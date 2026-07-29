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Mở đường bay Đồng Hới - Cam Ranh, tăng kết nối du lịch Quảng Trị - Khánh Hòa

Thứ Tư, 19:58, 29/07/2026
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VOV.VN - Từ ngày 16/8, Quảng Trị và Khánh Hòa sẽ được kết nối bằng đường bay thẳng Đồng Hới - Cam Ranh do Sun PhuQuoc Airways khai thác. Thông tin được công bố tại Hội nghị giới thiệu đường bay mới và các hoạt động Ngày Văn hóa, Du lịch Khánh Hòa tại Quảng Trị năm 2026, diễn ra ngày 29/7 tại phường Bắc Nha Trang.

Đường bay sử dụng tàu bay Airbus A320 NEO, khai thác 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ Ba, thứ Sáu và Chủ Nhật. Tuyến bay góp phần rút ngắn thời gian di chuyển giữa Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và du khách, đồng thời mở ra cơ hội liên kết phát triển du lịch giữa hai địa phương.

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Tỉnh Khánh Hòa giới thiệu Ngày Văn hóa, Du lịch Khánh Hòa tại Quảng Trị năm 2026 với chủ đề "Khánh Hòa - Quảng Trị: Kết nối di sản, vươn tầm biển xanh"

Ông Lã Vĩnh Nam, Giám đốc Kinh doanh Sun PhuQuoc Airways cho biết: "Chúng tôi sẽ nghiên cứu để xây dựng các chương trình, chính sách dành cho từng nhóm đối tượng cụ thể. Chẳng hạn, cư dân của tỉnh có thể sẽ được hưởng những chính sách ưu đãi riêng. Vào những thời điểm nhất định, chúng tôi cũng sẽ triển khai các chương trình khuyến mại, giảm giá; thậm chí nghiên cứu những chương trình ưu đãi đặc biệt. Đối với đường bay mới, dù hiện chưa áp dụng chương trình khuyến mại, nhưng chúng tôi tin rằng mức giá hiện nay đã rất hấp dẫn".

Việc mở đường bay diễn ra trong bối cảnh du lịch Khánh Hòa tăng trưởng mạnh. Trong 7 tháng qua, địa phương ước đón gần 15,1 triệu lượt khách, tăng gần 39% so với cùng kỳ năm trước; trong đó khách quốc tế đạt khoảng 5,5 triệu lượt, tăng hơn 67%. Đường bay mới được kỳ vọng sẽ mở rộng thị trường khách nội địa, đồng thời tạo điều kiện để hai địa phương xây dựng các tour liên vùng, kết nối du lịch biển, nghỉ dưỡng của Khánh Hòa với các giá trị lịch sử, văn hóa và sinh thái của Quảng Trị.

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Thời gian qua, thị trường hàng không và du lịch phát triển tốt

Ông Phạm Minh Nhựt, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết: "Quảng Trị là vùng đất rất phù hợp để phát triển các sản phẩm du lịch kết hợp với du lịch văn hóa, lịch sử. Hiện nay, các doanh nghiệp lữ hành đã xây dựng các gói sản phẩm để chuẩn bị phục vụ du khách khi đường bay đi vào khai thác. Việc liên kết với Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Trị cũng rất thuận lợi, góp phần đẩy mạnh truyền thông điểm đến, kết nối du lịch giữa Khánh Hòa và Quảng Trị, hình thành những sản phẩm du lịch đặc thù".

Cùng với mở đường bay mới kết nối Quảng Trị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa cũng giới thiệu Ngày Văn hóa, Du lịch Khánh Hòa tại Quảng Trị năm 2026 với chủ đề "Khánh Hòa - Quảng Trị: Kết nối di sản, vươn tầm biển xanh", diễn ra từ ngày 14 đến 18/8. Chương trình gồm các hoạt động quảng bá điểm đến, giới thiệu sản phẩm du lịch, OCOP, ký kết hợp tác phát triển văn hóa, thể thao, du lịch và khảo sát điểm đến để xây dựng các sản phẩm liên kết.

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Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa

Theo bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, năm 2027 sẽ diễn ra nhiều sự kiện quan trọng như kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và Năm Du lịch Quốc gia tại Quảng Trị. Vì vậy, việc mở đường bay cùng các hoạt động hợp tác giữa hai địa phương được triển khai ngay từ năm nay nhằm tạo đà thu hút du khách và chuẩn bị các sản phẩm du lịch liên vùng.

"Việc mở đường bay này cũng là cơ hội để đón đầu hai sự kiện quan trọng sắp tới. Từ đó, tôi tin rằng hai địa phương sẽ xây dựng được nhiều sản phẩm du lịch mới, kết hợp du lịch về nguồn với hành trình khám phá di sản, qua đó quảng bá hiệu quả hơn các sản phẩm du lịch của mỗi địa phương", bà Hằng khẳng định.

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Hội nghị giới thiệu đường bay mới và các hoạt động Ngày Văn hóa, Du lịch Khánh Hòa tại Quảng Trị

Việc khai trương đường bay cùng chuỗi hoạt động xúc tiến du lịch được kỳ vọng sẽ tăng cường liên kết giữa Quảng Trị và Khánh Hòa, mở rộng nguồn khách, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao sức cạnh tranh của du lịch hai địa phương. Ngay trong giai đoạn đầu mở bán, đường bay đã ghi nhận gần 1.000 lượt khách đặt vé. Chuyến bay đầu tiên dự kiến được đón tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh vào ngày 16/8.

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Du lịch Khánh Hòa khởi sắc sau một năm hợp nhất

VOV.VN - Sau một năm hợp nhất, du lịch Khánh Hòa đang có những chuyển biến tích cực khi không gian phát triển được mở rộng, các điểm đến phía Nam tỉnh ngày càng thu hút du khách. Festival Biển Khánh Hòa 2026 góp phần quảng bá giá trị văn hóa, du lịch, tạo động lực kết nối phát triển giữa các khu vực.

Thái Bình/VOV-Tây Nguyên
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