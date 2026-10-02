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Khánh Hòa tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự trong phát triển du lịch

Thứ Sáu, 20:47, 02/10/2026
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VOV.VN - Ngày 2/10, tại hội nghị triển khai Chỉ thị số 24 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự trong hoạt động du lịch, tỉnh Khánh Hòa yêu cầu chủ động phòng ngừa tội phạm, quản lý người nước ngoài, đầu tư “núp bóng” và bảo đảm an toàn cho du khách.

Tại hội nghị, các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp du lịch Khánh Hòa đều nhất trí, công tác bảo đảm an ninh, trật tự luôn gắn với quá trình phát triển các dự án du lịch, nhất là tại khu vực biển, đảo. Trong bối cảnh mới, cần tập trung quản lý hoạt động của tổ chức, cá nhân nước ngoài; phòng ngừa tội phạm, gian lận thương mại và các hành vi ảnh hưởng đến quyền lợi, an toàn của du khách. Các cơ quan chuyên môn của tỉnh cần chú ý các lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng, thuế, thương mại và không gian mạng; kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp đầu tư “chui”, đầu tư “núp bóng”, lừa đảo, chèo kéo, ép giá du khách.

khanh hoa tang cuong bao dam an ninh, trat tu trong phat trien du lich hinh anh 1
Du lịch được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của Khánh Hòa

Để đảm bảo an ninh trật tự du lịch ở địa bàn sôi động như Khánh Hòa, lực lượng Công an được xác định là nòng cốt, có trách nhiệm nhận diện sớm nguy cơ, phối hợp phòng, chống các loại tội phạm mạng, tội phạm xuyên quốc gia và quản lý người nước ngoài. Ngành văn hóa, thể thao và du lịch tăng cường quản lý cơ sở lưu trú, lữ hành, hướng dẫn viên, gắn bảo đảm an ninh, an toàn với chất lượng điểm đến.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên yêu cầu các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa Chỉ thị số 24 thành nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; thực hiện phương châm “4 rõ”: rõ khâu sơ hở, rõ vấn đề nổi lên, rõ nội dung phối hợp và rõ trách nhiệm của từng đơn vị. Đồng thời, thiết lập cơ chế chia sẻ thông tin hai chiều, xác định rõ đầu mối tiếp nhận, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp và thời hạn xử lý khi phát sinh vụ việc.

khanh hoa tang cuong bao dam an ninh, trat tu trong phat trien du lich hinh anh 2
Lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện đường thủy trên vịnh Nha Trang.

“Cộng đồng doanh nghiệp, nâng cao trách nhiệm tự phòng, tự quản và tự bảo vệ doanh nghiệp không chỉ là đối tượng quản lý, phải đối tác của chính quyền trong việc xây dựng một môi trường đảm bảo an toàn, lành mạnh. Tỉnh Khánh Hòa trong thời gian tới sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp làm ăn chân chính nhưng đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức, cách cá nhân cố tình lợi dụng hoạt động du lịch để vi phạm pháp luật hoặc là làm ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh và hình ảnh của tỉnh”, ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa nói.

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Khánh Hòa tăng trưởng GRDP 11,21%, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn

VOV.VN - 9 tháng năm 2026, GRDP tỉnh Khánh Hòa ước tăng 11,21%. Tuy nhiên, một số động lực tăng trưởng chưa phát huy hết tiềm năng. Địa phương xác định quý IV tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về công nghiệp, đầu tư công, giải phóng mặt bằng, đất đai và các dự án tồn đọng.

Thái Bình/VOV-Tây Nguyên
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