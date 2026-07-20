Bế mạc Festival Biển Khánh Hòa 2026: Lan tỏa khát vọng vươn tầm quốc tế

Điểm nhấn của Festival là chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu với sự tham gia của các nghệ sĩ trong nước và các đoàn nghệ thuật quốc tế; lễ hội Carnival, diễu hành xe hoa kết hợp trình diễn mô tô phân khối lớn và ô tô cổ tạo nên không khí sôi động, khác biệt; hàng chục hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, ẩm thực đã được tổ chức tại nhiều địa phương, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Điểm nhấn của Festival là chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu với sự tham gia của các nghệ sĩ trong nước và các đoàn nghệ thuật quốc tế

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, Trưởng Ban Tổ chức Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 khẳng định, sự kiện đã mang đến không gian hội tụ của văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch; ca ngợi vẻ đẹp của văn hóa và con người Khánh Hòa; khơi dậy tình yêu và niềm tự hào về biển, đảo quê hương; lan tỏa thông điệp phát triển xanh, phát triển bền vững và khát vọng vươn ra biển lớn: “Tôi tin tưởng chắc chắn rằng những trải nghiệm đẹp tại Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 sẽ tiếp tục đưa bạn bè trong nước và quốc tế đến gần hơn với Khánh Hòa; để mỗi lần trở lại là một lần cảm nhận sâu sắc hơn vẻ đẹp của vùng đất, con người, văn hóa và khát vọng phát triển của quê hương biển đảo. Khánh Hòa luôn luôn rộng mở vòng tay chào đón bạn bè bốn phương và mong được gặp lại quý vị trong những mùa Festival Biển tiếp theo - nơi biển vẫn xanh, tình người vẫn nồng hậu và khát vọng vươn ra biển lớn sẽ tiếp tục được viết nên bằng những sắc màu mới”.

Ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa

Từ những giá trị tạo dựng được, Festival tiếp tục trở thành nhịp cầu kết nối, mở ra nhiều cơ hội hợp tác về đầu tư, thương mại, văn hóa và du lịch giữa Khánh Hòa với các địa phương, đối tác trong nước và quốc tế. Ban Tổ chức kỳ vọng mỗi du khách sẽ trở thành một "đại sứ" quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Khánh Hòa đến với bạn bè khắp nơi. Phát huy thành công của Festival Biển, thời gian tới Khánh Hòa sẽ tiếp tục đăng cai nhiều sự kiện quy mô quốc tế, trong đó có vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 73 (Miss World) và Hoa hậu Hoàn vũ Miss Cosmo.

Tỉnh Khánh Hòa tiếp tục đổi mới Festiva Biển

Tỉnh Khánh Hòa cũng đặt mục tiêu tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức để Festival Biển trở thành thương hiệu văn hóa biển mang tầm quốc tế, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch, thu hút đầu tư và hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

UBND tỉnh Khánh Hòa đã vinh danh, khen thưởng 28 doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho thành công của Festival Biển Khánh Hòa năm 2026; đồng thời sẽ tiếp tục khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức sự kiện.

Rực rỡ sắc màu lễ hội đường phố tại Festival Biển Khánh Hòa 2026 VOV.VN - Chiều 18/7, đường Trần Phú, phường Nha Trang rực rỡ sắc màu với lễ hội đường phố trong khuôn khổ Festival Biển Khánh Hòa 2026. Gần 1.500 nghệ sĩ, diễn viên, vũ công, thiếu nhi cùng các hoa hậu, á hậu trong nước và quốc tế mang đến những màn trình diễn carnival sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách.