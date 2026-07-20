English
/ DU LỊCH
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bế mạc Festival Biển Khánh Hòa 2026: Lan tỏa khát vọng vươn tầm quốc tế

Thứ Hai, 08:31, 20/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN -Tối 19/7, Festival Biển Khánh Hòa 2026 chính thức khép lại sau ba ngày sôi động với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch đặc sắc. Thành công của sự kiện góp phần quảng bá hình ảnh Khánh Hòa sau hợp nhất, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác, tạo nền tảng để địa phương đăng cai các sự kiện quốc tế.

Điểm nhấn của Festival là chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu với sự tham gia của các nghệ sĩ trong nước và các đoàn nghệ thuật quốc tế; lễ hội Carnival, diễu hành xe hoa kết hợp trình diễn mô tô phân khối lớn và ô tô cổ tạo nên không khí sôi động, khác biệt; hàng chục hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, ẩm thực đã được tổ chức  tại nhiều địa phương, thu hút đông đảo người dân và du khách.

be mac festival bien khanh hoa 2026 lan toa khat vong vuon tam quoc te hinh anh 1
Điểm nhấn của Festival là chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu với sự tham gia của các nghệ sĩ trong nước và các đoàn nghệ thuật quốc tế

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, Trưởng Ban Tổ chức Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 khẳng định, sự kiện đã mang đến không gian hội tụ của văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch; ca ngợi vẻ đẹp của văn hóa và con người Khánh Hòa; khơi dậy tình yêu và niềm tự hào về biển, đảo quê hương; lan tỏa thông điệp phát triển xanh, phát triển bền vững và khát vọng vươn ra biển lớn: “Tôi tin tưởng chắc chắn rằng những trải nghiệm đẹp tại Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 sẽ tiếp tục đưa bạn bè trong nước và quốc tế đến gần hơn với Khánh Hòa; để mỗi lần trở lại là một lần cảm nhận sâu sắc hơn vẻ đẹp của vùng đất, con người, văn hóa và khát vọng phát triển của quê hương biển đảo. Khánh Hòa luôn luôn rộng mở vòng tay chào đón bạn bè bốn phương và mong được gặp lại quý vị trong những mùa Festival Biển tiếp theo - nơi biển vẫn xanh, tình người vẫn nồng hậu và khát vọng vươn ra biển lớn sẽ tiếp tục được viết nên bằng những sắc màu mới”.

be mac festival bien khanh hoa 2026 lan toa khat vong vuon tam quoc te hinh anh 2
Ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa

Từ những giá trị tạo dựng được, Festival tiếp tục trở thành nhịp cầu kết nối, mở ra nhiều cơ hội hợp tác về đầu tư, thương mại, văn hóa và du lịch giữa Khánh Hòa với các địa phương, đối tác trong nước và quốc tế. Ban Tổ chức kỳ vọng mỗi du khách sẽ trở thành một "đại sứ" quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Khánh Hòa đến với bạn bè khắp nơi. Phát huy thành công của Festival Biển, thời gian tới Khánh Hòa sẽ tiếp tục đăng cai nhiều sự kiện quy mô quốc tế, trong đó có vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 73 (Miss World) và Hoa hậu Hoàn vũ Miss Cosmo.

be mac festival bien khanh hoa 2026 lan toa khat vong vuon tam quoc te hinh anh 3
Tỉnh Khánh Hòa tiếp tục đổi mới Festiva Biển

Tỉnh Khánh Hòa cũng đặt mục tiêu tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức để Festival Biển trở thành thương hiệu văn hóa biển mang tầm quốc tế, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch, thu hút đầu tư và hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

UBND tỉnh Khánh Hòa đã vinh danh, khen thưởng 28 doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho thành công của Festival Biển Khánh Hòa năm 2026; đồng thời sẽ tiếp tục khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức sự kiện.

dieu-hanh.jpg

Rực rỡ sắc màu lễ hội đường phố tại Festival Biển Khánh Hòa 2026

VOV.VN - Chiều 18/7, đường Trần Phú, phường Nha Trang rực rỡ sắc màu với lễ hội đường phố trong khuôn khổ Festival Biển Khánh Hòa 2026. Gần 1.500 nghệ sĩ, diễn viên, vũ công, thiếu nhi cùng các hoa hậu, á hậu trong nước và quốc tế mang đến những màn trình diễn carnival sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách.

nong-san-4.jpg

Festival Biển kết nối nông sản Khánh Hòa sau một năm hợp nhất

VOV.VN - Festival Biển Khánh Hòa 2026 không chỉ là ngày hội văn hóa, du lịch mà còn mở ra không gian kết nối các vùng sản xuất sau 1 năm hợp nhất Khánh Hòa - Ninh Thuận. Tuần lễ Nông sản và sản phẩm OCOP là điểm nhấn, quy tụ nhiều đặc sản lần đầu cùng mang thương hiệu Khánh Hòa.

Thái Bình/VOV-Tây Nguyên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Lễ khai mạc Festival Biển Khánh Hòa 2026
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Lễ khai mạc Festival Biển Khánh Hòa 2026

VOV.VN - Tối 17/7, tại Quảng trường 2/4 (phường Nha Trang), Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự và phát biểu tại Lễ khai mạc Festival Biển Khánh Hòa 2026.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Lễ khai mạc Festival Biển Khánh Hòa 2026

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Lễ khai mạc Festival Biển Khánh Hòa 2026

VOV.VN - Tối 17/7, tại Quảng trường 2/4 (phường Nha Trang), Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự và phát biểu tại Lễ khai mạc Festival Biển Khánh Hòa 2026.

Săn Tour
Check-in
ĐỜI SỐNG
Ảnh của bạn
Check-in
Ẩm thực