tổ chức liên tục trong tháng 7, nổi bật là Festival Biển Khánh Hòa 2026 với chủ đề "Sắc màu đại dương - Vươn tầm quốc tế". Chỉ trong 3 ngày chính thức diễn ra lễ hội, Khánh Hòa đón gần 790 nghìn lượt khách, doanh thu du lịch đạt hơn 1.300 tỷ đồng.

Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, sắp tới sẽ khai trương đường bay thẳng Đồng Hới - Cam Ranh, kết nối du lịch Quảng Trị- Khánh Hòa; triển khai các giải pháp thu hút khách Trung Quốc, phát triển nguồn nhân lực tiếng Nga phục vụ du lịch; hoàn thiện chính sách phát triển du lịch cộng đồng; hoàn thiện hồ sơ công nhận Khu du lịch quốc gia Bắc bán đảo Cam Ranh. Đây là những giải pháp quan trọng nhằm đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường và hướng tới mục tiêu phát triển du lịch bền vững.

Du lịch tỉnh Khánh Hòa tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ

"Chúng tôi hy vọng sắp tới sẽ đón được dòng khách Trung Quốc rất lớn, đồng thời tiếp tục mở rộng các thị trường quốc tế khác và chú trọng thị trường nội địa. Sở sẽ tiếp tục tìm kiếm các đối tác để tổ chức thêm nhiều hoạt động, nhiều sự kiện nhằm kích cầu du lịch. Chúng tôi xác định văn hóa là nền tảng, là động lực cho phát triển kinh tế du lịch bền vững" - bà Thái Thị Lệ Hằng nói.