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Khánh Hòa tăng trưởng GRDP 11,21%, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn

Thứ Năm, 20:16, 01/10/2026
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VOV.VN - 9 tháng năm 2026, GRDP tỉnh Khánh Hòa ước tăng 11,21%. Tuy nhiên, một số động lực tăng trưởng chưa phát huy hết tiềm năng. Địa phương xác định quý IV tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về công nghiệp, đầu tư công, giải phóng mặt bằng, đất đai và các dự án tồn đọng.

Tính trong 9 tháng năm đầu 2026, kinh tế Khánh Hoà đạt nhiều kết quả tích cực, tăng trưởng GRDP đạt 11,21%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng hơn 33%, thu ngân sách tăng 26% so với cùng kỳ, đạt 96% dự toán năm. Thương mại, du lịch tiếp tục tăng trưởng, công tác quy hoạch, thu hút đầu tư, xử lý các dự án tồn đọng được tập trung chỉ đạo. 

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Qua 9 tháng, nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội tỉnh Khánh Hòa đã hoàn thành.

Tuy nhiên, một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà còn chậm, trong khi giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư, thủ tục đất đai và nguồn vật liệu tiếp tục là những điểm nghẽn.

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa cũng chỉ rõ, một số việc đã rõ thẩm quyền nhưng xử lý còn chậm, những vướng mắc đã nhận diện chưa được giải quyết đến cùng; sự phối hợp giữa các cơ quan có nơi chưa chặt chẽ. Đây là những vấn đề cần tập trung khắc phục trong 3 tháng cuối năm.

Tỉnh Khánh Hòa yêu cầu tập trung thực hiện các nhiệm vụ tăng trưởng năm 2026, trong đó mục tiêu GRDP quý IV tăng 10,2%; đẩy nhanh các dự án trọng điểm, tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đầu tư, đất đai, vật liệu; thúc đẩy sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch.

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Tỉnh Khánh Hòa có nhiều dự án tồn đọng cần được xử lý, khơi thông nguồn lực

Đối với đầu tư công và các dự án tồn đọng, tỉnh Khánh Hoà yêu cầu theo dõi tiến độ giải ngân hằng tuần, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn năm 2026. Từng dự án phải xác định rõ vướng mắc, thẩm quyền giải quyết, người chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành.

Ông Trần Phong, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu quyết liệt tháo gỡ các vướng mắc, mở rộng không gian phát triển. Đồng thời, đẩy nhanh chuyển đổi số, cải cách hành chính, xử lý hồ sơ trễ hạn, nhất là trong lĩnh vực đất đai, nâng chất lượng dịch vụ công và hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

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Du lịch tiếp tục tăng trưởng tốt là trụ cốt kinh tế tỉnh Khánh Hòa

“Tỉnh Khánh Hoà có tiềm năng phát triển nhưng chúng ta không quyết liệt thực hiện thì mãi là tiềm năng thôi. Trên địa bàn tỉnh có nhiều yếu tố lịch sử có nhiều vấn đề cần phải tháo gỡ. Việc này cần phải quyết liệt. Ban Chấp hành Đàng bộ tỉnh, cán bộ chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, có nhiệm vụ hết sức quan trọng là quyết tâm tháo gỡ triệt để những vướng mắc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa để làm sao có nhiều không gian hơn để đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội”, ông Trần Phong nhấn mạnh.

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Khánh Hòa siết chặt quản lý, ngăn nguy cơ vi phạm IUU

VOV.VN - Tỉnh Khánh Hòa đang tăng cường quản lý đội tàu, kiểm soát hoạt động khai thác và truy xuất nguồn gốc thủy sản. Từ năm 2025 đến nay, tỉnh không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài; những điểm nghẽn về đội tàu, giám sát hành trình và dữ liệu đang được tập trung xử lý.

Thái Bình /VOV-Tây Nguyên
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