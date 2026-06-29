Khi di sản trở thành động lực phát triển du lịch

Một trong những điểm nhấn là việc Khánh Hòa chính thức ra mắt nền tảng số về di sản văn hóa Chăm và triển lãm trực tuyến. Việc số hóa giúp các giá trị văn hóa Chăm vượt ra khỏi không gian bảo tàng hay di tích, phục vụ nghiên cứu, giáo dục, quảng bá và kết nối với du khách trong nước và quốc tế. Theo các doanh nghiệp, điều giữ chân du khách không chỉ là cảnh quan mà còn là những câu chuyện văn hóa phía sau mỗi di sản. Từ góc nhìn này, văn hóa Chăm không chỉ là tài sản cần bảo tồn mà đang trở thành lợi thế để xây dựng những sản phẩm du lịch khác biệt, giàu trải nghiệm.

Dân tộc Chăm có nhiều sản phẩm văn hóa thủ công đặc sắc

Ông Alain Nguyễn, Tổng Giám đốc Khu nghỉ dưỡng Hoàn Mỹ, tỉnh Khánh Hòa chia sẻ: “Đầu tư ở tỉnh Khánh Hòa đã 10 năm, càng ngày chúng tôi càng thấy giá trị, bản sắc văn hóa Chăm giúp chúng tôi có những câu chuyện để kể. Cho nên, chúng tôi rất mạnh dạn để quảng bá văn hóa Chăm, qua đó, phát triển những sản phẩm du lịch văn hóa các dân tộc. Không phải đến Việt Nam chỉ tắm biển, không phải chỉ có ăn là được đâu mà phải là văn hóa để người ta tìm hiểu, người ta kể lại cho con cháu người ta" - ông Alain Nguyễn nói.

Tình Khánh Hòa đang nỗ lực số hóa, đưa di sản gần hơn với du khách

Các chuyên gia nhận định, chuyển đổi số đang mở ra cơ hội đưa di sản văn hóa Chăm đến gần hơn với du khách thông qua các nền tảng số và công nghệ tương tác hiện đại. Tuy nhiên, để thu hút dòng khách có nhu cầu khám phá văn hóa chuyên sâu, chuyển đổi số phải đi cùng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đội ngũ hướng dẫn viên, người làm du lịch và chính cộng đồng thực hành di sản cần được trang bị kiến thức, kỹ năng để truyền tải đúng chiều sâu văn hóa đến du khách.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Văn Doanh, nguyên thành viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia nhận định: “Vững kỹ thuật thì rất hay rồi, thuận tiện cho quảng bá, rất hấp dẫn, nhanh chóng. Thế nhưng cần thiết là phải hiểu được các giá trị văn hóa, kiến thức ít thì chỉ nói chung chung thôi. Nhất là khách nước ngoài, khi họ vào đây, trình độ du khách đã khác, không chỉ đi chơi đơn thuần, họ còn có trình độ hơn cả hướng dẫn viên".

Trình diễn một nghi lễ quan trọng của dân tộc Chăm

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch văn hóa, việc mở rộng thị trường khách quốc tế bằng những sản phẩm chuyên biệt cũng cần phải được quan tâm hơn. Một hướng đi mới được quan tâm là phát triển du lịch Halal gắn với văn hóa Hồi giáo Chăm. Theo các nhà nghiên cứu, cùng với sự gia tăng lượng khách đến từ Trung Đông và các quốc gia Hồi giáo, việc xây dựng các dịch vụ đạt chuẩn Halal kết hợp khai thác bản sắc văn hóa Chăm sẽ mở thêm dư địa phát triển cho ngành du lịch. Anh Huỳnh Thanh Tâm, Hội Dân tộc học và Nhân học Thành phố Hồ Chí Minh phân tích:“Mặc dù, cộng đồng người Hồi giáo ở thành phố Hồ Chí Minh không đông nhưng đây là trung tâm kinh tế hàng đầu của cả nước, đang thu hút nhiều nhà đầu tư, du khách từ Trung Đông có thể sử dụng các dịch vụ du lịch Halah, gắn với văn hóa Hồi giáo Chăm bản địa ở thành phố Hồ Chí Minh".

Đối với Khánh Hòa - địa phương sở hữu hệ thống tháp Chăm tiêu biểu cùng cộng đồng người Chăm sinh sống lâu đời - bảo tồn di sản luôn gắn với vai trò chủ thể của cộng đồng. Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho rằng, khi người dân trực tiếp tham gia gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa, di sản không chỉ được bảo tồn mà còn tạo sinh kế bền vững thông qua phát triển du lịch.

“Tại sao chúng ta không bảo tồn, không phát huy những giá trị văn hóa để khi du khách đến Khánh Hòa người ta sẽ định vị ở đây có cộng đồng dân tộc Chăm, đậm đà bản sắc dân tộc, có nhiều sản phẩm du lịch độc đáo để trải nghiệm. Qua đó, giáo dục yêu giá trị truyền thống, những hoạt động văn hóa bị mai một có thể giữ gìn được" - bà Thái Thị Lệ Hằng cho biết.

Dân tộc Chăm có sự đa đạng, phong phú về văn hóa

Có thể thấy, trong kỷ nguyên số, bảo tồn văn hóa Chăm không còn chỉ là gìn giữ những giá trị của quá khứ mà là tạo thêm sức sống mới cho di sản. Khi công nghệ, tri thức và cộng đồng cùng đồng hành, văn hóa Chăm sẽ không chỉ được bảo tồn mà còn trở thành nguồn lực phát triển du lịch, góp phần xây dựng ngành công nghiệp văn hóa và quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Rực rỡ sắc màu Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI VOV.VN - Diễn ra từ ngày 26 đến 28/6 tại tỉnh Khánh Hòa, Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI quy tụ đồng bào Chăm đến từ 7 tỉnh, thành phố, tạo nên không gian rực rỡ sắc màu văn hóa, thắt chặt tình đoàn kết và lan tỏa giá trị di sản trong đời sống đương đại.