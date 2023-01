Khánh Hòa sẵn sàng đón khách du lịch Trung Quốc

Từ nay đến hết tháng 1/2023, dự kiến có 6 chuyến bay thuê bao chuyến từ Trung Quốc đến tỉnh Khánh Hòa. Chuyến bay đầu tiên từ sân bay Song Lưu, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đến sân bay Cam Ranh ngày 22/1, tức mùng 1 Tết Quý Mão.

Đa phần khách là người Việt Nam trở về nước và các doanh nhân Trung Quốc sang Khánh Hòa để nối lại việc kinh doanh. Hiện, các doanh nghiệp chuyên đón khách Trung Quốc đang khảo sát, đàm phán các dịch vụ, dự kiến đến cuối tháng 3 tới, lượng khách thị trường này mới tăng trở lại.

Vừa qua, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có chỉ thị tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, ngành du lịch đã sẵn sàng đón khách an toàn. Ngành y tế tỉnh Khánh Hòa cũng sẵn sàng phương tiện, nhân lực để ứng phó với tình huống dịch bệnh xảy ra. Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế tỉnh Khánh Hòa phối hợp Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh và các đơn vị liên quan tăng cường giám sát, phòng, chống dịch trên địa bàn.

Tỉnh Khánh Hòa đón thành công, an toàn nhiều đoàn khách quốc tế.

Tại Sân bay quốc tế Cam Ranh, du khách đến từ Trung Quốc đến sẽ được bố trí một lối đi riêng, tất cả hành khách phải mang khẩu trang và được kiểm soát thân nhiệt. Nhà ga quốc tế Cam Ranh đảm bảo thông thoáng không gây ứ đọng hành khách tại khu vực kiểm soát. Bác sỹ Lê Văn Tùng, Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế tỉnh Khánh Hòa mong muốn, các cơ quan, ban, ngành phối hợp đồng bộ, đảm bảo an toàn cho người dân vui Xuân đón Tết.

Bác sỹ Lê Văn Tùng cho biết: “Bố trí một đường đi riêng để phân luồng, yêu cầu 100% hành khách phải mang khẩu trang, sát khuẩn tay nhanh. Cán bộ kiểm dịch giám sát về thể trạng, có nghi ngờ sốt, ho, khó thở... kiểm dịch viên đưa vào cách ly tạm thời, lấy mẫu xét nghiệm. Trong trường hợp có dương tính, Trung Kiểm dịch y tế quốc tế vận chuyển hành khách đến cơ sở cách ly và điều trị theo đúng quy định".

Kiểm tra y tế đối với du khách đến tỉnh Khánh Hòa

Sau gần 3 năm bị gián đoạn, việc Trung Quốc “mở cửa” trở lại là tín hiệu vui đối với du lịch tỉnh Khánh Hòa. Với cơ sở vật chất hiện có, cùng kinh nghiệm phục vụ khách trước đây, ngành du lịch Khánh Hòa tự tin, sẵn sàng đón khách trở lại.

Tuy vậy, các doanh nghiệp du lịch cần rà soát dịch vụ lưu trú, nhà hàng, huy động và đào tạo thêm nhân lực du lịch…

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị đã có 2 văn bản chỉ đạo các cơ sở du lịch tăng cường phòng, chống dịch Covid-19. Các cơ sở lưu trú bố trí phòng cách ly y tế tạm thời cho khách du lịch nhập cảnh nếu bị mắc Covid-19, phối hợp ngay với cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch.

Theo bà Thanh, ngoài yếu tố an toàn thì du lịch Khánh Hòa phải có những sản phẩm đặc thù, đặc sắc và hấp dẫn. Chúng tôi cũng mong muốn các cơ sở kinh doanh du lịch làm mới lại hoàn toàn về sản phẩm. Làm mới về thị trường khách du lịch mà doanh nghiệp sẽ xúc tiến, để phục vụ chu đáo, đảm bảo được chất lượng dịch vụ.

Khách Trung Quốc đến Khánh Hòa thời điểm trước dịch Covid-19

Khánh Hòa là một trong những địa phương tiên phong mở cửa hoạt động du lịch với thị trường khách quốc tế sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát nên có nhiều kinh nghiệm đón khách. Hiện nay, thị trường khách du lịch quốc tế đang khởi sắc, tỉnh Khánh Hòa đang phục vụ tốt các thị trường như Hàn Quốc, các quốc gia Trung Á…

Việc đón khách Trung Quốc đảm bảo an toàn sẽ là cơ hội để tỉnh này khôi phục các hoạt động du lịch, đảm bảo an sinh xã hội. Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, tỉnh đã yêu cầu ngành du lịch và các đơn vị liên quan phải đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

“Chúng tôi đã trao đổi với Sở Du lịch phải phân luồng khách ở các quốc gia đã kiểm soát được dịch trước, rồi đến những quốc gia vừa mới mở cửa. Phải có sự kiểm soát để bố trí các tour tuyến, các nơi lưu trú thật sự phù hợp. Để làm sao khách của nước này không ngại khách nước khác. Lúc đó, tất cả khách quốc tế đều được đến Nha Trang- Khánh Hòa" - ông Nguyễn Tấn Tuân cho biết./.